Ejército Nacional neutralizó moto bomba que iba a ser detonada cerca a hospital de El Plateado, en el Cauca

La colaboración de las fuerzas armadas y el apoyo ciudadano impidieron daños tras el hallazgo de un artefacto explosivo dejado en las inmediaciones del hospital local, en una zona bajo amenaza constante de grupos disidente - crédito Ejército Nacional

En menos de veinte días, dos intentos de atentados con motobomba fueron frustrados cerca del hospital en construcción de El Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca.

Según informaron las autoridades en la mañana del lunes 13 de abril, la acción coordinada del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana evitó daños a la población, en una zona marcada por la presencia de la estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc.

La operación conjunta permitió detectar y neutralizar una motocicleta cargada con explosivos, ubicada por tropas y agentes gracias a una alerta de la comunidad y labores de inteligencia.

Los responsables serían integrantes de la estructura Carlos Patiño, vinculada a las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, que habría planeado una acción capaz de afectar un radio superior a 300 metros en pleno casco urbano de El Plateado.

La operación Perseo permitió detectar y desactivar un artefacto explosivo capaz de afectar un radio de más de 300 metros en pleno casco urbano - crédito Ejército Nacional

El hallazgo se produjo en el marco de la Operación Perseo y contó con apoyo de reconocimiento aéreo. Las autoridades señalaron que es el segundo intento similar que se frustra en menos de 20 días en este corregimiento. El caso anterior se registró el 27 de marzo, cuando también fue capturada una persona señalada de integrar la disidencia.

Tras la ubicación de la motocicleta, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N°11 acordonaron la zona y activaron los protocolos de seguridad, coordinando la intervención de equipos especializados de Policía Judicial y del grupo antiexplosivos para desactivar el artefacto. El vehículo había sido dejado junto al hospital local en construcción, un punto sensible para la comunidad.

El Ejército Nacional informó que este resultado fue posible gracias a la colaboración ciudadana y al trabajo articulado con la Policía Nacional, lo que permitió anticiparse a la amenaza y proteger tanto a la población civil como a los miembros de la Fuerza Pública.

Mensaje del Ejército Nacional a la comunidad de El Plateado

La estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, es señalada como responsable de los intentos de ataque - crédito Ejército Nacional

El coronel Jesús María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4, expresó: “La Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro continúa su esfuerzo operacional sobre el Cañón del Micay. En las últimas horas, en operaciones conjuntas y coordinadas con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y nuestra Policía Nacional, hemos logrado desarticular un segundo intento terrorista que va directamente en contra de la población civil del Plateado”.

Agregó que la motocicleta hallada estaba repleta de “altísimos explosivos que hubiesen causado un daño impresionante a la comunidad del Plateado”. El artefacto se localizó junto al área donde se construye el nuevo hospital del corregimiento.

“Definitivamente, necesitamos enviarle un mensaje a la población civil de esta región. Necesitamos que sigan colaborando con su Fuerza Pública para seguir evitando este daño que va en contra directamente de ustedes. Y a las estructuras terroristas hay que decirles que definitivamente no sigan haciéndole daño a la población”, señaló el alto oficial.

Entretanto, el Ejército Nacional envió un contundente mensaje a las disidencias de las Farc, asegurando que seguirán trabajando para neutralizar los ataques, además de adelantar acciones para desarticular esas células criminales.

El Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana neutralizan motocicleta con explosivos tras alerta de la comunidad en El Plateado - crédito Ejército Nacional

“Sus cabecillas se están desmovilizando, se están entregando y se están fugando de las estructuras con todo el dinero de ustedes. Hagan ustedes lo mismo. La Fuerza Pública está lista para recibirlos, para respetarles sus derechos humanos”, continuó el coronel.

Asimismo, las autoridades informaron que doblarán las tropas en la zona para mantener el control territorial en el departamento del Cauca, pese a la tensa situación de seguridad que vive la comunidad.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso de seguir trabajando en pro de estas comunidades con apoyo de las diferentes entidades del Estado y de las diferentes miembros de la Fuerza Pública. Seguiremos avanzando. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia”, concluyó el alto oficial.

Las autoridades reiteraron su respaldo a los habitantes de El Plateado y renovaron la invitación a quienes permanecen en grupos ilegales a dejar las armas, para que esta región del Cauca recupere la estabilidad y la esperanza de avanzar.