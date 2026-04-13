Salario mínimo de 2026: así quedó la cuota del del Sena, del Icbf y de las cajas de compensación para millones de trabajadores

Para 2026, el salario mínimo en Colombia tuvo un aumento de 23,7% - crédito Luisa González/Reuters

Los aportes parafiscales constituyen uno de los pilares del sistema colombiano de protección social y formación laboral. Cada mes, las empresas y empleadores del país están obligados a hacer contribuciones parafiscales tomando como referencia el salario mínimo mensual legal vigente de 2026, fijado en $1.750.905 (sin auxilio de transporte), que sirve como base central para calcular los porcentajes y montos correspondientes.

Las entidades principales que reciben estos recursos son el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y las cajas de compensación familiar. La ley también establece una exención particular regulada en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Cuánto debe abonar el empleador

En 2026, los aportes parafiscales en Colombia se calculan sobre cada salario mensual al usar el smmlv de $1.750.905 como ingreso base de cotización (IBC). El empleador debe abonar un 4% a la caja de compensación, un 3% al Icbf y un 2% al Sena, salvo las exenciones descritas en el Artículo 114-1 para trabajadores con salarios inferiores a diez mínimos, que solo generan la obligación del 4% para cajas de compensación.

Las contribuciones parafiscales son aportes obligatorios distintos a los impuestos generales, ya que están dirigidas a financiar el desarrollo social y la protección de los trabajadores mediante entidades con funciones específicas. La diferencia clave con los tributos generales radica en que estos recursos no van al presupuesto común del Estado, sino que mantienen una destinación directa para programas de capacitación profesional, servicios para la infancia y beneficios familiares.

Son 2,4 millones los trabajadores en Colombia que ganan un salario mínimo al mes - crédito Colprensa

El proceso de cálculo para 2026 parte del smmlv oficial de $1.750.905. El importe constituye el IBC para los empleados que reciben el salario mínimo, según la definición de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de Parafiscales (Ugpp). El IBC determina los aportes mensuales que el empleador debe pagar tanto a la seguridad social como a las entidades parafiscales.

Cuánto paga cada trabajador en parafiscales

Para cada trabajador con salario mínimo en 2026, el desglose obligatorio es el siguiente:

Cajas de compensación familiar (4% del IBC): $70.036.

Icbf (3%): $52.527.

Sena (2%): $35.018.

Dichos porcentajes están definidos por la ley y son fijos para la totalidad de trabajadores que perciban dicha remuneración. El pago es mensual y obligatorio mientras exista la relación laboral.

El papel de las cajas de compensación familiar es esencial, ya que reciben la mayor asignación de los aportes, lo que sustenta sus subsidios para vivienda, programas sociales, servicios educativos y actividades recreativas. Por su parte, el Sena utiliza estos fondos para la formación técnica y profesional, y el Icbf los destina a la protección de la niñez y el fortalecimiento familiar.

Exenciones para empleadores, según el Estatuto Tributario

El Artículo 114-1 del Estatuto Tributario señala que están exentos de abonar aportes al Sena y al Icbf los empleadores cuyos trabajadores reciban menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, menos de $17.509.050 en 2026.

Para 2026, el salario mínimo en Colombia es de $1.750.905, bajo el concepto de "salario vital" - crédito John Vizcaino/Reuters

Por tanto, en este caso, el empleador solo debe pagar el 4% obligatorio destinado a la caja de compensación familiar, sin importar la cantidad de empleados ni otros factores empresariales, siempre y cuando los salarios se mantengan bajo el umbral definido por la ley. Así, la exención permite reducir la carga parafiscal, pero no elimina el pago de caja de compensación.

En cambio, aquellas empresas cuyos empleados reciban salarios iguales o superiores a $17.509.050 mensuales deben cumplir con todas las obligaciones: 4% para cajas de compensación, 3% para ICBF y 2% para SENA, sin excepción. La exención fue introducida en la Ley 1607 de 2012 y ratificada por la Ley 1819 de 2016 para fomentar la formalización y aliviar los costos de las pequeñas y medianas empresas.

Reglas para las cajas de compensación familiar y diferencias con otros parafiscales

La ley colombiana no contempla exoneración alguna para el aporte del 4% a cajas de compensación familiar. Todos los empleadores, sin importar ingresos, tamaño de empresa o nivel salarial de los trabajadores, tienen el deber legal de realizar este pago de manera ininterrumpida cada mes.

La razón de fondo reside en la protección de los beneficios sociales gestionados por estas entidades, que incluyen subsidios, actividades recreativas, servicios educativos y programas de vivienda. Estos aportes sostienen los servicios sociales esenciales que benefician tanto a empleados como a sus familias.

La normativa obliga a todos los empleadores, independientemente de sus ingresos, el tamaño de la compañía o el salario de sus empleados, a efectuar este pago cada mes sin interrupciones - crédito Colprensa

Por lo tanto, aunque exista exención del pago parafiscal al Sena y al Icbf según el Artículo 114-1, la contribución a las cajas de compensación permanece estrictamente obligatoria durante toda la vigencia del vínculo laboral.

Importancia y consecuencias de la correcta gestión de los aportes parafiscales

Una administración adecuada de los aportes parafiscales es crucial para garantizar la viabilidad financiera de la empresa y el acceso pleno de los empleados a los servicios sociales previstos por la ley. El cumplimiento cabal de las obligaciones parafiscales no solo evita sanciones administrativas y costos adicionales, sino que también respalda la formalidad y el desarrollo empresarial.

Así las cosas, Comprender con detalle los porcentajes, montos y escenarios de exención permite una planificación financiera acertada y fortalece la seguridad jurídica de los empleadores. El seguimiento cuidadoso de estas reglas asegura a las empresas la continuidad de los beneficios sociales y previene riesgos por omisión en los pagos.