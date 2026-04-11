Registraduría abrió convocatoria para 4.297 auxiliares administrativos para las elecciones presidenciales: con sueldos superiores a $3 millones

La Registraduría Nacional abró convocatoria para 4.297 auxiliares administrativos supernumerarios de cara a las elecciones presidenciales 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la apertura de la convocatoria para la selección de 4.297 auxiliares administrativos supernumerarios que apoyarán el proceso electoral de presidente y vicepresidente de la República, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo de 2026.

La convocatoria, publicada oficialmente desde el 10 de abril, establece un cronograma detallado para el registro y selección de los aspirantes, así como los requisitos exigidos para postularse al cargo de Auxiliar Administrativo 5120-04. Los seleccionados serán vinculados por un periodo que va del 26 de mayo al 4 de junio de 2026, cubriendo las fases previas, el día electoral y los procesos de cierre y consolidación de resultados.

Proceso de inscripción y calendario por departamentos

El proceso de inscripción para el cargo de Auxiliar Administrativo debe realizarse exclusivamente en la plataforma oficial de la Registraduría Nacional - crédito Colprensa

El proceso de inscripción se realizará exclusivamente a través de la plataforma web habilitada por la Registraduría: https://convocatoria2026.registraduria.gov.co/. Cada aspirante solo podrá postularse a una plaza, por lo que no se permitirán reubicaciones ni modificaciones en la información registrada una vez enviado el formulario.

Las fechas de inscripción varían por grupos de departamentos, distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A (15 de abril): Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá, Guaviare.

Grupo B (16 de abril): Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena, Putumayo.

Grupo C (17 de abril): Amazonas, Arauca, Bolívar, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, San Andrés y Providencia, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

La publicación de la lista preliminar de seleccionados se realizará el 24 de abril, mientras que los aspirantes podrán presentar reclamaciones los días 27 y 28 de abril. La Registraduría resolverá estas reclamaciones entre el 29 y 30 de abril, y la lista definitiva de seleccionados será publicada el 4 de mayo de 2026.

Los aspirantes solo podrán postularse a una plaza y no podrán modificar su formulario tras la inscripción, según las reglas del proceso electoral - crédito Colprensa

Requisitos para aplicar

Para ser parte del equipo supernumerario, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano y tener cédula de ciudadanía vigente. Contar con título de bachiller. Haber definido la situación militar (en el caso de los hombres). No haber cumplido 70 años. No tener vínculo de parentesco (hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil) con los delegados, registradores o candidatos de la plaza a la que se postula. Elegir solo una plaza para la inscripción, ya que aplicar en más de una ciudad será causal de rechazo inmediato. Una vez inscrito, no podrá modificar ni adicionar información en el formulario.

El cargo ofrecido es de Auxiliar Administrativo (5120-04), nivel asistencial, con una asignación básica mensual de $3.380.954 (valor proporcional al periodo laborado: del 26 de mayo al 4 de junio). Los seleccionados apoyarán labores administrativas, atención a usuarios, gestión documental y organización de la información en la dependencia asignada, conforme a los lineamientos institucionales.

Procedimiento de selección y nombramiento

La selección de auxiliares administrativos contará con cronograma detallado y listas preliminares y definitivas publicadas en la página web de la Registraduría - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

En caso de empate entre aspirantes, se realizará un sorteo los días 22 y 23 de abril. Los listados preliminares y definitivos serán publicados en la página web de la Registraduría y en lugares visibles de las sedes distritales y departamentales. Una vez publicada la lista definitiva, los seleccionados deberán entregar la documentación para el nombramiento y afiliación a seguridad social entre el 5 y el 12 de mayo, con posesión efectiva a partir de la fecha de vinculación.

El proceso garantizará la transparencia y el cumplimiento de los criterios de priorización establecidos en la Resolución No. 25801 del 5 de marzo de 2025, que fija el calendario electoral para la elección presidencial y vicepresidencial 2026-2030.

Funciones y recomendación a los aspirantes

El Auxiliar Administrativo será responsable de apoyar la ejecución de acciones administrativas, tramitar documentos, organizar y archivar información, atender usuarios y facilitar la gestión operativa de la jornada electoral según las directrices de la Registraduría Nacional.