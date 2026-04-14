Crédito fácil disparó la compra de carros en Colombia: las ventas crecieron casi un 50% en el arranque de 2026

El mercado automotor colombiano registró un crecimiento del 47,8% en matriculación de vehículos nuevos durante el primer trimestre de 2026 - crédito Colprensa

El movimiento en los concesionarios no pasa desapercibido en los primeros meses del año. Más personas están tomando la decisión de comprar vehículo, y detrás de ese impulso hay un factor que se repite, el acceso al crédito.

Durante el primer trimestre de 2026, el mercado automotor colombiano mostró un crecimiento que sorprendió incluso a los propios actores del sector. Las cifras hablan por sí solas puesto que, se matricularon 73.659 vehículos nuevos, lo que representa un aumento del 47,8% frente al mismo periodo de 2025, según el más reciente informe de la Andi y Fenalco.

El acceso al crédito se consolidó como el principal motor del aumento en la compra de vehículos en Colombia en 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este repunte no es casual. Llega después de meses en los que la oferta estuvo limitada y la demanda contenida. Hoy, el panorama es distinto, hay más inventario disponible, una mayor variedad de modelos y, sobre todo, más facilidades para financiar la compra.

El crédito se consolidó como el principal motor de este crecimiento. En Colombia, entre el 60% y el 70% de los vehículos se adquieren mediante financiación, una proporción que no solo se mantiene, sino que gana fuerza en 2026. La digitalización de los procesos y la aparición de nuevos modelos de evaluación crediticia hicieron que acceder a un préstamo sea más ágil y menos restrictivo para los compradores.

Los números respaldan esta tendencia. Solo en enero, se desembolsaron $1,19 billones en créditos para la compra de vehículos en todo el país, distribuidos en 15.316 operaciones, de acuerdo con un análisis de Fenalco Antioquia. Esta cifra refleja no solo el dinamismo del sector, también la confianza de los consumidores en las alternativas de financiación disponibles.

A esto se suma un cambio en la oferta. Las marcas asiáticas ganaron terreno con portafolios que combinan tecnología, eficiencia y precios competitivos. Su presencia ha ampliado las opciones para los compradores, que ahora encuentran vehículos con mejores prestaciones y mayor equipamiento en rangos de precio más accesibles.

Entre el 60% y el 70% de los vehículos nuevos en Colombia se adquieren a través de financiación, según datos recientes del sector - crédito Colprensa

En paralelo, los modelos híbridos y eléctricos continúan ganando protagonismo. Aunque todavía representan una porción menor del total de ventas, su crecimiento es sostenido y responde a una mayor conciencia ambiental, así como a incentivos y beneficios que hacen más atractiva su adquisición.

El mercado también se adaptó a un consumidor más informado y exigente. Las entidades financieras diversificaron sus productos, ofreciendo planes con cuotas flexibles, tasas más competitivas y procesos completamente digitales que reducen los tiempos de aprobación. Hoy, en muchos casos, una persona puede iniciar y completar la solicitud de crédito sin salir de casa.

Este nuevo escenario cambió la forma en que se toman las decisiones de compra. Ya no se trata únicamente del precio del vehículo, sino de la facilidad para pagarlo en el tiempo. La posibilidad de ajustar las cuotas al ingreso mensual se convirtió en un factor determinante para cerrar una venta.

Solo en enero de 2026, se desembolsaron $1,19 billones en créditos para la compra de vehículos, en más de 15.000 operaciones - crédito Visuales IA

Sin embargo, el crecimiento también plantea desafíos. El aumento en la colocación de créditos implica mayores niveles de endeudamiento para los hogares, lo que obliga a las entidades financieras a mantener criterios de evaluación responsables. Al mismo tiempo, el sector deberá estar atento a posibles cambios en las tasas de interés o en las condiciones económicas que puedan afectar la capacidad de pago de los compradores.

Por ahora, el balance es positivo. El arranque de 2026 deja ver un mercado automotor en recuperación, con señales claras de dinamismo y una demanda que responde a las nuevas condiciones de financiación y oferta. En este contexto, el crédito no solo facilita la compra, también redefine la relación entre el consumidor y el vehículo. Más que un gasto inmediato, se percibe como una inversión planificada en el tiempo, respaldada por herramientas financieras cada vez más accesibles.