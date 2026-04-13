Colombia

Polémica decisión del Gobierno Petro: eliminarán unos 80 de los 160 hipopótamos de Pablo Escobar que hay en Colombia

Tras años de debates y un crecimiento desmedido de la población que les ha generado problemas genéticos, el Gobierno Nacional decidió tomar acciones

Guardar
Eliminarán cerca de la mitad de los hipopótamos de Escobar - crédito Luis Bernardo Cano/dpa / Ministerio de Ambiente
Eliminarán cerca de la mitad de los hipopótamos de Escobar - crédito Luis Bernardo Cano/dpa / Ministerio de Ambiente

El Gobierno colombiano ha confirmado que eliminará parte de los hipopótamos descendientes de los ejemplares traídos por Pablo Escobar hace más de tres décadas.

La decisión responde al crecimiento descontrolado de la población, que ya supera los 160 animales, y la falta de alternativas viables para su traslado internacional.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, informó que ningún país ha aceptado recibir hipopótamos y que mantenerlos aislados implica un gasto considerable. Según Vélez, la medida podría afectar a cerca de 80 individuos en distintas regiones, como parte de una estrategia para la reducción progresiva de la especie.

Las autoridades han trabajado durante años en estudios científicos y en la elaboración de normativas para abordar el problema, priorizando la protección de los ecosistemas nativos y la seguridad de las comunidades cercanas a los hábitats de estos animales.

La hoja de ruta adoptada sigue el Plan de Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo, el cual establece directrices y metas para el manejo responsable en el país. La implementación de esta circular busca frenar el avance de la especie y mitigar los riesgos asociados a su presencia.

Temas Relacionados

Hipopótamos de EscobarMinisterio de AmbienteEutanasia de hipopótamosIrene VélezColombia-Noticias

Más Noticias

Diego Novoa de Millonarios sí agredió al hijo de Eduardo Pimentel: la Dimayor lo sancionó por seis partidos tras la declaración de un funcionario públicó en su contra

Mediante la resolución 037 de 2026, el Comité Disciplinario determinó la culpabilidad del portero Embajador en la gresca tras el informe de Medicina Legal y la declaración del Secretario Técnico para la Comisión Local de Tunja

Diego Novoa de Millonarios sí agredió al hijo de Eduardo Pimentel: la Dimayor lo sancionó por seis partidos tras la declaración de un funcionario públicó en su contra

Balacera en el sector del CAN en Bogotá: en un intento de robo uno de los delincuentes resultó herido

Policía de la Dipro reaccionaron de inmediato y logaron detener el crimen en el sector del CAN

Balacera en el sector del CAN en Bogotá: en un intento de robo uno de los delincuentes resultó herido

Angelino Garzón, exvicepresidente de Juan Manuel Santos, le pidió a Sergio Fajardo que se una a la campaña de Paloma Valencia: “El ego le hace daño”

El líder político señaló que Fajardo podría atraer los votos del centro político a la campaña de la senadora del Centro Democrático

Angelino Garzón, exvicepresidente de Juan Manuel Santos, le pidió a Sergio Fajardo que se una a la campaña de Paloma Valencia: “El ego le hace daño”

Aeronaves de las Fuerzas Militares no están aseguradas, confirmó la Contraloría: el Estado colombiano tendría que pagar millones en indemnizaciones

Según el ente de control, solo el 19% del total de la flota tiene un seguro contra todo riesgo vigente, mientras que la mayoría de las aeronaves, en caso de fallar o colisionar, no tendrían ningún tipo de protección financiera

Aeronaves de las Fuerzas Militares no están aseguradas, confirmó la Contraloría: el Estado colombiano tendría que pagar millones en indemnizaciones

Roy Barreras admitió que fracasó al intentar liderar una propuesta de centro en Colombia: “Un país fracturado y dividido”

El candidato presidencial señaló que su experiencia y propuestas de centro no convencieron al electorado y que hoy enfrenta el escenario sin el apoyo de las maquinarias políticas tradicionales

Roy Barreras admitió que fracasó al intentar liderar una propuesta de centro en Colombia: “Un país fracturado y dividido”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los mejores momentos de la histórica presentación de Karol G en Coachella: “Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia”

Estos fueron los mejores momentos de la histórica presentación de Karol G en Coachella: “Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia”

Karol G envió poderoso mensaje a la comunidad latina durante su histórico ‘show’ en Coachella: “No tengan miedo, siéntanse orgullosos”

Esta es la canción que estrenó Karol G en Coachella junto a Greg González de Cigarettes After Sex: “Solo queda decir que te quise de más”

Karol G hace historia en Coachella 2026: así fue su show como primera mujer latina en encabezar el festival

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Deportes

La selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA: formato del torneo y posibles rivales de la Tricolor

La selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA: formato del torneo y posibles rivales de la Tricolor

Colombia vs. Brasil: este será el día que la tricolor jugará la semifinal del Sudamericano Sub17

Hinchas de Junior de Barranquilla desatan disturbios en Asunción, Paraguay: 12 fueron detenidos

Murió Alonso ‘Pocillo’ López, histórico lateral de Millonarios y exjugador de la Selección Colombia a los 69 años

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe