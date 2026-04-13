Sara Uribe y Camilo Zúñiga entraron a ‘jugar’ en la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: estos serán los roles que cumplirán

En su reciente visita a Rionegro (Antioquia), la senadora del Centro Democrático, que quiere convertirse en la primera presidenta del país, confirmó la adhesión de la modelo y presentadora y del exfutbolista - crédito suministrado a Infobae Colombia

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, incorporó el lunes 13 de abril de 2026 a la empresaria y modelo Sara Uribe y al exfutbolista Camilo Zúñiga a su campaña presidencial, tras una visita a Rionegro (Antioquia). Una jornada en la que también compartió con el exmandatario Álvaro Uribe y sus seguidores, como parte de la correría que lleva a cabo por el territorio nacional.

Valencia, que presentó su aspiración junto al exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, en su condición de fórmula vicepresidencial, destacó sus nuevas alianzas. “Hoy quiero invitar al gran Camilo Zúñiga, ídolo de todos, a que se sume a esta campaña. Camilo, súmate”, dijo la aspirante al exfutbolista de la selección Colombia y de escuadras como Atlético Nacional, Nápoli de Italia y Watford de Inglaterra.

Según la candidata, el respaldo de esta figura fortalecerá sus propuestas en juventud. “Presidenta, claro que sí. Yo me sumo para que saquemos a todos estos deportistas de bajos recursos para que salgan adelante y cumplan su sueño. La gente de Durabal, la gente de todo el país, esos jóvenes que siempre han soñado con ser jugadores profesionales. Y los sueños sí se cumplen", expresó Zúñiga en este acto.

En un acto en Rionegro (Antioquia), la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia sumó a su campaña a la modelo y presentadora Sara Uribe y al exfutbolista Camilo Zúñiga a su aspiración presidencial - crédito suministradas a Infobae Colombia

Al mismo tiempo, la congresista recibió el respaldo de Sara Uribe, que en una entrevista había dado a conocer su admiración. “Yo le sumo a las madres cabezas de hogar, a todas esas mujeres que son poderosas, a esas mujeres que luchan por su familia y sacan a sus hijos adelante”, expresó la también presentadora, que adelanta una serie de iniciativas de respaldo a la mujer en Antioquia.

Vale recordar que durante su paso por el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, a mediados de marzo, Uribe había señalado su preferencia política hacia los aspirantes de derecha. “Me voy mucho por Abelardo (De la Espriella) o por Paloma. Estoy mirando las fórmulas ahora. Me encantaría ver que se pudieran unir”, indicó entonces sobre la posible alianza entre la candidata y el abogado costeño.

Aquella vez, Uribe reiteró que otro de los puntos mencionados por la presentadora fue su apreciación sobre propuestas de la candidata. “Con Oviedo me encanta la fórmula que hizo Paloma”, dijo en el diálogo con la periodista española Eva Rey, en el que empezaba a decantarse hacia una eventual adhesión a Valencia, con miras a la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

El exfutbolista antioqueño Camilo Zúñiga se unió a la campaña de Paloma Valencia, en la que buscará que se promuevan los derechos de los jóvenes - crédito suministrada a Infobae Colombia

Para la senadora, la suma de estos apoyos es clave para su mensaje de reconstrucción nacional. “Porque juntos, los colombianos vamos a poder construir una Colombia más grande”, invitó la candidata presidencial en el evento, en el que cerró su intercambio con Zúñiga con un claro objetivo. “Vamos a sacar adelante Colombia: una Colombia más grande, como la que nos merecemos”, puntualizó.

La exitosa trayectoria de Sara Uribe y Camilo Zúñiga

La mujer de 35 años, expareja del exfutbolista Fredy Guarín, saltó a la fama en 2012 al ganar el reality Protagonistas de Nuestra Tele, lo que le permitió iniciar una carrera en televisión con apariciones en programas como Estilo RCN y El Lavadero. En la actualidad, se ha consolidado como una figura influyente en redes sociales y dirige su propia marca de productos de belleza, Poderosa, fuente de empleo.

La senadora Paloma Valencia sumó a su campaña a la empresaria Sara Uribe, que se ha enfocado en liderar iniciativas de empoderamiento femenino - crédito suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, Zúñiga, de 40 años, es reconocido como uno de los mejores laterales en la historia reciente de Colombia. Comenzó su carrera en Nacional y fue pieza clave en la ‘Tricolor’ durante la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014, en la que la ‘Tricolor’ llegó hasta los cuartos de final; aunque a nivel personal es recordado por su desempeño técnico y el sonoro incidente con Neymar en ese torneo.

Es válido destacar que ambos personajes han diversificado sus actividades. Uribe se ha posicionado en el mundo digital y empresarial, con presencia en medios, en tanto que Zúñiga se dedica a los negocios agrícolas y al apoyo de nuevos talentos deportivos a través de su fundación y agencia de representación, con lo que tendrían propósitos sociales en curso con sus diferentes iniciativas.