Colombia

Joven denunció que casi pierde la vida por procedimiento estético: por una inyección para eliminar las arrugas terminó en una UCI en Bogotá

La mujer contó cómo lo que iba a ser una simple intervención terminó en un episodio crítico, mostrando la importancia de informarse antes de optar por sueros intravenosos en centros estéticos

Guardar
Isabella Robayo alerta en redes tras su paso por cuidados intensivos por un tratamiento estético - crédito @isabellarobayo11/IG
Isabella Robayo alerta en redes tras su paso por cuidados intensivos por un tratamiento estético - crédito @isabellarobayo11/IG

Lo que comenzó como un procedimiento aparentemente sencillo para mejorar su apariencia terminó convirtiéndose en una experiencia límite entre la vida y la muerte para una joven en Bogotá y su caso ha generado preocupación en redes sociales porque reavivó el debate sobre los riesgos de algunos tratamientos estéticos realizados sin los controles médicos adecuados.

Se trata de Isabella Robayo, comunicadora social y periodista de 23 años, según la información publicada en sus redes sociales. Robayo decidió contar su historia a través de un video en TikTok, en el que relató cómo una intervención para eliminar una arruga en la frente desencadenó una grave reacción que la llevó a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según su testimonio, acudió a un centro estético con el objetivo de mejorar una línea de expresión que tenía en le mitad de su frente. Sin embargo, durante la consulta le ofrecieron un tratamiento adicional que incluía la aplicación de sueros homeopáticos intravenosos, supuestamente para realizar un “detox” que la ayudaría a reducir el estrés y la ansiedad.

La joven aceptó el procedimiento sin sospechar las consecuencias, pero minutos después de que los sueros fueran administrados por vía intravenosa, comenzó a experimentar síntomas alarmantes como mareo, náuseas, palidez extrema y una sensación intensa de frío marcaron las primeras señales de que algo no estaba bien.

Una joven sufre shock anafiláctico tras procedimiento estético en Bogotá - crédito @11ir06/tiktok

“Resulta que yo me quería inyectar una arruga que tengo en la frente y fui a un sitio, y en ese sitio me recomendaron también que me pusiera unos sueros homeopáticos para hacerle un détox a mi cuerpo para liberar el estrés y la ansiedad. Y yo acepté. Entonces, fui sola un miércoles a las once de la mañana y me puse primero los sueros. Los sueros entraron a mi vena en quince minutos. Apenas terminaron de pasarse los sueros, me dio como la pálida", empezó contando.

Pese a la gravedad de los síntomas, Isabella aseguró que en el lugar minimizaron la situación y el personal le indicó que se trataba de una reacción normal del cuerpo por lo que le ofrecieron únicamente una cobija y una bebida caliente, sin activar protocolos médicos de emergencia.

Pero horas después, ya en su vivienda, su estado de salud empeoró de forma drástica, pues la joven empezó a presentar temblores, vómitos, sudoración fría, visión borrosa, dificultad para respirar y una fuerte taquicardia, así decidió en medio de la crisis comunicarse con su hermana, la cual la trasladó de urgencia a un centro médico.

“Me fui manejando a mi casa y en el trayecto yo no podía dejar de temblar porque tenía mucho frío, pero estaba haciendo un solazo, estaba muy mareada y veía todo muy blanco, como si tuviera un filtro en la cara, pues en los ojos.... Cuando me acosté empecé a saltar, o sea, ya no temblaba, sino saltaba en la cama y se me puso el corazón a mil, empecé a sudar frío, no podía respirar bien, veía muy muy borroso y muy blanco. Llamé a mi hermana y le dije: ‘Hermana, me estoy desmayando’ y le colgué... Salimos como unas locas del conjunto y ahí yo ya no podía respirar, tenía los labios morados, los ojos hundidos, estaba superpálida", contó la comunicadora.

La valiente advertencia de Isabella Robayo: el peligro real detrás de los sueros homeopáticos para “detox” - crédito @11ir06/tiktok

Al llegar, el panorama era crítico, según contó la joven, pues los profesionales de la salud identificaron un cuadro severo que incluía shock, acidosis metabólica y alteraciones en los signos vitales, por lo que fue necesario iniciar maniobras de reanimación inmediata para evitar un desenlace fatal.

Isabella permaneció hospitalizada durante varios días, algunos de ellos en cuidados intensivos. Incluso, debido a la gravedad de su estado, los médicos tuvieron que administrarle medicamentos por vía yugular, una medida que refleja la complejidad del caso.

