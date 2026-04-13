Partido Alianza Verde entrará en escisión: proposición del senador Jota Pe Hernández fue aprobada y comenzará el esperado “divorcio”

La Alianza Verde empezará la separación formal, entre la corriente oficialista y los sectores opositores al actual Gobierno - crédito @DoomoEditorial/X

La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde aprobó, con 32 votos a favor, la solicitud de escisión del partido, presentada el lunes 13 de abril de 2026 por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, con lo que se formalizó el inicio de división de la colectividad. Una decisión que venía ‘cocinándose’ desde hace varios meses, en medio de fuertes diferencias.

En efecto, la medida tiene origen en los enfrentamientos mediáticos entre los sectores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro y el ala opositora, en una tensión creciente que se hizo insostenible. La ‘gota’ que ‘rebosó’ la ‘copa’ habría sido la decisión de la dirección de la representatividad de apoyar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, pese a que no existió unanimidad en la determinación tomada.

En consecuencia, este suceso marca un umbral definitivo: la decisión de fragmentar la Alianza Verde y comenzar el trámite ante el tribunal electoral. Esto convierte el caso en uno de los primeros procesos de escisión partidaria impulsados por un senador de la República, en un esperado “divorcio” entre las fuerzas que confluían, hasta el momento, bajo el mismo nombre, tras las elecciones al Congreso.

El senador Jota Pe Hernández celebró inicio del proceso de escisión del partido Alianza Verde, aprobado por la colectividad - crédito @JotaPeHernandez/X

Ahora, el procedimiento requerirá la confirmación del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que tendrá la última palabra sobre la separación, pero ya supone una transformación irreversible en la estructura política de la colectividad. El inicio de este proceso por fin vio la luz tras el fracaso de las negociaciones adelantadas en febrero y marzo de 2025, que en su momento no prosperaron.

“Gracias a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde por aprobar el inicio del proceso de escisión que he solicitado. Les agradezco por permitirme iniciar mi carrera política en esta casa; seguiré firme sirviéndole a Colombia!”, expresó Hernández en su cuenta de X, al asumir el liderazgo de la ruptura y posicionándose como figura central de la nueva facción, contraria al Ejecutivo.

Las implicaciones del proceso de escisión del partido Alianza Verde

El impacto inmediato de esta decisión no es únicamente organizativo, pues desde la presidencia del partido, Duvalier Sánchez señaló que la medida representa una apuesta programática. “Con esta decisión el partido inicia un camino de reorganización que debe conducir a lograr mayor consistencia programática y coherencia política”, expresó en su mensaje el representante a la Cámara vallecaucano.

El representante a la Cámara Duvalier Sánchez se mostró a favor de la escisión, para que, según él, el senador Jota Pe Hernández pueda marcharse - crédito @DuvalierSanchez/X

En concepto de Sánchez, es imperioso seguir impulsando las causas sociales, luchas ambientales y animalistas. “La defensa de la paz, derechos y libertades de minorías y de un país que luche contra la corrupción como lo pide la ciudadanía“, agregó el congresista, que expresó que esta especie de “divorcio natural”, como ha sido descrito, no solo separa personas, sino que redefine el mapa electoral.

Para el representante, lo natural es que, en medio de la convivencia, “que ya se hizo tan difícil”, lo mejor es que él salga y se le apruebe esa escisión. “Que se pueda retirar en tranquilidad a conformar un partido con otros integrantes que él considere o que se le quieran unir”, reafirmó Sánchez, que apoyó la posibilidad de que el senador santandereano y otros más que no se sientan representados puedan irse.

Cabe destacar que también se acordó, como se adelantaba, que se conforme una comisión para negociar un acuerdo programático con la campaña presidencial de Cepeda, con lo que se pretende que “se reconozcan las propuestas y prioridades del partido Alianza Verde en el programa de gobierno de la Alianza por la Vida”. Lo que sería el inicio de esta alianza de cara a la primera vuelta, que causó polémica.

La senadora se separó de la decisión colegiada de conformar una comisión para establecer una serie de acuerdos programáticos con la aspiración del candidato oficialista - crédito @AngelicaLozanoC/X

Y es que, de forma expresa, la organización descartó respaldar las precandidaturas de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López; esta última, exmilitante de la colectividad y que es esposa de la senadora Angélica Lozano, otra de las figuras de trascendencia en el partido que también expresó su inconformidad con el proceder de las directivas, que a su juicio impusieron la aspiración de Cepeda.

“La decisión del partido Alianza Verde es lamentable. Imponer, obligar y desconocer la voz de las minorías, privilegiando únicamente la de las mayorías, no solo evidencia un talante autoritario (propio del Gobierno que pretenden respaldar), sino que también desconoce los fundamentos y principios democráticos de nuestro principal referente: el profesor Antanas Mockus", remarcó en su postura.