Colombia

Obra clave de Transmilenio en la avenida 68 alcanzó 86% de avance: deprimido de Las Américas estará listo en mes y medio

Las autoridades proyectan que la finalización de esta obra facilitará el tránsito exclusivo de los buses articulados y mejorará la integración de la nueva troncal urbana

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La obra clave para la movilidad del occidente de Bogotá será de uso exclusivo para buses de Transmilenio cuando finalice - crédito IDU
La obra clave para la movilidad del occidente de Bogotá será de uso exclusivo para buses de Transmilenio cuando finalice - crédito IDU

El deprimido vehicular que conectará la troncal de Transmilenio entre las avenidas Las Américas y 68 está a menos del 15 % de su finalización, y ya tiene fecha de entrega definida.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó el 13 de abril del 2026 una visita de verificación al grupo 3 del proyecto de la troncal avenida 68, confirmando que la obra, clave para la movilidad del occidente bogotano, ya alcanza un avance del 86,84% en su ejecución.

Cuando inició la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, el deprimido presentaba apenas un 12,94% de ejecución. De acuerdo con el IDU, gracias a la gestión de la entidad y el trabajo de más de 700 personas en jornadas diurnas y nocturnas, el avance supera el 85% y se espera que en aproximadamente mes y medio esté completamente terminado y habilitado para el uso exclusivo de Transmilenio.

El deprimido vehicular de la avenida Las Américas y carrera 68 ya alcanza el 86,84% de ejecución según el IDU - crédito IDU
El deprimido vehicular de la avenida Las Américas y carrera 68 ya alcanza el 86,84% de ejecución según el IDU - crédito IDU

“Estamos en el grupo 3 del corredor de la avenida 68; cuando llegamos este deprimido estaba alrededor del 13%, (hoy) ya superamos el 85%. En un mes y medio, más o menos, tenemos que terminarlo y tenerlo completo”, explicó Molano durante la jornada de inspección.

Características técnicas y alcance del deprimido

El deprimido vehicular de la avenida Las Américas con carrera 68 tiene una longitud de 485 metros, será bidireccional y de uso exclusivo para los buses de Transmilenio. Se construyó con un ancho promedio de 8,25 metros y requirió la instalación de 531 tablestacas metálicas, 4.800 metros cúbicos de concreto, 510 metros lineales de pilotes de concreto y 21 pilotes de acero de 22 metros cada uno.

Este paso subterráneo permitirá la conexión directa entre la troncal de Las Américas y todo el corredor de la 68, facilitando la integración con los grupos 4 y 5 del proyecto, que a su vez conectarán con la calle 26 y, finalmente, con la estación del Museo Nacional.

El proyecto del deprimido conecta directamente la troncal Las Américas con el corredor de la avenida 68 y facilitará la integración metropolitana - crédito IDU
El proyecto del deprimido conecta directamente la troncal Las Américas con el corredor de la avenida 68 y facilitará la integración metropolitana - crédito IDU

El grupo 3 del proyecto troncal avenida 68, donde se ubica el deprimido, tiene una extensión total de 1,04 kilómetros y contempla 23.911 metros cuadrados de espacio público, 7.228 metros cuadrados de zonas verdes y 0,84 kilómetros de ciclorruta. Además, ya se puso en servicio el puente peatonal de la avenida 68 con calle 9C desde marzo de 2025 y se avanza en la construcción de la estación de TransMilenio de la calle 11, ubicada frente al colegio Nicolás Esguerra, que ya supera el 80% de ejecución.

Estado general del proyecto y otros hitos

El proyecto de la troncal avenida 68 se desarrolla en nueve grupos de obra, con los siguientes avances al 9 de marzo de 2026:

  • Grupo 1 (autopista Sur a calle 18 sur): 59,86%
  • Grupo 2 (Calle 18 sur a avenida de Las Américas): 83,11%
  • Grupo 3 (avenida de Las Américas a avenida Centenario/calle 13): 81,08%
  • Grupo 4 (avenida Centenario/calle 13 a avenida La Esperanza/calle 24): 87,20%
  • Grupo 5 (avenida Esperanza/calle 24 a calle 46): 96,54%
  • Grupo 6 (calle 46 a avenida Calle 66): 63,44%
  • Grupo 7 (avenida calle 66 a carrera 65): 73,22%
  • Grupo 8 (carrera 65 a carrera 48): 57,96%
  • Grupo 9 (carrera 48 a carrera 9): 81,15%

El puente de Venecia, parte del grupo 1, ya está en 81% de ejecución y contará con carriles para tráfico mixto y Transmilenio - crédito IDU
El puente de Venecia, parte del grupo 1, ya está en 81% de ejecución y contará con carriles para tráfico mixto y Transmilenio - crédito IDU

El puente de Venecia, hito del grupo 1, registra un avance del 81% y contempla la habilitación de carriles para tráfico mixto y Transmilenio, además de la articulación de flujos vehiculares a través de sus ramales. El grupo 1, entre la autopista Sur y la calle 18 Sur, avanzó del 39,91% en enero de 2024 al 60,98% en marzo de 2026.

Proyección, inversión y detalles complementarios

La obra total tiene una inversión estimada de 2,6 billones de pesos, que incluye la adquisición de predios, la construcción de puentes peatonales (como el que conectará la calle 97 con la estación de la calle 100 sobre la autopista Norte), y el reforzamiento de la accesibilidad y seguridad para los usuarios. El grupo 3 también contempla nuevos espacios públicos y zonas verdes, en línea con la apuesta por una movilidad sostenible e incluyente.

Así se ven las obras en el deprimido de la calle 100 con avenida Suba - crédito IDU
La inversión de 2,6 billones de pesos para la troncal avenida 68 busca transformar el sistema de transporte público y articular el occidente con el norte de Bogotá antes de 2027 - crédito IDU

La meta de la Administración distrital y del IDU es que la troncal avenida 68 esté en operación completa para 2027, articulando el occidente con el norte y transformando el sistema de transporte público en Bogotá. Con la entrega del deprimido de Las Américas y el avance sostenido en los diferentes grupos, la ciudad se encamina hacia una mayor integración, eficiencia y capacidad en su red de movilidad.

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