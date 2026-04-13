Exparticipante de ‘Yo me llamo’ reveló que fue víctima de un ataque homofóbico: “Sentí mucho miedo”

El imitador de 'Yo me llamo' reveló que fue víctima de un ataque homofóbico en Chapinero, norte de Bogotá - crédito @camicolmanares/IG

El artista Camilo Colmenares, conocido por su participación en Yo me llamo como imitador de Freddie Mercury, denunció que fue víctima de un grave ataque homofóbico en Bogotá, que le generó secuelas físicas y psicológicas.

En conversación con un reconocido programa de variedades, el imitador acusó a las autoridades de pasividad y señaló que, tras realizar la denuncia formal, el hecho se clasificó como un acto sin delito, mientras que pruebas clave, como los videos de seguridad, resultaron inaccesibles.

Luego del ataque sufrido el 25 de marzo en la zona de Chapinero, Colmenares indicó que la agresión fue ejecutada por cerca de 15 personas a la salida de un concierto de black metal, según relató a La red.

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Tras el evento, asistió a la Policía y luego a la Fiscalía, donde el caso no registró mayores avances y el daño experimentado se minimizó. En palabras del artista:“La policía solo tomó sus datos, nada más, y me los entregó”, lo que evidenció una falta de respuesta institucional frente a la violencia.

De acuerdo con Colmenares, el ataque no solo le provocó lesiones físicas, sino que desencadenó miedo y ansiedad. El cantante expresó al programa de Caracol Televisión: “Empecé a tener miedo de salir a caminar por mi propio barrio. Empecé a vestirme para que no se notara que soy más femenino”.

Adicionalmente, mencionó el impacto en su entorno, incluyendo el distanciamiento de su pareja debido a su exposición como víctima de violencia homofóbica. Colmenares relató que, tras acudir a la Fiscalía, recibió una citación para conciliación a la que solo él se presentó, sin la asistencia de los agresores.

Imitador de 'Yo me llamo' denunció que fue víctima de violencia homofóbica - crédito @camicolmenares/IG

Destacó que en la documentación del proceso se subestimó la gravedad de lo ocurrido: “Una parte del proceso abierto dice que no tienes golpes, no tuviste derramamiento de sangre. No pasó nada. Y sí pasó todo”, afirmó en diálogo con La red.

Camilo Colmenares denuncia violencia y abandono tras ataque homofóbico en Bogotá

Durante la investigación, Colmenares trató de acceder a los videos de seguridad para probar lo ocurrido, pero las grabaciones no le fueron entregadas. Ante este escenario, encontró en la música un medio para su recuperación personal y no dudó en agradecerles a sus amigos Poika y Oniros por el respaldo que le dieron.

Junto a su círculo social fundó el grupo Arkanos, con el que planea realizar un concierto en el mismo lugar del ataque como ejercicio de resignificación.

Imitador de Freddie Mercury afirmó que los hechos se presentaron con un grupo de personas que lo atacaron al salir de un concierto de heavy metal - crédito @camicolmenares/IG

El artista expresó: “Vamos a hacer un concierto que se llama Arkanos. Vamos a hablar y a poner en el aire la necesidad de resignificar los espacios”.

El procedimiento judicial permanece abierto y Colmenares aguarda que un nuevo juez aborde su caso en las próximas semanas.

Cerró con un mensaje público: “Nadie tiene derecho a decirnos que no somos dignos ni valiosos, ni que no merecemos ser vistos, ni que nuestras voces y nuestros talentos no son nada, porque somos todo, porque estamos juntos”.

Su confesión generó de inmediato reacciones entre los seguidores del programa, que dejaron mensajes como: “Oye yo vivo por la Calle 60 con 14a, una cuadra debajo de la caracas..... He visto varias situaciones similares a las que contaste”; “En Bogotá, todos tenemos miedo de ser, es verdad, uno va de la mano y suelta al novio por temor”, entre otros.