Estudiantes de Bogotá tendrán clases durante el paro de maestros, confirmó la Secretaría de Educación: envió duro mensaje a docentes y rectores

Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Luego de que se confirmara el paro de maestros que se adelantará en todo el país el miércoles 15 de abril, la Secretaría de Educación de Bogotá informó que los estudiantes de colegios públicos de la capital mantendrá su jornada escolar en forma regular.

Según indicó la dependencia, todos los rectores de los colegios del Distrito deberán ananlizar la situación del plantel y adelantar un plan para garantizar la realización de las clases para miles de estudiantes.

“La Secretaría de Educación del Distrito se permite informar a la ciudadanía que mañana 15 de abril, las clases en los colegios públicos del Distrito se desarrollarán con normalidad. En caso de presentarse afectaciones en la jornada escolar, la entidad emitió las orientaciones para la reposición del tiempo académico”, señaló la Secretaría.

En caso de que no se puedan adelantar las clases, los encargados deberán buscar soluciones para reponer el tiempo escolar, o podrían incurrir en sanciones administrativas.

“En este sentido, cada rector o rectora organizará la jornada escolar de acuerdo con las condiciones institucionales, asegurando la continuidad del servicio educativo, e informará oportunamente a las familias. La no reposición del tiempo dará lugar a las acciones administrativas correspondientes, conforme a la normatividad vigente”, señaló el Distrito.

Asimismo, la Secretaría de Educación hizo un llamado a todos los docentes de colegios públicos para asistir a sus jornadas laborales y, en caso de participar de las manifestaciones, acudir en un horario que no interfiera con las actividades curriculares de los estudiantes.

“La Secretaría de Educación reitera el respeto al derecho a la protesta que tienen los docentes y reconoce los problemas del modelo de salud del magisterio, así como la urgencia de solucionarlos. Por lo tanto, invita a quienes decidan participar en las manifestaciones a hacerlo en contra jornada, priorizando el derecho fundamental a la educación de las niñas, niños y jóvenes y el respeto por el tiempo escolar”, concluyó la dependencia.