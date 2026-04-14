Colombia

Corte Suprema ordenó a Porvenir indemnizar a pensionado por falta de asesoría en traslado de régimen: así lo establece el fallo

El máximo tribunal determinó que la falta de orientación al momento del cambio de sistema previsional generó una obligación para la administradora privada de cubrir la diferencia entre lo percibido y lo que habría correspondido en el régimen público

Guardar
El nuevo fallo establece que las administradoras de fondos deberán compensar económicamente solo la diferencia resultante por pérdidas ocasionadas al realizar cambios de fondo sin haber recibido explicaciones claras sobre las consecuencias - crédito @BluRadioCo/X

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. indemnizar a un pensionado debido a la ausencia de asesoría adecuada al momento de su traslado entre regímenes pensionales.

Este fallo, que respondió a situaciones con impacto en todo el sistema previsional colombiano, estableció un precedente sobre la responsabilidad de las administradoras privadas cuando no cumplen con los requisitos legales de información para quienes optan por cambiarse del sistema público al privado, según informó el alto tribunal.

El caso que llevó a esta decisión, se originó cuando Bertulfo Hernán Montoya Álvarez alegó que, en 1994, su cambio del régimen de prima media a ahorro individual se realizó sin que Porvenir S. A. le proporcionara explicaciones claras sobre las consecuencias legales y financieras.

Señaló que la administradora no lo alertó sobre la posible pérdida de los beneficios del régimen de transición ni sobre la diferencia entre su futura mesada pensional en el fondo privado y la que habría recibido en el sistema público.

El fallo de la Corte crea un precedente que obliga a las AFP a brindar información veraz y oportuna al cambiar del sistema público al privado - crédito Corte Suprema de Justicia
El fallo de la Corte crea un precedente que obliga a las AFP a brindar información veraz y oportuna al cambiar del sistema público al privado - crédito Corte Suprema de Justicia

En primera instancia, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín absolvió a las entidades demandadas en lo que refiere a la declaración de ineficacia de la afiliación.

Sin embargo, el despacho impuso a Porvenir S. A. la obligación de indemnizar a Montoya Álvarez pagando la diferencia entre la pensión otorgada en el fondo privado y la que le habría correspondido bajo el régimen de prima media.

“En consecuencia, se modificará el numeral segundo de la sentencia de primer grado, y en su lugar se condenará a Porvenir S. A. a pagar al demandante Bertulfo Hernán Montoya Álvarez la indemnización total por perjuicios a título de pérdida de oportunidad por el incumplimiento del deber legal de información en la suma de sesenta y dos millones quinientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte. ($62.527.263,oo) valor que deberá ser indexado al momento de su pago efectivo”, se observa en el fallo de la Corte.

La indemnización fijada, por la Corte Suprema, cubrirá la diferencia entre la pensión recibida en el fondo privado y la que habría pagado el sistema público - crédito Corte Suprema de Justicia
La indemnización fijada, por la Corte Suprema, cubrirá la diferencia entre la pensión recibida en el fondo privado y la que habría pagado el sistema público - crédito Corte Suprema de Justicia

El Tribunal Superior de Medellín ratificó este criterio, reconociendo que la falta de asesoría efectiva generó un perjuicio patrimonial al afiliado.

La decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia refuerza el deber de las administradoras de fondos privados de compensar a quienes fueron afectados patrimonialmente por el desconocimiento de las implicancias de su traslado.

El tribunal remarcó la causalidad entre el déficit informativo y el perjuicio económico, precisando: “La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia entrega hoy al país, y especialmente a los pensionados en el régimen de ahorro individual con solidaridad, una respuesta sobre la protección a la que tienen derecho cuando las administradoras de fondos de pensiones incumplieron su obligación de suministrar información suficiente, veraz, clara y oportuna al momento del traslado de régimen, y esto les causó un perjuicio”.

El fallo establece que la indemnización debe cubrir únicamente la diferencia entre la mesada realmente percibida en el fondo privado y la que habría resultado de permanecer en el sistema público. Este mecanismo pretende garantizar reparación objetiva y uniforme en casos similares.

La Corte enfatizó que esto no solo corrige situaciones particulares, sino que contribuye a preservar la coherencia y la equidad dentro del sistema general de pensiones.

