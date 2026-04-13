Faustino Asprilla reveló cuál sería la causa del bajo rendimiento de la selección Colombia: “Hay que buscar la forma de elevar el nivel”

Faustino Asprilla reconoció que hay problemas de confianza entre los jugadores - crédito REUTERS/Scott Heppell

El histórico jugador de la selección Colombia, Faustino Asprilla advirtió que la Selección Colombia atraviesa actualmente un periodo de desconfianza tras una serie de desempeños irregulares en los partidos recientes de la doble jornada FIFA, una situación que, según el también comentarista, podría condicionar el estado anímico y competitivo del plantel de cara a la próxima participación del equipo en la Copa del Mundo.

Tras caer 2-1 frente a Croacia y sufrir una derrota por 3-1 ante Francia —que alineó un equipo alternativo— el seleccionado colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, perdió solidez defensiva y encendió alertas dentro del análisis mediático. Estos marcadores negativos dejaron a la ‘tricolor’ expuesta, en una etapa en la que las aspiraciones mundialistas exigen capacidad de reacción y confianza colectiva.

“La Selección Colombia estaba bien en los últimos partidos de la clasificación, hasta la primera fase; ya en la segunda parte nos clasificamos, pero no hemos tenido un rendimiento muy brillante porque hay muchos futbolistas considerados importantes que bajaron el nivel”, declaró Faustino Asprilla al medio Let’s Talk.

Faustino Asprilla considera que avanzar a la segunda ronda es la meta principal de Colombia en el mundial 2026 - crédito Colprensa

De acuerdo con Asprilla, el equipo nacional llegó a ser considerado, tras ser subcampeón de la Copa América, como uno de los rivales más fuertes de las clasificatorias, destacándose por sumar puntos tanto de local como de visitante en la etapa inicial del proceso rumbo al torneo mundial. No obstante, la segunda mitad de las eliminatorias evidenció una merma en la dinámica colectiva, con figuras claves que perdieron rendimiento y pusieron en duda la estabilidad del conjunto dirigido por Lorenzo.

“Hubo titulares que bajaron el nivel y están por debajo del nivel que siempre mostraron”, fue otra de las evaluaciones directas del exfutbolista, quien insistió en la necesidad de fortalecer el aspecto emocional del grupo por encima de cualquier ajuste táctico inmediato.

En las últimas presentaciones, la Selección Colombia no solo registró marcadores adversos, sino que también mostró dificultades para responder tras verse en desventaja. En el duelo ante Croacia, los sudamericanos se adelantaron en el marcador, pero finalmente fueron superados, mostrando tregua ofensiva y carencia de reacción en la segunda parte del encuentro. Frente a Francia, el plantel nacional fue superado en todas las líneas, siendo incapaz de revertir una diferencia de dos goles frente a un rival que apostó por suplentes desde el inicio.

Soccer Football - UEFA Champions League - Newcastle United v FC Barcelona - St James' Park, Newcastle, Britain - September 18, 2025 Former player Faustino Asprilla signs an autograph for a fan inside the stadium before the match REUTERS/Scott Heppell

Describiendo el momento actual, Asprilla afirmó: “En los partidos se ha visto que estamos viviendo un periodo de desconfianza, entonces hay que buscar la forma de elevar el nivel de los futbolistas para que vuelva esa confianza”.

El exdelantero resumió que el conjunto colombiano “clasificó, con posibilidades de ir a repechaje o quedar eliminado” en el cierre de las eliminatorias, registrando un descenso notorio respecto a la solidez que lo caracterizó tras el subcampeonato continental. Asprilla subrayó que, de cara a la Copa del Mundo, es decisiva la recuperación anímica de los jugadores, dado que el grupo deberá enfrentar a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Lo que viene para la selección Colombia después de los partidos de la fecha FIFA de marzo

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

La selección Colombia enfrentará dos partidos amistosos en el mes previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentros que servirán como preparación antes del primer compromiso oficial el 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

El primer juego será el 29 de mayo ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, un evento designado como “la Despedida de la selección rumbo a la Copa del Mundo”. Después de este encuentro en la capital colombiana, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputará su último amistoso el 7 de junio frente a Jordania, en San Diego, California, Estados Unidos.

Estos son los partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).