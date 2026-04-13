Esta fue la respuesta de Sara Uribe a seguidor que le hizo fuerte pregunta en redes: “¿Sigues siendo prepago en Medellín?”

Sara Uribe fue señalada por un seguidor de ser "prepago" en Medellín y así le respondió la paisa - crédito cortesía RCN

El acceso que tienen los seguidores de los famosos a su vida privada a través de las redes sociales sigue generando un problema para varios que allí, en estas plataformas, ven una opción de promover sus negocios y sus emprendimientos, como es el caso de Sara Uribe.

La paisa, recordada por ser la ganadora de Protagonistas de novela y recientemente en La casa de los famosos Colombia 3, decidió interactuar con sus fanáticos en una dinámica donde un internauta bastante arriesgado le preguntó: “¿Sigues siendo prepago en Medellín?“.

Sin pensarlo dos veces, la exparticipante del reality del Canal RCN no dudó en responderle con argumentos: “Imagínate yo siendo prepago y tú, siguiéndome gratis”, fue el mensaje que dejó la antioqueña, provocando más de una reacción entre su fandom.

Sara Uribe respondió a seguidor que la llamó "prepago" - crédito @telecanal.tv/IG

Las reacciones a la respuesta de Uribe no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Eres hermosa Sarita”; “No les pongas cuidado, definitivamente necesitan llamar la atención para figurar”; “esos son los que el domingo van a misa y saliendo le tiran toda la merd... a los demás”; “la típica vieja chismosa ese seguidor”, entre otros.

Así lleva la relación con Fredy Guarín y la paternidad del futbolista

La rutina diaria de Sara Uribe se ha visto marcada por la manera en la que se distribuyen las responsabilidades respecto a su hijo Jacobo, fruto de su relación con Fredy Guarín.

Aunque sobre el papel existe un acuerdo de custodia compartida, la presentadora explicó que en la práctica la mayor parte de las tareas diarias recae en ella. Adicionalmente, lanzó un dardo en contra de esos padres irresponsables.

Durante su participación en el pódcast Desnúdate con Eva, Uribe relató que tanto la educación como la alimentación y demás necesidades del menor se cubren por mitades. Sin embargo, especificó que es ella quien lleva a Jacobo al colegio, lo asiste en actividades extracurriculares y está a cargo de sus cuidados básicos.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' no dudó en referirse a cómo se han manejado estos temas con su ex - crédito @des_coneva/IG

La repartición de las visitas también fue definida de forma anticipada: el padre puede compartir tiempo con Jacobo cada quince días. Uribe comentó que esta frecuencia no siempre se cumple debido a las obligaciones profesionales de Guarín. La consecuencia es que la presentadora debe hacerse cargo de la rutina diaria del niño en la mayoría de las ocasiones.

A la pregunta sobre cómo se gestiona la cuota alimentaria y la custodia, Uribe respondió que la ley establece una división en partes iguales. Aun así, admitió que la realidad difiere cuando se trata de la distribución del tiempo y las tareas cotidianas. “Es compartida, pero a mí me toca siempre”, resumió, refiriéndose a la carga de cuidados.

En cuanto a la relación con Guarín, la exprotagonista de novela explicó que el proceso para establecer límites fue gradual. Reconoció que al principio no había claridad en los acuerdos, lo que generó dificultades. Con el paso del tiempo, logró fijar reglas más concretas para garantizar el bienestar de su hijo.

Luego de Sara Uribe, Fredy Guarín a tenido un amplio historial amoroso - crédito @sara_uribe/Instagram

La situación entre ambos, según Uribe, se mantiene estable y libre de conflictos relacionados con su vida sentimental. La presentadora aseguró que Guarín no interfiere ni opina sobre sus decisiones personales, lo que facilita la convivencia enfocada en el bienestar de Jacobo.

Por otro lado, recientemente en el Congreso de la República le hicieron un reconocimiento a la paisa por su aporte a la sociedad gracias al emprendimiento que tiene, además, reconoce su esfuerzo y dedicación como influencer y modelo.

“Yo nunca pensé que me iban a hacer un reconocimiento por mi emprendimiento, por mi liderazgo social, por mi forma de comunicar y por el impacto que he tenido en la comunidad”, reveló Uribe en Instagram.