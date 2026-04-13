Colombia

Aída Victoria Merlano sacudió ‘La Mansión VIP’ con su llegada: esta es su estrategia para llevarse el jugoso premio

La 'influencer' colombiana se roba las miradas en el 'reality' digital, donde sus tácticas reservadas y su carisma ya están cambiando la dinámica entre los dieciséis participantes que compiten por un millonario premio principal

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La barranquillera llegó a mover el formato digital con sus estrategias y su desparpajo - crédito @aidavictoriam/IG

El debut de Aída Victoria Merlano en el reality digital La Mansión VIP marca un cambio significativo en su trayectoria como creadora de contenido.

Desde su llegada, el programa ha captado la atención de miles de usuarios, quienes ahora pueden seguir cada movimiento de la influencer colombiana durante las 24 horas del día a través de YouTube.

La entrada de la barranquillera al formato no solo elevó la expectativa entre sus seguidores, sino que también modificó la dinámica interna del reality.

El programa, que dio inició 12 de abril, reúne a diversas figuras del entretenimiento digital, quienes enfrentan retos, nominaciones y decisiones del público, todo en un entorno de convivencia extrema.

Usuarios resaltan la figura de la creadora de contenido, sorprendidos por su estado físico a pocos meses de ser madre - crédito aidavictoriam / Instagram
Usuarios resaltan la figura de la creadora de contenido, sorprendidos por su estado físico a pocos meses de ser madre - crédito aidavictoriam / Instagram

El acceso abierto y gratuito a la transmisión ha contribuido a que la audiencia crezca rápidamente, permitiendo que los espectadores influyan directamente en el desarrollo de la competencia.

En esta edición, 16 participantesconviven bajo un mismo techo, entre ellos destacan nombres como Alfredo Adame y Niurka Marcos, conocidos en el mundo de la televisión y el espectáculo latinoamericano.

El formato, inspirado en otros realities famosos como La casa de los famosos, Gran Hermano, propone una competencia de aproximadamente un mes, en la que los concursantes compiten por un premio mayor que supera los 400 millones de pesos en Colombia.

Cómo funciona y cómo seguir el ‘reality’

Aida Victoria Merlano causa sensación por como luce su cuerpo tras convertirse en mamá - crédito @aidavictoriam/IG
Aida Victoria Merlano causa sensación por como luce su cuerpo tras convertirse en mamá - crédito @aidavictoriam/IG

A diferencia de los formatos tradicionales, el público puede acceder a todo el contenido sin necesidad de pagar una suscripción. La transmisión ininterrumpida a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs permite a los espectadores seguir las alianzas, conflictos y estrategias de los participantes en tiempo real.

Las jornadas suelen culminar con galas principales alrededor de las 8:00 p. m., donde se realizan anuncios clave y se definen los nominados a abandonar la casa.

El rol de Aída Victoriaen el reality cobra especial relevancia por su experiencia previa en el ojo público y su capacidad para generar conversación en redes sociales. Su personalidad directa y su base sólida de seguidores pueden influir tanto en la convivencia interna como en la percepción del público, que tiene el poder de decidir quién continúa y quién sale del programa.

La influencer expresó en sus redes el lema “que nadie sepa tu siguiente movimiento”, anticipando una estrategia reservada que podría sorprender a sus compañeros y a la audiencia.

Las reacciones por su llegada no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los mensajes de sus seguidores fueron: “Esta mujer hace todo calladita y le va muchísimo mejor”; “con la salida de Karola ahora nos tocó irnos a apoyar a Aida Victoria”; “esta mujer es una máquina de hacer plata, lo que hace un hijo mija”, entre otros.

Esto había dicho sobre su participación en un ‘reality’

Esta no es la primera vez en que Merlano Manzaneda se refiere a la competencia de convivencia entre famosos.

En redes sociales se ha hecho viral nuevamente la respuesta que dio en el pasado la barranquillera cuando una seguidora le pidió que le dijera si participaría en una nueva temporada de La casa de los famosos Colombia.

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Aida Victoria Merlano respondió si estaría o no en una nueva temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @rastreandofamosos/IG

“Aida tiene que estar en la próxima temporada”, escribió un seguidor del programa, lo que provocó que la hija de la excongresista Merlano respondiera: “Mi amor eso es como una casa por cárcel y yo le estoy huyendo a la prisión”, dejando claro que no tiene entre sus planes hacer parte de un formato como el que se presenta a través del Canal RCN.

Por ahora, los seguidores de la barranquillera tendrán que estar atentos a la participación para que su permanencia perdure hasta el final del formato digital. Programas como este han contado con la participación de figuras como Karola, Melissa, Mariana Zapata, entre otros.

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