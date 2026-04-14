Esmeralda Hernández advirtió que la ganadería es más devastadora que los hipopótamos y la señaló como el verdadero desastre ambiental

La senadora Esmeralda Hernández criticó la eutanasia, considerándola una consecuencia de la inoperancia estatal y una responsabilidad histórica no asumida - crédito Esmeralda Hernández/X

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la activación de un plan de choque para enfrentar la expansión de los hipopótamos (Hippopotamus amphibius) en Colombia, incorporando por primera vez un protocolo técnico de eutanasia como parte de una estrategia integral avalada por evidencia científica.

Con una inversión de 7.200 millones de pesos, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad respaldará la implementación del Plan para la Prevención, Control y Manejo del hipopótamo, que incluye protocolos para frenar el crecimiento de la especie, proteger la biodiversidad y reducir riesgos para las comunidades afectadas.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, explicó que la reducción de la población de hipopótamos requiere combinar la translocación y la eutanasia, siendo esta última una medida técnica de último recurso cuando no es posible la reubicación internacional.

La población de estos animales, declarados oficialmente como especie exótica invasora en 2022, supera los 200 individuos y podría alcanzar los 1.000 ejemplares en 2035 si no se toman medidas urgentes, incrementando los riesgos ambientales y sociales.

Con un presupuesto de 7.200 millones de pesos, el plan busca frenar el crecimiento de la especie exótica invasora y proteger la biodiversidad - crédito Ministerio de Ambiente

Postura de Esmeralda Hernández: “Los hipopótamos son un chiste mal contado”

En este contexto, la senadora animalista y ambientalista del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, autora de la Ley No Más Olé, entregó su posición frente al plan de choque impulsado por el Gobierno. Hernández señaló que la eutanasia no debe celebrarse, pues es una consecuencia directa de la inoperancia estatal y de una responsabilidad histórica no asumida.

“Tener que llegar a una decisión como esta refleja una enorme derrota como sociedad. Alteramos la vida de los animales, los traficamos, los usamos como trofeo y después de décadas, dicen que no hay otra salida que matarlos”, sostuvo la congresista.

Hernández recalcó que los hipopótamos que hoy serán sacrificados “no son los culpables, son las víctimas una vez más de la acción humana”. Si bien no descarta la eutanasia como última opción, insiste en que deben agotarse todas las alternativas previas y que el método químico es el único aceptable, rechazando el uso del fusil sanitario. “No se puede normalizar matar animales para resolver un problema cuya única responsabilidad es del Estado y de la sociedad”, enfatizó.

La legisladora del Pacto Histórico señaló la desigual atención mediática y el doble rasero institucional ante diversos factores que afectan recursos naturales, enfocándose en impactos poco visibilizados de actividades productivas - crédito Emeralda Hernández/X

En un tono crítico, la senadora contrastó la atención mediática y política sobre los hipopótamos con el silenciamiento del impacto de la ganadería extensiva: “Ojalá con la misma vehemencia se presionara para resolver el problema de la ganadería extensiva. Los hipopótamos son un chiste mal contado comparado con el efecto devastador de la ganadería sobre la biodiversidad. Pero como ahí está el negocio, es un problema intocable y cero mediático”,

Además, la senadora Hernández precisó que la deforestación en la Amazonía y las emisiones de gases de efecto invernadero por la ganadería extensiva superan ampliamente el daño generado por la especie africana introducida.

Hernández advirtió sobre el peligro de construir un relato de odio contra los animales, mientras persisten redes de tráfico ilegal y cacería de fauna silvestre. “Este no es solo un debate científico, lo es también ético y de construcción de imaginarios colectivos”, subrayó la senadora, quien pidió que la decisión sobre los hipopótamos invite a reflexionar sobre la responsabilidad histórica del Estado y la sociedad en la introducción de especies exóticas.

La senadora concluyó que el verdadero enemigo de la biodiversidad en Colombia es la ganadería extensiva, señalando que el impacto de los hipopótamos es insignificante en comparación con la degradación causada por el sector ganadero y la falta de voluntad política para enfrentar el problema debido a los intereses económicos en juego.

Las alternativas de confinamiento, esterilización y translocación enfrentan desafíos legales, logísticos y presupuestales, limitando su viabilidad - crédito Daniel Muñoz/REUTERS

Protocolo técnico y alternativas exploradas

El protocolo técnico desarrollado por el Ministerio de Ambiente contempla dos modalidades de eutanasia: química (mediante aislamiento, sedación y administración de medicamento) y física (en caso de impedimentos logísticos). Ambas están diseñadas con altos estándares de bienestar animal, garantizando trazabilidad, bioseguridad y protección hídrica.

Paralelamente, el gobierno ha intentado la translocación de ejemplares a otros países. Sin embargo, las gestiones con México, Filipinas, India, Ecuador, Perú, República Dominicana y Sudáfrica han enfrentado barreras legales, técnicas y presupuestales, como la restricción de importación de especies invasoras, altos costos y baja capacidad de recepción en zoológicos extranjeros. Una propuesta reciente con India está en evaluación.

El confinamiento y la esterilización completa han sido considerados, pero presentan retos logísticos y financieros, ya que requieren infraestructura robusta y control permanente, dada la enorme masa corporal y la longevidad de los hipopótamos.