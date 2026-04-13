Esta es la canción que estrenó Karol G en Coachella junto a Greg González de Cigarettes After Sex: “Solo queda decir que te quise de más”

Estreno de una nueva canción en Coachella 2026, con la participación de Greg González de Cigarettes After Sex junto a Karol G. - crédito Coachella

El desenlace del primer fin de semana de Coachella 2026 estuvo marcado por una colaboración inesperada: Karol G y Greg Gonzalez, líder de Cigarettes After Sex, presentaron en directo una balada inédita que silenció al público de Indio, California.

La canción, que algunos seguidores han empezado a nombrar Me Haces Falta Tú -todavía no se ha presentado oficialmente por lo que no tiene nombre-, mostró una faceta distinta de la artista colombiana, quien se alejó de su habitual repertorio urbano.

A lo largo de casi dos horas, Karol G ofreció un espectáculo cargado de invitados y versiones de otros temas musicales, pero fue la aparición de Greg Gonzalez la que captó todas las miradas.

La colombiana recibió miles de ovaciones por la presentación que constituyó una de las más importantes de su carrera - crédito Europa Press

El músico estadounidense, reconocido por su característico estilo melancólico, acompañó a la cantante en la ejecución de un tema producido especialmente para la ocasión.

Durante esa interpretación, ambos artistas permanecieron de espaldas, sin cruzar miradas sobre el escenario. La decisión escénica añadió una atmósfera especial a la actuación, reforzando la sensación de distancia y pérdida que transmite la letra de la balada.

El tema explora el duelo y la nostalgia tras una ruptura sentimental, una experiencia que la propia Karol G ha atravesado recientemente junto a Feid y en el pasado como lo hizo con Anuel.

Karol G se presentará el 12 y 19 de abril en Coachella - crédito @GteamCRC/ X

La actuación de la paisa no solo fue celebrada como un hito por tratarse de la primera latina en encabezar Coachella, sino también por su apuesta por un sonido más pop e introspectivo.

Entre las múltiples cosas que llamaron la atención de la letra, lo interesante aquí es es una composición que narra la dificultad de adaptarse a la ausencia de una persona amada y el vacío que deja su partida en actividades que, quizá, se volvieron cotidianas.

Para aquellos que presenciaron el concierto en vivo y a través de otras plataformas como YouTube, así como para sus seguidores, coinciden en que la colaboración con el guitarrista estadouinidense constituyó uno de los momentos más emotivos del festival.

La elección de un repertorio diferente y la carga emocional del tema demostraron la versatilidad de Karol G y su capacidad para conectar con el público en registros distintos a los habituales.

Karol G es la primera colombiana en liderar un cartel de Coachella en la historia del festival - crédito @coachella / Instagram

Este nuevo sencillo, destaca por su producción minimalista y un acompañamiento de guitarra que potencia la sensibilidad de la letra.

Esta es la letra de la balada de Karol G:

Un día más que me levanto desayuno y no me sabe a nada

Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada

Me cuesta tanto estudiar, ya no puedo vivir

Mis amigos me ven, me preguntan por ti

Ya no sé qué decirles

Me cansé de mentirme

Ya no me veo igual

Todo sin ti está mal

Solo queda decir

Que te quise de más

Me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me veía

Ahora voy a 100 por la misma avenida

Voy pensando en cosas que no

Es que después de ti se me acabó la vida

No aprendo a vivir sin tu compañía

Por este dolor fabrico fantasías

Sé que estás aquí

Conmigo todavía

Que todavía me cuidas

Quiero que alguien me diga

Que todo esto es mentira

Me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me veía

Ahora voy a 100 por la misma avenida

Voy pensando en cosas que no

Es que después de ti se me acabó la vida

No aprendo a vivir sin tu compañía

Por este dolor fabrico fantasías

Sé que estás aquí

Conmigo todavía

Que todavía me cuidas

Quiero que alguien me diga

Que todo esto es mentira

Que vas a estar conmigo

En esta y la otra vida

Y todavía nos quedan

Desórdenes de vida...