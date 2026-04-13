Colombia

Este es el importante cambio en la declaración de renta del 2026 que confirmó la Dian: habrá nuevo modelo de validación para documentos digitales

La propuesta contempla la adopción de un mecanismo centralizado, con métodos tecnológicos y vigencia definida, que busca modernizar la gestión de documentos oficiales en la Dian

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La DIAN precisó en el Concepto 000452 de enero de 2026 que el valor de rescate es la única cifra que los contribuyentes deben reportar en su patrimonio bruto cuando tienen un seguro con componente de ahorro para pensión voluntaria- crédito VisualesIA
El proyecto plantea que los funcionarios de la Dian utilicen un sistema único de autenticación digital para firmar y validar todos los actos administrativos generados por medios electrónicos - crédito VisualesIA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) propuso recientemente un cambio que podría modificar de manera sustancial la validación de documentos digitales en Colombia a partir de 2026.

La propuesta contempla la adopción de un nuevo sistema de firma electrónica unificada, conocido como Instrumento de Firma Electrónica (IFE), que introduciría nuevas exigencias para los procesos administrativos y establecería una validación centralizada para los actos oficiales generados por medios digitales.

El proyecto, divulgado para comentarios públicos, establece que el IFE sería de uso obligatorio para los funcionarios de la Dian cuando elaboren documentos como resoluciones, certificaciones o memorandos en formato digital.

Estafa - Fiscalía - Subastas
El proyecto, divulgado para comentarios públicos, establece que el IFE sería de uso obligatorio para los funcionarios de la Dian cuando elaboren documentos como resoluciones - crédito Colprensa

El objetivo de la iniciativa es unificar los mecanismos de firma, que hasta ahora estaban dispersos en distintos sistemas, y consolidar un método de autenticación que tenga plena validez jurídica en la gestión pública digital.

Según el documento publicado, la adopción del IFE implicaría que todos los actos administrativos tendrían la misma validez legal que si hubieran sido firmados de forma manuscrita.

Hasta ahora, la Dian utilizaba diversos esquemas de firma electrónica para trámites específicos, como devoluciones, certificaciones o gestiones aduaneras, lo que generaba una fragmentación de sistemas y procedimientos. La propuesta busca reemplazar progresivamente esos mecanismos y centralizar la validación bajo un único modelo.

Cronograma de implementación

El plazo para implementar el nuevo sistema se estableció antes de finalizar 2026. Este cronograma marca el horizonte para migrar a la nueva tecnología y avanzar hacia una administración pública más digitalizada.

La propuesta no parte de cero; la Dian ya venía integrando herramientas de firma electrónica respaldadas por normas como la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, que otorgan validez jurídica a estos mecanismos. No obstante, la novedad reside en la unificación y estandarización de los procedimientos en todas las dependencias de la entidad.

¿Cómo funcionará el Instrumento de Firma Electrónica?

El Instrumento de Firma Electrónica se apoya en tecnologías como contraseñas personales, datos biométricos y claves criptográficas. Estos métodos permiten identificar de manera única al firmante y proteger la integridad de los documentos.

De acuerdo con el proyecto, cada funcionario contaría con un sistema de autenticación exclusivo, de modo que los archivos digitales no podrían alterarse sin dejar evidencia y sería posible verificar quién firmó cada documento y en qué momento.

Entre los conceptos fundamentales que incorpora el nuevo sistema figuran la autenticidad, la integridad y el no repudio. La autenticidad garantiza certeza sobre la identidad de quien suscribe el documento, la integridad asegura que el contenido no pueda ser modificado tras la firma y el no repudio impide que el firmante niegue posteriormente su autoría.

Bogotá, 20 de febrero de 2020. El Director de la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Jorge Andrés Romero Tarazona, presentó la nueva imagen de la entidad. (Colprensa - Diego Pineda)
Entre los conceptos fundamentales que incorpora el nuevo sistema figuran la autenticidad, la integridad y el no repudio - crédito Diego Pineda/Colprensa

Además, la vigencia del IFE será de tres años, con la posibilidad de renovación en línea a través de los servicios digitales de la Dian. Esta característica busca facilitar la continuidad de la autenticación digital y reducir la necesidad de trámites presenciales.

Impacto para usuarios, empresas y contribuyentes

La medida está dirigida principalmente a los funcionarios de la Dian, pero sus efectos se extenderían a empresas, contribuyentes y ciudadanos que interactúan con la entidad.

Un mecanismo de firma electrónica más robusto podría agilizar los procesos administrativos, disminuir la dependencia de documentos físicos y reducir la asistencia presencial a las oficinas.

La validación digital ofrecería mayor seguridad en la presentación de declaraciones y en la expedición de certificaciones, elementos clave para la confianza en el sistema tributario.

Mientras se completa la transición, el esquema actual de firma digital seguirá funcionando. Una vez finalizada la migración al IFE, el sistema anterior quedará deshabilitado. El documento oficial enfatiza que la intención es “unificar y masificar el uso de herramientas digitales seguras en todas las dependencias”, con el fin de fortalecer la trazabilidad y la eficiencia en la gestión pública.

Próximos pasos hacia la digitalización

El proceso de comentarios y ajustes continuará hasta lograr la versión definitiva de la resolución, que marcará el inicio de la transformación en la validación de documentos digitales en Colombia.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian ) informó que su plataforma está fuera de servicio debido a fallos técnicos - crédito Dian
El proceso de comentarios y ajustes continuará hasta lograr la versión definitiva de la resolución- crédito Dian

El avance de la Dian hacia un modelo centralizado de firma electrónica representa un paso relevante para la digitalización de los servicios públicos y la modernización de la administración estatal.

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