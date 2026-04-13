Colombia

Falleció el joven que ingresó con machete al HUV en Cali: familiares alegan presunta negligencia médica

Juan Esteban Bastidas, de 20 años, falleció tras ser declarado con muerte cerebral luego de intentar suicidarse. Su familia denuncia demoras y falta de apoyo tras la pérdida del embarazo de su esposa

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El entorno cercano del joven fallecido denuncia demoras en la atención, falta de soporte psicológico y filtración de documentos médicos tras los hechos ocurridos en el centro hospitalario de Cali - crédito X

La muerte de Juan Esteban Bastidas, un joven de 20 años que ingresó armado con un machete al Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali, volvió a poner en debate la atención en centros de salud y el manejo de crisis emocionales tras situaciones traumáticas.

Bastidas falleció tras haber sido declarado con muerte cerebral, luego de un intento de suicidio posterior a un episodio de desesperación ante la pérdida del embarazo de su esposa y una presunta demora en la atención médica.

Un desenlace trágico tras días de angustia

El episodio que culminó con la muerte de Juan Esteban Bastidas comenzó cuando su pareja perdió el bebé que esperaban. Según el testimonio de su familia, la joven acudió al hospital desde horas de la mañana luego de que le informaron que el feto no presentaba signos vitales.

A pesar de la gravedad de la situación, los familiares denunciaron que no fue atendida con prontitud y que no recibieron apoyo psicológico ni social en ningún momento.

“Mi cuñada perdió su bebé y estaban desde las 9:00 a. m. en el hospital. Ya eran horas de la noche y todavía no los atendían. No les brindaron atención ni apoyo psicológico ni trabajo social. Ellos pedían un traslado para que ella pudiera ir a otro lugar y tampoco se lo dieron. Mi hermano colapsó, reaccionó; no lo justificamos, pero el hospital ha sido negligente”, afirmó Susan, hermana de Bastidas.

El caso de un joven de 20 años que falleció después de ingresar armado al Hospital Universitario del Valle resurge la discusión sobre los protocolos asistenciales y el apoyo emocional ante eventos traumáticos en centros médicos públicos - crédito @ColombiaOscura/X

La desesperación de la pareja, que ya había vivido la pérdida de otro embarazo, se intensificó al no obtener respuestas ni atención médica. Según los familiares, este fue el detonante que llevó al joven a ingresar al hospital con un machete, en medio de una crisis emocional.

El incidente en el hospital y la intervención policial

Juan Esteban logró ingresar al hospital portando un machete oculto en su ropa, burlando la seguridad privada del centro asistencial. El hecho generó pánico entre el personal médico y los pacientes presentes. El hospital debió llamar a la Policía, cuyos efectivos lograron desarmarlo y controlar la situación sin que se registraran personas heridas.

“Este joven venía acompañando a su pareja quien consulta a la sección de obstetricia con un aborto en curso. Se logró controlar la situación sin que se presentaran personas lesionadas. La paciente se encuentra en condición estable”, señaló el HUV en un comunicado oficial.

Tras el incidente, Bastidas fue conducido a una estación de Policía, donde fue individualizado, pero no quedó bajo detención, ya que no existían denuncias en su contra. Más tarde, según la familia, el joven regresó a su vivienda y, en un estado de alteración emocional, intentó quitarse la vida. Fue trasladado nuevamente al hospital, donde permaneció con soporte vital hasta que fue desconectado.

La muerte de Juan Esteban Bastidas en el Hospital Universitario del Valle reabre el debate sobre la atención en salud mental en Cali - crédito captura de video
La muerte de Juan Esteban Bastidas en el Hospital Universitario del Valle reabre el debate sobre la atención en salud mental en Cali - crédito captura de video

Demandas y cuestionamientos por parte de la familia

La familia de Bastidas anunció su intención de emprender acciones legales contra el hospital por lo que consideran una cadena de negligencias e irregularidades en la atención tanto de la joven embarazada como del propio Juan Esteban.

También denunciaron la filtración de la historia clínica del joven. “Queremos llegar a instancias legales por lo que consideramos negligencia. También denunciamos que parte de la historia clínica de mi hermano se filtró”, expresó la familia.

La hermana, Susan Bastidas, enfatizó en el deterioro emocional de su hermano y la falta de respuesta integral del hospital, indicando que “no les brindaron atención ni psicológica ni de trabajo social a ninguno de los dos, ni siquiera tuvieron en cuenta que mi hermano era paciente psiquiátrico de esta misma clínica”.

El hospital, por su parte, sostuvo en un comunicado que la atención se realizó de acuerdo con los protocolos y que la paciente fue atendida en obstetricia, aunque reconoció la alta demanda y congestión en el área de urgencias.

El hospital reconoce congestión y alta demanda en urgencias, pero asegura haber actuado bajo los protocolos establecidos - crédito @HUVoficial / X
El hospital reconoce congestión y alta demanda en urgencias, pero asegura haber actuado bajo los protocolos establecidos - crédito @HUVoficial / X

Tras confirmarse la muerte cerebral de Juan Esteban Bastidas, la familia decidió donar sus órganos, respetando su voluntad de ayudar a otros. La esposa del joven continúa hospitalizada debido a complicaciones de salud derivadas del aborto y a una infección posterior.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades para su investigación. La familia insiste en que la situación podría haberse evitado con una atención adecuada y apoyo psicológico a tiempo. Además, exigen que se tomen medidas para evitar que otras familias pasen por situaciones similares en el futuro.

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