Adicionalmente, la Sala precisó que este criterio será de aplicación en los procesos futuros: “Se definió un mecanismo objetivo que permitirá a las juezas, jueces, magistradas y magistrados, en caso que lo consideren pertinente, cuantificar los perjuicios que se acrediten los procesos de su conocimiento, lo cual busca proteger la integridad del sistema general de pensiones y la coherencia entre la reparación y la responsabilidad”.

El nuevo mecanismo de cuantificación de perjuicios busca reparación objetiva y uniforme para futuros casos de traslado irregular - crédito Luisa González/Reuters
El nuevo mecanismo de cuantificación de perjuicios busca reparación objetiva y uniforme para futuros casos de traslado irregular - crédito Luisa González/Reuters

Esta decisión reitera que, ante la omisión de información veraz y oportuna por parte de la administradora, la reparación para el pensionado no implica la reversión automática del traslado, sino una compensación económica proporcional al daño ocasionado.

La Corte Suprema de Justicia dispuso que Porvenir S. A. debe indemnizar a un pensionado tras demostrarse que el traslado al régimen privado en 1994 se realizó sin asesoría adecuada sobre las pérdidas de derechos y diferencias pensionales.

El pago cubrirá la brecha entre la pensión actual y la que habría recibido en el régimen público. El fallo fija un precedente vinculante para casos similares, consolidando el derecho a indemnización cuando se pruebe que la falta de información ocasionó un perjuicio económico, según la sentencia.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaFondo de pensiones PorvenirColpensionesTribunal de Superior de MedellínColombia-noticias

Más Noticias

Martín Santos se refirió al regreso de Vicky Dávila al periodismo y lanzó duras críticas contra la excandidata presidencial: “Capricho personal”

La periodista también respondió al hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos y aseguró “que decir la verdad es hostigamiento”

Martín Santos se refirió al regreso de Vicky Dávila al periodismo y lanzó duras críticas contra la excandidata presidencial: “Capricho personal”

Impuesto predial y de vehículo: recomendaciones para evitar errores y aprovechar descuentos esta semana en Bogotá

En la capital del país vence el plazo para pagar el impuesto predial con descuento el 17 de abril y el de vehículos el 15 de mayo de 2026

Impuesto predial y de vehículo: recomendaciones para evitar errores y aprovechar descuentos esta semana en Bogotá

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

La artista, recordada por su trabajo en ‘Los Victorinos’ y ‘La saga, negocio de familia’, afronta una pensión mínima y la pérdida de sus seres queridos

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

Mexicana pidió explicaciones a “los rolos” por sus gustos, sus comidas y su forma de hablar: “Defiéndame la changua”

La mujer se hizo viral al compartir sus ocurrencias sobre lo que ha podido ver y vivir en su estadía en Bogotá, desatando risas y debate entre los capitalinos en redes sociales

Mexicana pidió explicaciones a “los rolos” por sus gustos, sus comidas y su forma de hablar: “Defiéndame la changua”

Lady Tabares anunció la muerte de un actor de ‘La vendedora de rosas’: fue expulsado de la escuela por apuñalar a un compañero con un lápiz

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ recordó a su amigo y lo despidió con unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram

Lady Tabares anunció la muerte de un actor de ‘La vendedora de rosas’: fue expulsado de la escuela por apuñalar a un compañero con un lápiz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

Lady Tabares anunció la muerte de un actor de ‘La vendedora de rosas’ y recordó que fue expulsado de la escuela por apuñalar a compañero con un lápiz

Dany Hoyos, conocido por su personaje de ‘Suso el paspi’, reconoció que ponerle fin a esa historia significó un renacer para su vida

Ana Karina Soto contó detalles de la discusión que tuvo con Laura Acuña: “Ella se molestó, yo me molesté”

Aida Victoria Merlano confesó una de sus fantasías sexuales en ‘La Mansión VIP’ y sorprendió a sus compañeros: “Me gustaría que me vean”

Deportes

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: hora y dónde ver en Colombia la definición de la serie de cuartos de final de la Champions League

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Federación Colombiana de Fútbol alista una camiseta en homenaje a la selección Colombia que participó por primera vez en una Copa del Mundo