En un primer momento, los especialistas consideraron que podría tratarse de una infección en la sangre asociada al procedimiento. Sin embargo, tras realizar múltiples exámenes y cultivos, esta hipótesis fue descartada.

El diagnóstico final reveló la verdadera causa: un shock anafiláctico, es decir, una reacción alérgica grave. Según explicó la propia joven, el desencadenante habría sido la equinácea, una planta medicinal presente en el suero que le fue administrado.

Una joven casi muere tras aplicarse un suero en un centro estético de Bogotá - crédito @11ir06/tiktok

“Claro, estos sueros a uno se los venden, que son homeopáticos, que son muy buenos, no necesitan prescripción médica, nada, porque en realidad lo homeopático es como una manzanilla y el té y ya. Pero lo que me pasó a mí fue que esos sueros tenían un componente que se llama equinácea y es una flor, y yo resulté alérgica a la flor. Y como me puse los sueros intravenosos, básicamente era como si me hubiera envenenado", reveló la joven.

Además del impacto en su salud, la joven también denunció dificultades en la atención médica posterior. De acuerdo con su versión, su medicina prepagada no cubrió inicialmente los costos del tratamiento, argumentando que se trataba de un procedimiento estético realizado fuera de la red autorizada.

Tras superar el episodio y recibir el alta médica, Isabella decidió hacer pública su experiencia con un objetivo claro: advertir a otras personas. Su mensaje se centra en la importancia de informarse, verificar la idoneidad de los lugares donde se realizan estos procedimientos y, sobre todo, conocer posibles alergias antes de someterse a cualquier intervención.

Temas Relacionados

Isabella RobayoConsecuencias del bótoxBótox en la caraTratamiento estéticosColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el estado de salud de los heridos en la balacera en Usaquén: dos permanecen en UCI y hay un menor de edad entre los afectados

La Fundación Cardio Infantil informó que dos de los lesionados permanecen en estado crítico bajo manejo en cuidados intensivos, mientras el resto de pacientes continúa en seguimiento médico por la complejidad de las heridas

Este es el estado de salud de los heridos en la balacera en Usaquén: dos permanecen en UCI y hay un menor de edad entre los afectados

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los dirigidos por el director técnico Lucas González empataron en condición de local ante Universitario de Deportes de Perú en su debut

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

David Luna impulsa petición para que los debates presidenciales sean obligatorios: “No son opcionales”

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha expresado que solo asistirá a debates si estos se enfocan en la presentación de propuestas y no en confrontaciones personales, lo que ha generado la reacción de otros candidatos

David Luna impulsa petición para que los debates presidenciales sean obligatorios: “No son opcionales”

Por qué los cardiólogos recomiendan incluir los frutos secos en la dieta diaria: esto aportan a la salud cardiovascular

Expertos resaltan los beneficios de incorporar este tipo de alimentos regularmente, pero siempre dentro de un patrón saludable y adaptado a las necesidades individuales

Por qué los cardiólogos recomiendan incluir los frutos secos en la dieta diaria: esto aportan a la salud cardiovascular

Gobierno Petro implementará las primeras acciones para ajustar el incremento del avalúo catastral: el paro nacional continúa

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi aplicará el ajuste automático sobre la totalidad de los predios agrupados en las zonas homogéneas geoeconómicas rurales de cada municipio

Gobierno Petro implementará las primeras acciones para ajustar el incremento del avalúo catastral: el paro nacional continúa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Los colombianos destacan entre los nominados a los American Music Awards 2026: Beéle, Kapo, Karol G y Shakira figuran en diversas categorías

Los colombianos destacan entre los nominados a los American Music Awards 2026: Beéle, Kapo, Karol G y Shakira figuran en diversas categorías

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica: estuvo 50 años ante las cámaras y ahora está enferma y en quiebra

Lady Tabares anunció la muerte de un actor de ‘La vendedora de rosas’: fue expulsado de la escuela por apuñalar a un compañero con un lápiz

Dany Hoyos, conocido por su personaje de ‘Suso el paspi’, reconoció que ponerle fin a esa historia significó un renacer para su vida

Ana Karina Soto contó detalles de la discusión que tuvo con Laura Acuña: “Ella se molestó, yo me molesté”

Deportes

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

James Rodríguez entrenó de nuevo en Minnesota, pero con jugadores del segundo equipo: así se pone a punto el colombiano

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: hora y dónde ver en Colombia la definición de la serie de cuartos de final de la Champions League