Mexicana pidió explicaciones a “los rolos” por sus gustos, sus comidas y su forma de hablar: “Defiéndame la changua”

Una creadora mexicana provoca debate tras cuestionar costumbres bogotanas en video viral - crédito @karlamedellinsalomon/IG

La creadora de contenido y empresaria mexicana, Karla Medellín, que actualmente reside en Bogotá desató todo tipo de reacciones en redes sociales luego de publicar un video en el que, entre risas y asombro, pidió explicaciones a los llamados “rolos” sobre varias costumbres, expresiones y hasta platos típicos de la capital colombiana.

Su intervención, cargada de humor, rápidamente se volvió viral y abrió un debate entre usuarios que no tardaron en responderle.

En el clip, la mujer inicia con una introducción directa y espontánea: “Soy mexicana, vivo en Bogotá y necesito que los rolos me den algunas explicaciones”. A partir de ahí, comienza a enumerar los aspectos que más le han llamado la atención desde su llegada a la ciudad, empezando por uno de los factores más conocidos por los visitantes: la altura.

“Explicación número uno: hablemos de la falta de oxígeno en Bogotá. La primera vez que subí unas escaleras en Bogotá casi me mato. Casi le hablo a mi mamá para despedirme”, relató la mexicana, generando identificación entre otros extranjeros que han experimentado los efectos de la altitud en la capital colombiana.

El video de una joven mexicana en Bogotá desencadena discusión sobre lenguaje y tradiciones locales - crédito @karlamedellinsalo/tiktok

Otro de los puntos que mencionó fue el impredecible clima bogotano, reconocido por sus cambios bruscos en cuestión de minutos.

“Ahora, explíquenme el tema del clima, o sea, impresionante. Cómo tú puedes salir preparado para la lluvia, para todo, y a los cinco minutos hace un calor impresionante”, agregó, reflejando una de las características más comentadas de la ciudad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue su observación sobre el lenguaje cotidiano de los bogotanos, pues la mexicana cuestionó el uso frecuente de una palabra en particular.

“Pero lo que más necesito que me expliquen es lo siguiente, y es por qué en Bogotá todo es espectacular. O sea, yo entiendo que las cosas sean buenas, que sean chidas y bien. En México decimos que todo es chido, pero todo acá todo es ‘espectacular’”, expresó la mujer entre risas.

El video viral de una mexicana en Bogotá que pone en jaque a la changua y el famoso ‘espectacular’ - crédito @karlamedellinsalomon/IG

Karla Medellín incluso ejemplificó esta percepción con frases comunes que ha escuchado en su día a día: “O sea, es como: ‘Fui a un restaurante espectacular’. ‘Tienen una ropa espectacular’”. Este comentario desató una ola de respuestas en redes, donde muchos usuarios defendieron el uso del término, mientras otros coincidieron con su observación.

No obstante, el momento más comentado del video llegó cuando la extranjera se refirió a uno de los platos más tradicionales de la gastronomía bogotana: la changua. Este caldo, preparado con leche, huevo y otros ingredientes, suele generar opiniones divididas incluso entre los propios colombianos.

“¿Quién me explica la changua? Leche, huevo, pan remojado, cebolla, cilantro... Pero no, no que me expliquen el porqué, o sea, que me expliquen por qué suena tan horrible y sabe tan rica”, expresó, dejando claro su desconcierto frente a la combinación de sabores, aunque reconociendo su gusto por el plato.

Declaraciones que no tardaron en desatar una ola de reacciones y cientos de usuarios, especialmente bogotanos, respondieron con humor, orgullo y hasta clases improvisadas de cultura local. Lo que comenzó como una curiosa lista de dudas terminó convirtiéndose en una conversación masiva sobre identidad, costumbres y, por supuesto, gastronomía.

Una mexicana desafía a los bogotanos: entre la falta de oxígeno, el clima loco y la ‘espectacular’ changua - crédito Secretaría de Cultura

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de un usuario que, lejos de molestarse, celebró la forma en que la extranjera se refirió al plato típico capitalino: “Me caes bien por hablar bien sobre la changua”. Esta respuesta marcó el tono de muchos otros mensajes, en los que los internautas agradecieron que, pese a la sorpresa inicial, la joven reconociera el buen sabor del tradicional desayuno bogotano.

Otros decidieron tomarse el tiempo de responder punto por punto a las inquietudes planteadas en el video, ofreciendo explicaciones detalladas sobre la vida en la capital. Uno de los comentarios más completos fue: “1: estamos a 2.640 metros a nivel del mar por eso falta de oxígeno 2: Colombia es un país tropical y si no estoy mal el 2 mas lluvioso del planeta, así que las cordilleras atrapan gran parte de estos cambios y las desembocan por eso el clima irregular. 3: es la capital llega todo al dorado y se distribuye. 4: la changua es una comida de nuestros anestros muiscas y el nombre sale del muisca como (xie y nygua) Bienvenida qué disfrutes la estadía”.

Finalmente, la joven cerró su intervención reiterando su curiosidad frente a las costumbres locales: “Es que necesito muchas explicaciones, pero no sé”.