Colombia

Investigan incidente en la frontera colombo-peruana que dejó a un ciudadano colombiano muerto: esto reportaron las autoridades

El Ministerio de Defensa confirmó que un hombre de 82 años falleció y un joven fue herido durante un intercambio de fuego cruzado con la patrulla fronteriza de Perú, ocurrido en la noche del lunes 12 de abril

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Un incidente fronterizo tuvo lugar en Marandúa y El Estrecho, motivando que las autoridades fronterizas de Perú abrieran fuego contra dos embarcaciones que navegaban por el río Putumayo - crédito Colprensa
Un incidente fronterizo tuvo lugar en Marandúa y El Estrecho, motivando que las autoridades fronterizas de Perú abrieran fuego contra dos embarcaciones que navegaban por el río Putumayo - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó un incidente fronterizo ocurrido el pasado domingo 12 de abril en el río Putumayo, en la frontera entre Colombia y Perú, que provocó la muerte de José Miguel Gutiérrez Baquero, ciudadano colombiano de 82 años y propietario de una embarcación de carga, generando tensión diplomática en la zona de Marandúa (Amazonas) y El Estrecho.

“Actuamos con responsabilidad, transparencia y respeto por la soberanía, con un objetivo claro: proteger la vida, garantizar la verdad y la justicia, y mantener la cooperación entre naciones hermanas”, expresó en la publicación.

Según reportó el ministro, a las 09:00 p. m. una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú detectó dos embarcaciones —una lancha y un remesero— y durante el procedimiento se produjeron varios disparos. El ministro de Defensa confirmó que “como consecuencia de estos hechos, lamentablemente perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero”, y añadió que uno de los hijos del fallecido resultó herido y “está siendo atendido en San Antonio del Estrecho, Perú”.

Tras el incidente, las autoridades de ambos países sostuvieron una comunicación directa. “Me comuniqué con el ministro de Defensa de ese país, con quien preliminarmente acordamos priorizar la atención médica del ciudadano herido”, además de “brindar cooperación mutua que facilite la pronta llegada y actuación de las autoridades judiciales competentes”.

Como parte de las acciones binacionales posteriores, el ministro de Defensa indicó que se solicitó la “activación de los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional, integrada por autoridades judiciales y militares, con el fin de esclarecer con total rigor lo sucedido y determinar las responsabilidades a que haya lugar”. También precisó que dos tripulantes de la embarcación se encuentran detenidos por parte de las autoridades peruanas.

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