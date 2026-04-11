Mujer fue violada por al menos 7 hombres en una ceremonia de yagé: “No podía moverme, pero yo sentía las cosas”

La mujer aseguró que fue amenazada por uno de los sujetos que la agredió sexualmente - crédito Álex Cámara/Europa Press

El 14 de marzo de 2026, una mujer de 32 años identificada como Andrea Alarcón Beltrán, fue violada por al menos siete hombres luego de haber sido drogada en una ceremonia de yagé. Los hechos se presentaron en la finca Las Tres Palmas, del municipio de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca).

La víctima, que enfrenta amenazas, reveló detalles de lo ocurrido en el pódcast Más Allá del Silencio, conducido por Rafael Poveda. Según su relato, llegó a la finca con el objetivo de vender productos medicinales y naturistas a un hombre llamado Sebastián Cruz, con el que había estado conversando por WhatsApp para hacer el negocio.

Ya lo conocía en persona. El 21 de febrero visitó la finca con el mismo objetivo: vender sus productos. Todo transcurrió normalmente ese día, incluso, se quedó en una habitación para huéspedes. “Nunca me morbosearon o me hicieron un comentario”, dijo.

Por eso, cuando el sujeto la contactó para hacer un segundo negocio, no identificó ningún peligro, aunque sí notó algo extraño: el hombre insistía en que si quería hacer negocios con él debía consumir lo que se ofreciera durante una ceremonia de yagé que se realizaría.

La víctima trató de conseguir ayuda con las personas que estaban en la ceremonia, pero nadie le creyó - crédito Pablo Rodríguez/EFE

Entonces, a las 7:30 p. m. de ese 14 de marzo llegó a la finca con todos sus productos. Sebastián Cruz la recibió y, al entrar, se percató de que había alrededor de 40 personas en el sitio, entre ellas menores de edad, las cuales iban a participar en la ceremonia del yagé.

“Todos en esa ceremonia iban como disfrazados, como duendes; tenían sombreros así como torcidos en la punta, o sea, raros. Todos estaban vestidos de una manera muy extraña”, detalló.

Tuvo que guardar sus productos y demás objetos personales en el cuarto de Cruz, porque no estaba disponible el de huéspedes. Y, mientras esperaba a ver qué pasaba, afirmó sentirse incómoda con el ambiente, y Cruz la llevó a donde un hombre llamado Nelson que le sopló “rapé” para sacar su supuesta “mala energía”. “En ese momento, yo ya me siento débil”, precisó.

Entonces, le pasaron un vaso que contenía una sustancia que, a su juicio, tenía un olor similar al yagé. No lo ingirió todo, pero inmediatamente empezaron a empeorar sus síntomas. “Empiezo a sentirme totalmente adormecida (...), se me empiezan a dormir las piernas”, detalló.

La víctima aseguró haber consumido una sustancia que tenía un olor similar al yagé - crédito Jardín Botánico de Bogotá

Entonces, Cruz la llevó hasta su cuarto y allí se quedó dormida. Fue entonces cuando empezaron las agresiones sexuales. “El último recuerdo que yo tengo es verlo a él encima mío, pero ya ahí yo me estoy quedando totalmente dormida”, dijo.

Afirmó que, aunque parecía estar dormida, en realidad se sentía anestesiada, por lo que logró percatarse de lo que pasaba a su alrededor. “Mi cuerpo estaba dormido y yo no podía moverme, pero yo sentía las cosas”.

De esta manera, supo que, presuntamente, fue violada por Cruz y por otros hombres, cuyas identidades son desconocidas. “Durante ese periodo yo sentí como entraban a mí y salían varios hombres. Yo sentí aproximadamente a siete personas después de él ingresar a mí”, reveló.

Cuando volvió a sentir fuerza en su cuerpo, empujó al sujeto que estaba agrediéndola y gritó. Inmediatamente, Cruz ingresó a la habitación, al parecer, para amedrentarla. “Entró Sebastián con un machete y empezó a pelarlo así contra el piso”, indicó.

La víctima estuvo hospitalizada por ocho días tras las agresiones - crédito Mario Franco/Colprensa

Luego, una mujer llamada Katherine, que sería la pareja de Nelson, entró y, presuntamente, la golpeó y amenazó. “A decirme que me quedara callada, que lo que me había pasado era por mi culpa, que yo tenía la culpa por ser mostrona (...), que me iban a violar y a matar”, señaló.

Después, cogió su celular sin que se dieran cuenta, salió del cuarto y lo ocultó en una matera. Luego, intentó alertar a alguna persona de las que estaba en el sitio, asegurando que había sido violada y mostrando sus piernas que tenían sangre, pero nadie le creyó; dijeron que estaba en un “malviaje” causado por lo que consumió. Entonces, todos la ignoraron y siguieron en la ceremonia, “cantando”.

“Yo por un momento yo pensé que yo estaba muerta de verdad”, confesó.

Pasadas las horas, tomó el celular que había ocultado en la matera y llamó a su jefa. Ella alertó a las autoridades, que llegaron al sitio y la cuestionaron, recogieron material probatorio y la sacaron del sitio, pero no capturaron a nadie. Mientras tanto, los presuntos implicados continuaron la supuesta ceremonia con normalidad.

Las autoridades no capturaron a ningún presunto violador - crédito PONAL

“Seguían cantando sus canciones, cantaban duro, y cuando llega la Policía allá a esa finca, ese señor coge un micrófono y empieza a decir que hay una persona que está diciendo que la violaron, pero que eso es totalmente normal, que no se preocupen, porque pues ese tipo de cosas pasan en las ceremonias y que las personas cuando reviven un trauma y lo reviven así”, precisó.

Estuvo ocho días hospitalizada y le dieron 16 días de incapacidad. Los exámenes que le hicieron demostraron que fue agredida sexualmente.

“Me hacen una ecografía transvaginal, donde me encuentran un cúmulo de sangre de tanto que a mí me rompieron y me maltrataron (...) Ellos me rompieron, me volvieron nada”, contó.

La Fiscalía de San Antonio del Tequendama está a cargo del caso - crédito Luisa González/Reuters

La investigación sobre los hechos está en manos de la Fiscalía de San Antonio del Tequendama. La víctima asegura que hasta el momento no han arrestado a nadie y que teme que su caso quede en la impunidad. Mientras tanto, enfrenta intimidaciones.

“Me han dicho que me van a dar tiros (...). Se burlan”, señaló.