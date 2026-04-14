Colombia

Impuesto predial y de vehículo: recomendaciones para evitar errores y aprovechar descuentos esta semana en Bogotá

En la capital del país vence el plazo para pagar el impuesto predial con descuento el 17 de abril y el de vehículos el 15 de mayo de 2026

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Más de 245.000 contribuyentes en Cali podrían ser beneficiados con la condonación de deudas del predial - crédito Alcaldía de Cali
Recomienda revisar los datos de la factura, considerar el pago en cuotas y utilizar canales oficiales puede ayudar a evitar errores y sanciones - crédito Alcaldía de Cali

En Bogotá, esta semana coincide el vencimiento de los plazos clave para acceder a descuentos en el impuesto predial y el impuesto de vehículos.

Según la firma Crowe Co y el experto Pedro Sarmiento, conocer la información y cumplir a tiempo puede facilitar la reducción de gastos tributarios.

Para quienes tienen bienes inmuebles o vehículos, Sarmiento sugiere revisar cuidadosamente los datos de los recibos y las condiciones de cada tributo antes de elegir entre pronto pago o cuotas, según cada caso particular.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
Según la firma Crowe Co y el experto Pedro Sarmiento, conocer la información y cumplir a tiempo puede facilitar la reducción de gastos tributarios - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Validar la información del bien y del contribuyente, junto con el uso de canales oficiales, es presentado por la firma como una forma de evitar la pérdida de beneficios, intereses de mora u obligaciones ajenas por registros desactualizados.

Fechas clave y modalidades para cumplir

El plazo para obtener el descuento del 10% en el impuesto predial vence el viernes 17 de abril de 2026. Crowe Co recuerda que el pago por cuotas, autorizado por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario, requiere inscripción antes del 8 de mayo de 2026 y permite dividir la obligación en cuatro partes iguales, sin intereses.

Para el impuesto de vehículos, el descuento del 10 % estará vigente hasta el 15 de mayo, mientras que el plan de dos cuotas sin intereses puede solicitarse hasta el 12 de junio. En ambos tributos se habilita el pago completo sin descuento hasta el 10 de julio (predial) y el 24 de julio (vehículos).

Planificación según el presupuesto familiar

Sobre la planificación del pago, Sarmiento indica que resulta relevante comparar el impacto de cada impuesto en el presupuesto antes de decidir la forma de pago. Si no es viable cubrir ambos pagos de contado, la opción de cuotas puede distribuir la carga y ayudar a priorizar otros gastos esenciales como alimentación, arriendo o educación.

La firma señala que el pago en cuotas puede facilitar la organización financiera, aunque no equivale al ahorro que se logra con el pago total y el acceso al descuento del 10%. El descuento suele ser recomendable para quienes disponen de liquidez, mientras que el pago en cuotas puede ser más equilibrado para evitar dificultades económicas.

Incentivos, exenciones y errores frecuentes

Crowe Co también menciona la existencia de incentivos tributarios vigentes. Actualmente, los vehículos eléctricos e híbridos nuevos están exentos del impuesto durante los primeros cinco años, lo que reduce el monto a pagar en esos casos.

Entre los errores frecuentes, Sarmiento advierte que es común suponer que cualquier incremento en el recibo responde únicamente a la inflación. Sin embargo, los aumentos pueden estar relacionados con el avalúo catastral, cambios en el uso del inmueble o modificaciones en áreas registradas.

Los carriles preferenciales en Bogotá sufren invasiones, causando retrasos en el transporte público - crédito Secretaría de Movilidad
El experto advierte que es común suponer que cualquier incremento en el recibo responde únicamente a la inflación. - crédito Secretaría de Movilidad

Antes de realizar el pago, el experto recomienda corroborar información clave en la factura: en predial, la identificación del predio, dirección, área, destinación económica, avalúo y beneficios aplicados; en vehículos, placa, propietario, modelo, clase, línea y posibles incentivos vigentes.

La firma sugiere no pasar por alto las obligaciones en predios nuevos, inmuebles en trámite de englobe o desenglobe, o aquellos sin CHIP asignado. Aunque no haya factura disponible, si el bien cuenta con matrícula inmobiliaria, podría ser necesario declarar y liquidar el impuesto.

Sarmiento también señala que vender un vehículo sin formalizar el traspaso ante las autoridades mantiene la responsabilidad de multas, cobros e impuestos en el titular anterior. Una situación similar ocurre si no se formalizan los cambios de propietario en los predios.

Canales oficiales y consecuencias del retraso

Frente a cualquier inconsistencia, Crowe Co recomienda acudir exclusivamente a canales oficiales, como la Oficina Virtual, Pagos Bogotá, bancos y corresponsales autorizados. El uso de medios informales puede derivar en trámites incorrectos y mayores costos a largo plazo.

Sobre las consecuencias de los retrasos, Sarmiento recuerda que aplazar el pago o desconocer una obligación tributaria puede generar efectos financieros importantes. Al cierre de 2025, Bogotá registraba 332.343 predios en mora, equivalentes al 12 % del total, con una deuda acumulada de 1,23 billones de pesos.

En el impuesto de vehículos, cerca de 742.000 contribuyentes tenían obligaciones pendientes, y la Secretaría Distrital de Hacienda había iniciado comunicaciones masivas de cobro. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el interés de mora fijado en abril de 2026 se ubicó en el 24,76 % anual, lo que incrementa el monto a pagar.

El retraso en estos pagos implica la pérdida de descuentos, penalidades económicas y la acumulación de deudas de años anteriores.

En el impuesto de vehículos, cerca de 742.000 contribuyentes tenían obligaciones pendientes, y la Secretaría Distrital de Hacienda había iniciado comunicaciones masivas de cobro - crédito Leonardo MuñozEFE
En el impuesto de vehículos, cerca de 742.000 contribuyentes tenían obligaciones pendientes, y la Secretaría Distrital de Hacienda había iniciado comunicaciones masivas de cobro - crédito Leonardo MuñozEFE

Organización y verificación para evitar complicaciones

Desde la firma Crowe Co se concluye que anticipar la revisión de la información y usar los canales formales puede facilitar la toma de decisiones informadas y reducir complicaciones futuras. La organización y la verificación de datos aparecen como elementos clave para cumplir con estas obligaciones tributarias.

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