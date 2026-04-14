Cayó Miloto por segunda vez en abril: este es el acumulado que se llevará el nuevo millonario del departamento de Casanare

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del lunes 13 de abril de 2026 - crédito cortesía

Un nuevo residente de la ciudad de Yopal ha transformado su vida tras convertirse en el más reciente millonario de MiLoto, al ganar un premio de 250 millones de pesos con un tiquete adquirido a través del canal digital.

Este caso representa la segunda vez que la fortuna de este sorteo llega al departamento de Casanare, según la información oficial entregada por el Operador Nacional de Juegos en la mañana del martes 14 de abril.

La persona afortunada consiguió el premio al seleccionar manualmente los números 09, 10, 12, 21 y 27 en el sorteo número 0518 celebrado en la noche del lunes. En ese mismo sorteo, más de 11.000 participantes obtuvieron algún tipo de recompensa, sumando un total de 333 millones de pesos repartidos en premios.

Desde su implementación, MiLoto ha generado un impacto considerable tanto en ventas como en aportes sociales. Las transferencias acumuladas al sistema de salud nacional superan los 20.426 millones de pesos, producto de la operación del juego en el país y su creciente popularidad.

Es la segunda vez que un ciudadano de Casanare obtiene el premio principal de MiLoto, según datos oficiales de la lotería - crédito X

El auge de las plataformas digitales ha sido notorio: más de 4,5 millones de tiquetes se han vendido de forma online desde el inicio de MiLoto, consolidando al portal www.baloto.com como una vía principal para los jugadores que buscan comodidad y acceso desde cualquier lugar.

Entre octubre de 2023 y abril de 2026, la suma pagada en premios por MiLoto sobrepasa los 48.000 millones de pesos, con una cifra acumulada de 2.731.609 premios entregados en ese periodo, lo que refuerza su perfil como uno de los juegos de azar con mayor probabilidad de obtener algún beneficio.

Quienes deseen participar pueden hacerlo tanto mediante su celular o computador, accediendo al sitio web oficial, como en cualquiera de los 43.000 puntos físicos de Su Red y SuperGiros repartidos por Colombia, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

Para quienes se preguntan cómo se reclama este tipo de premios, el proceso exige que el ganador se comunique con la Fiduciaria de Occidente o revise los pasos y condiciones detallados en la página web oficial.

Un residente de Yopal se convirtió en millonario tras ganar 250 millones de pesos con MiLoto a través del canal digital - crédito X

Nuevo millonario de MiLoto en Yopal: cuánto debe pagar en impuestos tras ganar 250 millones de pesos

El residente de Yopal se convirtió en el nuevo millonario tras ganar 250 millones de pesos en el sorteo de MiLoto, según informó el Operador Nacional de Juegos. El ganador, quien adquirió su boleto a través del canal digital, debe asumir impuestos por ganancias ocasionales y el gravamen a los movimientos financieros, requisitos clave para quienes obtienen este tipo de premios en Colombia.

De acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), los premios superiores a 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) están sujetos a una retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales.

Esto significa que, sobre los 250 millones de pesos recibidos, la retención corresponde a 50 millones de pesos, cantidad que se descuenta antes de la entrega del premio, para evitar que el ganador pueda evadir la etrega del dinero correspondiente al Estado, según la legislación vigente.

Luego de este descuento, el monto neto para el ganador asciende a 200 millones de pesos. Sin embargo, al momento de transferir o retirar estos fondos de una entidad financiera, se aplica el gravamen a los movimientos financieros, conocido como el 4x1000.

Este tributo implica un descuento de 800.000 pesos, por lo que el monto real que recibe el ganador tras cumplir con todas las obligaciones fiscales es de 199.200.000 pesos.

El proceso de reclamación del premio exige que el afortunado se comunique con la Fiduciaria de Occidente o consulte los pasos publicados en la página web oficial de MiLoto, tal como lo establece el reglamento.