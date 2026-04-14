Colombia

Camilo Romero cuestionó a Vicky Dávila por entrevistar a Abelardo de la Espriella: “La candidata que lo atacaba por sus conexiones con Álex Saab”

El exgobernador de Nariño publicó un video en X en el que señaló que la reciente entrevista de la periodista al candidato presidencial careció de cuestionamientos y favoreció al abogado

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Camilo Romero cuestionó la entrevista de Vicky Dávila a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters
Camilo Romero cuestionó la entrevista de Vicky Dávila a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters

El reciente video difundido en la red social X por Camilo Romero, exgobernador de Nariño, provocó una ola de reacciones tras analizar la entrevista que la periodista Vicky Dávila realizó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Semana.

Romero expuso su visión sobre el encuentro, al considerar que, más que una entrevista, se trató de un espacio de legitimación para el también abogado, a quien se le concedió una tribuna sin cuestionamientos relevantes, según su perspectiva.

En el video, Romero inicia señalando: “La lavada de cara de Vicky a Abelardo”, resumiendo así su percepción sobre la actitud de la presentadora.

Romero citó un fragmento de la entrevista, donde De la Espriella expresó: “Y yo me he sentido con una periodista absolutamente imparcial y profesional”, palabras que Romero contrastó con un meme superpuesto que calificó al abogado como “mentiroso, charlatán, hablador”.

El exgobernador profundizó su crítica al argumentar que, en lugar de ejercer un periodismo crítico, la conversación sirvió para afianzar una narrativa en la que la “ultraderecha sería la salvadora cuando ha mal gobernado durante décadas”, mientras se descalifica al progresismo.

Romero mencionó: “Lo que vimos de Vicky a Abelardo no fue periodismo, fue un escenario para que se siga engañando a Colombia”.

Durante la entrevista, Vicky Dávila, al abordar temas personales con el abogado, se refirió a detalles como su gusto por la moda italiana o preferencias culinarias, lo que Romero describió como una desviación de asuntos de interés público. En palabras de la periodista: “Le encantaba el traje italiano y entonces le encantaba no comer, le parecía el ajiaco”.

En otro fragmento destacado por Romero, De la Espriella afirmó: “Mi problema no es con el periodismo serio. Tú has hecho un ejercicio hoy fantástico”, señalando su satisfacción con la conducción de la entrevista.

El exgobernador, sin embargo, interpretó estas palabras como una muestra de complacencia ante la falta de preguntas incómodas. El video editado por Camilo Romero también resaltó las declaraciones del abogado sobre su afinidad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, punto que según el político desmiente la imagen de independencia que busca proyectar.

En la entrevista, De la Espriella admitió: “A mí quien me inspira para meterme en esto es el presidente Uribe”.

Para Romero, el episodio es representativo de una estrategia mediática orientada a promover la figura de De la Espriella, a quien describe como “un tigre contra la gente y un gatico tomado por los poderosos”, criticando lo que consideró una burla al electorado colombiano.

Hacia el final del video, Romero aseguró que estos intentos de reposicionamiento político y mediático no lograrán su objetivo, ratificando su apoyo al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda a la Presidencia.

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