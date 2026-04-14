Colombia

Estudiantes de Bogotá tendrán clases durante el paro de maestros, confirmó la Secretaría de Educación: envió duro mensaje a docentes y rectores

La dependencia aseguró que los responsables de cada plantel deberán organizar un plan para garantizar la continuidad de las jornadas académicas o podrían ser sancionados

Guardar
Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Luego de que se confirmara el paro de maestros que se adelantará en todo el país el miércoles 15 de abril, la Secretaría de Educación de Bogotá informó que los estudiantes de colegios públicos de la capital mantendrá su jornada escolar en forma regular.

Según indicó la dependencia, todos los rectores de los colegios del Distrito deberán ananlizar la situación del plantel y adelantar un plan para garantizar la realización de las clases para miles de estudiantes.

“La Secretaría de Educación del Distrito se permite informar a la ciudadanía que mañana 15 de abril, las clases en los colegios públicos del Distrito se desarrollarán con normalidad. En caso de presentarse afectaciones en la jornada escolar, la entidad emitió las orientaciones para la reposición del tiempo académico”, señaló la Secretaría.

En caso de que no se puedan adelantar las clases, los encargados deberán buscar soluciones para reponer el tiempo escolar, o podrían incurrir en sanciones administrativas.

“En este sentido, cada rector o rectora organizará la jornada escolar de acuerdo con las condiciones institucionales, asegurando la continuidad del servicio educativo, e informará oportunamente a las familias. La no reposición del tiempo dará lugar a las acciones administrativas correspondientes, conforme a la normatividad vigente”, señaló el Distrito.

Asimismo, la Secretaría de Educación hizo un llamado a todos los docentes de colegios públicos para asistir a sus jornadas laborales y, en caso de participar de las manifestaciones, acudir en un horario que no interfiera con las actividades curriculares de los estudiantes.

“La Secretaría de Educación reitera el respeto al derecho a la protesta que tienen los docentes y reconoce los problemas del modelo de salud del magisterio, así como la urgencia de solucionarlos. Por lo tanto, invita a quienes decidan participar en las manifestaciones a hacerlo en contra jornada, priorizando el derecho fundamental a la educación de las niñas, niños y jóvenes y el respeto por el tiempo escolar”, concluyó la dependencia.

Temas Relacionados

Paro de maestrosClases en BogotáParo 15 de abrilSecretaría de EducaciónColombia-noticias

Más Noticias

Martín Santos se refirió al regreso de Vicky Dávila al periodismo y lanzó duras críticas contra la excandidata presidencial: “Capricho personal”

La periodista también respondió al hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos y aseguró “que decir la verdad es hostigamiento”

Martín Santos se refirió al regreso de Vicky Dávila al periodismo y lanzó duras críticas contra la excandidata presidencial: “Capricho personal”

Impuesto predial y de vehículo: recomendaciones para evitar errores y aprovechar descuentos esta semana en Bogotá

En la capital del país vence el plazo para pagar el impuesto predial con descuento el 17 de abril y el de vehículos el 15 de mayo de 2026

Impuesto predial y de vehículo: recomendaciones para evitar errores y aprovechar descuentos esta semana en Bogotá

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

La artista, recordada por su trabajo en ‘Los Victorinos’ y ‘La saga, negocio de familia’, afronta una pensión mínima y la pérdida de sus seres queridos

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

Corte Suprema ordenó a Porvenir indemnizar a pensionado por falta de asesoría en traslado de régimen: así lo establece el fallo

El máximo tribunal determinó que la falta de orientación al momento del cambio de sistema previsional generó una obligación para la administradora privada de cubrir la diferencia entre lo percibido y lo que habría correspondido en el régimen público

Corte Suprema ordenó a Porvenir indemnizar a pensionado por falta de asesoría en traslado de régimen: así lo establece el fallo

Mexicana pidió explicaciones a “los rolos” por sus gustos, sus comidas y su forma de hablar: “Defiéndame la changua”

La mujer se hizo viral al compartir sus ocurrencias sobre lo que ha podido ver y vivir en su estadía en Bogotá, desatando risas y debate entre los capitalinos en redes sociales

Mexicana pidió explicaciones a “los rolos” por sus gustos, sus comidas y su forma de hablar: “Defiéndame la changua”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

Lady Tabares anunció la muerte de un actor de ‘La vendedora de rosas’: fue expulsado de la escuela por apuñalar a un compañero con un lápiz

Dany Hoyos, conocido por su personaje de ‘Suso el paspi’, reconoció que ponerle fin a esa historia significó un renacer para su vida

Ana Karina Soto contó detalles de la discusión que tuvo con Laura Acuña: “Ella se molestó, yo me molesté”

Aida Victoria Merlano confesó una de sus fantasías sexuales en ‘La Mansión VIP’ y sorprendió a sus compañeros: “Me gustaría que me vean”

Deportes

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: hora y dónde ver en Colombia la definición de la serie de cuartos de final de la Champions League

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Federación Colombiana de Fútbol alista una camiseta en homenaje a la selección Colombia que participó por primera vez en una Copa del Mundo