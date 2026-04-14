Colombia

Duro reclamo de Angélica Lozano a Gustavo Petro por crisis en la Alianza Verde: “¿Qué hace tuiteando para meterse en campañas?”

La reacción de la senadora Lozano ante la aparente participación pública del mandatario generó un debate sobre los límites de la autoridad presidencial y las tensiones que persisten por la exclusión de sectores internos en la colectividad

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El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo al modelo de trabajo por horas, señalando que “destruye por completo todo el código sustantivo del trabajo” que no apoyó la senadora Angélica Lozano - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Ovidio González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro fue cuestionado por la senadora Angélica Lozano por intervenir activamente en asuntos partidarios durante una transmisión oficial del Gobierno - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Ovidio González/Presidencia

La confrontación entre la senadora Angélica Lozano y el presidente Gustavo Petro marcó el debate político en Colombia tras la decisión de la Alianza Verde de respaldar la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Lozano cuestionó abiertamente la injerencia del mandatario en asuntos partidistas y criticó la postura adoptada dentro de su colectividad.

En su mensaje publicado en la red social X, la legisladora preguntó: “¿Qué hace tuiteando para meterse en campañas?”, reclamando a Petro su participación directa en medio de una transmisión oficial del Gobierno.

Angélica Lozano denunció la imposición de mayorías en la Alianza Verde y criticó la exclusión de líderes históricos como Claudia López y Sergio Fajardo - crédito @AngelicaLozanoC/X
Angélica Lozano denunció la imposición de mayorías en la Alianza Verde y criticó la exclusión de líderes históricos como Claudia López y Sergio Fajardo - crédito @AngelicaLozanoC/X

La crisis en la Alianza Verde surgió a raíz del respaldo mayoritario a la candidatura de Cepeda, lo que provocó la reacción de sectores internos que denunciaron la falta de reconocimiento a las minorías. Lozano manifestó que la decisión del partido fue “lamentable”.

Señalando que: “Imponer, obligar y desconocer la voz de las minorías, privilegiando únicamente la de las mayorías, no solo evidencia un talante autoritario (propio del gobierno que pretenden respaldar), sino que también desconoce los fundamentos y principios democráticos de nuestro principal referente: el profesor Antanas Mockus”.

El debate escaló cuando el presidente Gustavo Petro intervino en la conversación digital y afirmó: “Una Alianza Verde que se llame verde debe ser una alianza con la vida y no con la muerte”.

El presidente Petro fue cuestionado por intervenir activamente en asuntos partidarios durante una transmisión oficial del gobierno - crédito @petrogustavo/X
El presidente Petro fue cuestionado por intervenir activamente en asuntos partidarios durante una transmisión oficial del gobierno - crédito @petrogustavo/X

Esta declaración, publicada también en X, fue interpretada por Lozano como una acusación injusta contra quienes apoyan a líderes como Claudia López o Sergio Fajardo.

La senadora respondió: “¿Que el Partido Verde pueda votar por Claudia es aliarse con la muerte? Respete presidente @petrogustavo. El que está aliado con corruptos y matones es usted. ¿Eso es una alianza por la vida?”.

La reacción en redes sociales mostró la tensión entre las funciones presidenciales de Petro y su participación en el debate electoral nacional - crédito @AngelicaLozanoC/X
La reacción en redes sociales mostró la tensión entre las funciones presidenciales de Petro y su participación en el debate electoral nacional - crédito @AngelicaLozanoC/X

Las tensiones aumentaron cuando Lozano insistió en que la participación del jefe de Estado en debates partidistas compromete la institucionalidad. En un nuevo mensaje, la senadora se dirigió a Petro: “Si usted está en consejo de ministros a esta hora, en directo por televisión, ¿qué hace tuiteando para meterse en campañas? Al menos respete a sus funcionarios y póngales cuidado, que le están hablando”. El intercambio se dio en el contexto de las definiciones de apoyos políticos previos a la primera vuelta presidencial, agendada para el 31 de mayo.

Las divisiones internas en la Alianza Verde reflejan desacuerdos sobre la orientación del partido y la exclusión de líderes históricos como Claudia López y Sergio Fajardo de la posibilidad de recibir apoyo. Lozano reiteró que la decisión es “antidemocrática, muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro, que quiere una constituyente para reelegirse”.

El cruce de mensajes entre Angélica Lozano y Gustavo Petro expuso las fracturas en la Alianza Verde y reavivó el debate sobre los límites de la intervención presidencial en la política electoral. La controversia se desarrolló en medio de un clima de alta polarización, con sectores que reclaman garantías democráticas y respeto a la pluralidad dentro de los partidos.

La dirección de la Alianza Verde admite proceso de escisión mientras afianza liderazgo regional

Logo de Alianza Verde, elección legislativa Colombia 2026
La Alianza Verde opta por una comisión negociadora antes de respaldar oficialmente la candidatura presidencial de Iván Cepeda - crédito Alianza Verde

La Alianza Verde apostó por una estrategia cautelosa ante la candidatura presidencial de Iván Cepeda. En lugar de formalizar un respaldo inmediato, la dirección nacional decidió crear una comisión especial encargada de negociar una agenda programática que represente las prioridades verdes y buscar su incorporación al acuerdo de la Alianza por la Vida que impulsa Cepeda. Esta táctica busca preservar la unidad en medio de crecientes tensiones internas y el riesgo de rupturas, según informó El Colombiano.

En el cierre de la sesión de la Dirección Nacional, la pluralidad ideológica del partido se tradujo en una votación dividida entre tres escenarios: adherirse de forma oficial a la campaña de Iván Cepeda, permitir libertad de apoyo a diferentes candidaturas, o instalar una mesa de negociación para condicionar el respaldo a la aprobación de un acuerdo programático.

De acuerdo con las declaraciones de Jaime Raúl Salamanca, representante del partido, el apoyo formal a Cepeda dependerá de que la comisión consiga acuerdos satisfactorios sobre los principios y propuestas de la colectividad.

La fragmentación no tardó en hacerse visible. Parlamentarios de peso manifestaron públicamente su desacuerdo. Katherine Miranda, reconocida por su respaldo inicial a Gustavo Petro y su posterior giro hacia la crítica, afirmó que la decisión del partido “resulta autoritaria y contraria a la defensa de la Constitución y la independencia de poderes”. Miranda reiteró su apoyo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, oponiéndose a la ruta oficial, en una postura que profundiza la fisura interna.

Dentro de la bancada verde, otras figuras como Catherine Juvinao cuestionaron el rumbo adoptado. Juvinao lamentó que la mayoría gobiernista impidiera el respaldo a candidaturas como Claudia López y Sergio Fajardo, y anticipó un alejamiento de la dirección que tomó el partido.

Las posturas divergentes muestran cómo la apuesta cautelosa de la directiva no solo no logró disipar las diferencias, sino que las hizo aún más explícitas.

La controversia escaló cuando el senador Jonathan Ferney Hernández, conocido como “Jota Pe”, solicitó en la sesión la separación política y jurídica de la Alianza Verde, anuncia El Colombiano. Hernández busca crear un partido propio capaz de recoger una orientación ideológica diferente.

La colectividad aprobó esta solicitud, abriendo un proceso de escisión que quedará formalizado cuando el Consejo Nacional Electoral lo ratifique.

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