Joven denunció que casi pierde la vida por procedimiento estético: por una inyección para eliminar las arrugas terminó en una UCI en Bogotá

Isabella Robayo alerta en redes tras su paso por cuidados intensivos por un tratamiento estético - crédito @isabellarobayo11/IG

Lo que comenzó como un procedimiento aparentemente sencillo para mejorar su apariencia terminó convirtiéndose en una experiencia límite entre la vida y la muerte para una joven en Bogotá y su caso ha generado preocupación en redes sociales porque reavivó el debate sobre los riesgos de algunos tratamientos estéticos realizados sin los controles médicos adecuados.

Se trata de Isabella Robayo, comunicadora social y periodista de 23 años, según la información publicada en sus redes sociales. Robayo decidió contar su historia a través de un video en TikTok, en el que relató cómo una intervención para eliminar una arruga en la frente desencadenó una grave reacción que la llevó a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según su testimonio, acudió a un centro estético con el objetivo de mejorar una línea de expresión que tenía en le mitad de su frente. Sin embargo, durante la consulta le ofrecieron un tratamiento adicional que incluía la aplicación de sueros homeopáticos intravenosos, supuestamente para realizar un “detox” que la ayudaría a reducir el estrés y la ansiedad.

La joven aceptó el procedimiento sin sospechar las consecuencias, pero minutos después de que los sueros fueran administrados por vía intravenosa, comenzó a experimentar síntomas alarmantes como mareo, náuseas, palidez extrema y una sensación intensa de frío marcaron las primeras señales de que algo no estaba bien.

Una joven sufre shock anafiláctico tras procedimiento estético en Bogotá - crédito @11ir06/tiktok

“Resulta que yo me quería inyectar una arruga que tengo en la frente y fui a un sitio, y en ese sitio me recomendaron también que me pusiera unos sueros homeopáticos para hacerle un détox a mi cuerpo para liberar el estrés y la ansiedad. Y yo acepté. Entonces, fui sola un miércoles a las once de la mañana y me puse primero los sueros. Los sueros entraron a mi vena en quince minutos. Apenas terminaron de pasarse los sueros, me dio como la pálida", empezó contando.

Pese a la gravedad de los síntomas, Isabella aseguró que en el lugar minimizaron la situación y el personal le indicó que se trataba de una reacción normal del cuerpo por lo que le ofrecieron únicamente una cobija y una bebida caliente, sin activar protocolos médicos de emergencia.

Pero horas después, ya en su vivienda, su estado de salud empeoró de forma drástica, pues la joven empezó a presentar temblores, vómitos, sudoración fría, visión borrosa, dificultad para respirar y una fuerte taquicardia, así decidió en medio de la crisis comunicarse con su hermana, la cual la trasladó de urgencia a un centro médico.

“Me fui manejando a mi casa y en el trayecto yo no podía dejar de temblar porque tenía mucho frío, pero estaba haciendo un solazo, estaba muy mareada y veía todo muy blanco, como si tuviera un filtro en la cara, pues en los ojos.... Cuando me acosté empecé a saltar, o sea, ya no temblaba, sino saltaba en la cama y se me puso el corazón a mil, empecé a sudar frío, no podía respirar bien, veía muy muy borroso y muy blanco. Llamé a mi hermana y le dije: ‘Hermana, me estoy desmayando’ y le colgué... Salimos como unas locas del conjunto y ahí yo ya no podía respirar, tenía los labios morados, los ojos hundidos, estaba superpálida", contó la comunicadora.

La valiente advertencia de Isabella Robayo: el peligro real detrás de los sueros homeopáticos para “detox” - crédito @11ir06/tiktok

Al llegar, el panorama era crítico, según contó la joven, pues los profesionales de la salud identificaron un cuadro severo que incluía shock, acidosis metabólica y alteraciones en los signos vitales, por lo que fue necesario iniciar maniobras de reanimación inmediata para evitar un desenlace fatal.

Isabella permaneció hospitalizada durante varios días, algunos de ellos en cuidados intensivos. Incluso, debido a la gravedad de su estado, los médicos tuvieron que administrarle medicamentos por vía yugular, una medida que refleja la complejidad del caso.

En un primer momento, los especialistas consideraron que podría tratarse de una infección en la sangre asociada al procedimiento. Sin embargo, tras realizar múltiples exámenes y cultivos, esta hipótesis fue descartada.

El diagnóstico final reveló la verdadera causa: un shock anafiláctico, es decir, una reacción alérgica grave. Según explicó la propia joven, el desencadenante habría sido la equinácea, una planta medicinal presente en el suero que le fue administrado.

Una joven casi muere tras aplicarse un suero en un centro estético de Bogotá - crédito @11ir06/tiktok

“Claro, estos sueros a uno se los venden, que son homeopáticos, que son muy buenos, no necesitan prescripción médica, nada, porque en realidad lo homeopático es como una manzanilla y el té y ya. Pero lo que me pasó a mí fue que esos sueros tenían un componente que se llama equinácea y es una flor, y yo resulté alérgica a la flor. Y como me puse los sueros intravenosos, básicamente era como si me hubiera envenenado", reveló la joven.

Además del impacto en su salud, la joven también denunció dificultades en la atención médica posterior. De acuerdo con su versión, su medicina prepagada no cubrió inicialmente los costos del tratamiento, argumentando que se trataba de un procedimiento estético realizado fuera de la red autorizada.

Tras superar el episodio y recibir el alta médica, Isabella decidió hacer pública su experiencia con un objetivo claro: advertir a otras personas. Su mensaje se centra en la importancia de informarse, verificar la idoneidad de los lugares donde se realizan estos procedimientos y, sobre todo, conocer posibles alergias antes de someterse a cualquier intervención.