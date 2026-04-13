Esta es la canción que estrenó Karol G en Coachella junto a Greg González de Cigarettes After Sex: “Solo queda decir que te quise de más”

El desenlace del primer fin de semana de Coachella 2026 estuvo marcado por una colaboración inesperada: Karol G y Greg Gonzalez, líder de Cigarettes After Sex, presentaron en directo una balada inédita que silenció al público de Indio, California.
La canción, que algunos seguidores han empezado a nombrar Me Haces Falta Tú -todavía no se ha presentado oficialmente por lo que no tiene nombre-, mostró una faceta distinta de la artista colombiana, quien se alejó de su habitual repertorio urbano.
A lo largo de casi dos horas, Karol G ofreció un espectáculo cargado de invitados y versiones de otros temas musicales, pero fue la aparición de Greg Gonzalez la que captó todas las miradas.
El músico estadounidense, reconocido por su característico estilo melancólico, acompañó a la cantante en la ejecución de un tema producido especialmente para la ocasión.
Durante esa interpretación, ambos artistas permanecieron de espaldas, sin cruzar miradas sobre el escenario. La decisión escénica añadió una atmósfera especial a la actuación, reforzando la sensación de distancia y pérdida que transmite la letra de la balada.
El tema explora el duelo y la nostalgia tras una ruptura sentimental, una experiencia que la propia Karol G ha atravesado recientemente junto a Feid y en el pasado como lo hizo con Anuel.
La actuación de la paisa no solo fue celebrada como un hito por tratarse de la primera latina en encabezar Coachella, sino también por su apuesta por un sonido más pop e introspectivo.
Entre las múltiples cosas que llamaron la atención de la letra, lo interesante aquí es es una composición que narra la dificultad de adaptarse a la ausencia de una persona amada y el vacío que deja su partida en actividades que, quizá, se volvieron cotidianas.
Para aquellos que presenciaron el concierto en vivo y a través de otras plataformas como YouTube, así como para sus seguidores, coinciden en que la colaboración con el guitarrista estadouinidense constituyó uno de los momentos más emotivos del festival.
La elección de un repertorio diferente y la carga emocional del tema demostraron la versatilidad de Karol G y su capacidad para conectar con el público en registros distintos a los habituales.
Este nuevo sencillo, destaca por su producción minimalista y un acompañamiento de guitarra que potencia la sensibilidad de la letra.
Esta es la letra de la balada de Karol G:
Un día más que me levanto desayuno y no me sabe a nada
Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada
Me cuesta tanto estudiar, ya no puedo vivir
Mis amigos me ven, me preguntan por ti
Ya no sé qué decirles
Me cansé de mentirme
Ya no me veo igual
Todo sin ti está mal
Solo queda decir
Que te quise de más
Me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me veía
Ahora voy a 100 por la misma avenida
Voy pensando en cosas que no
Es que después de ti se me acabó la vida
No aprendo a vivir sin tu compañía
Por este dolor fabrico fantasías
Sé que estás aquí
Conmigo todavía
Que todavía me cuidas
Quiero que alguien me diga
Que todo esto es mentira
Me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me veía
Ahora voy a 100 por la misma avenida
Voy pensando en cosas que no
Es que después de ti se me acabó la vida
No aprendo a vivir sin tu compañía
Por este dolor fabrico fantasías
Sé que estás aquí
Conmigo todavía
Que todavía me cuidas
Quiero que alguien me diga
Que todo esto es mentira
Que vas a estar conmigo
En esta y la otra vida
Y todavía nos quedan
Desórdenes de vida...