Colombia

Ministerio de Defensa rechazó versión de The New York Times y negó haber pedido sanciones contra el oro colombiano a Estados Unidos

La cartera, en cabeza del ministro Pedro Sánchez, aclaró que la competencia para decisiones sobre sanciones de este tipo recae exclusivamente en el Gobierno nacional y el presidente de la República

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El Ministerio de Defensa de Colombia negó haber solicitado a Estados Unidos imponer sanciones financieras al oro colombiano, como informó The New York Times - crédito Composición fotográfica MinDefensa @nytimes / X
El Ministerio de Defensa de Colombia negó haber solicitado a Estados Unidos imponer sanciones financieras al oro colombiano, como informó The New York Times - crédito Composición fotográfica MinDefensa @nytimes / X

El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia respondió de forma categórica al reportaje publicado por The New York Times el 2 de junio de 2026, en el que se afirmó que la entidad solicitó a Estados Unidos imponer sanciones financieras al oro colombiano.

La cartera negó haber hecho cualquier solicitud para incluir el oro nacional en una “lista negra” y recalcó que esa competencia corresponde exclusivamente al Gobierno nacional, bajo la dirección del presidente de la República.

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Controversia tras publicación internacional

La reacción oficial de la cartera de Defensa, en cabeza del ministro Pedro Sánchez Suárez, se dio luego de que el medio norteamericano publicara el artículo “Colombia pidió a Estados Unidos sancionar su oro ilegal. Washington lo compraba”.

En el reportaje, firmado por los periodistas Simón Posada y Justin Scheck, se aseguró que el ministro de Defensa colombiano había elevado una petición formal a la administración estadounidense para sancionar económicamente la industria del oro ilegal, con el objetivo de combatir redes criminales como el Clan del Golfo.

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La cartera de Defensa aclaró que la competencia para decisiones sobre sanciones al oro colombiano recae exclusivamente en el Gobierno nacional y el presidente de la República - crédito @mindefensa / X
La cartera de Defensa aclaró que la competencia para decisiones sobre sanciones al oro colombiano recae exclusivamente en el Gobierno nacional y el presidente de la República - crédito @mindefensa / X

Según el comunicado divulgado por la entidad, “este Ministerio nunca ha elevado solicitud alguna ante el Gobierno de los Estados Unidos para imponer sanciones financieras al oro colombiano ni para promover su inclusión en una denominada ‘lista negra’, como se afirma en el artículo”. Subrayó que únicamente el Gobierno nacional, encabezado por el presidente, tiene la autoridad para tomar decisiones de ese nivel.

The New York Times sostuvo en su texto que la supuesta solicitud colombiana buscaba endurecer el combate a la minería criminal y sus vínculos con estructuras ilegales de exportación de oro, situación que habría puesto en aprietos al Departamento del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con el medio, la petición habría coincidido con investigaciones sobre compras de oro procedente de minas ilegales por parte de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Las autoridades señalaron discrepancias en los linderos de los terrenos, que serán revisadas jurídicamente para determinar los límites del predio militar - crédito prensa MinDefensa
El reportaje de The New York Times señalaba que Colombia pidió endurecer el combate a la minería ilegal y sus vínculos con el Clan del Golfo - crédito prensa MinDefensa

Acciones contra la minería ilegal y contexto de cooperación

El Ministerio de Defensa aprovechó su respuesta para detallar los avances en la lucha contra la minería ilegal. Durante el actual Gobierno, se intervinieron 17.897 minas ilegales y destruyeron 6.471 máquinas industriales utilizadas en actividades de extracción ilícita, lo que representa incrementos del 19% y 67%, respectivamente, frente al mismo periodo de la administración anterior.

Estas cifras, presentadas en el comunicado, reflejan las acciones emprendidas en una política de cooperación internacional para combatir las economías ilícitas y las organizaciones criminales transnacionales.

El ministerio subrayó que la colaboración con otros países permanece activa, pero señaló que las discusiones sobre posibles alternativas para enfrentar el fenómeno minero ilegal no constituyen decisiones oficiales ni solicitudes formales.

La actividad minera ilegal detectada en predios colindantes está vinculada a mineros artesanales y estructuras como La Mandinga, con severo impacto ambiental - crédito prensa MinDefensa
El Ministerio de Defensa destacó que durante el actual Gobierno se intervinieron 17.897 minas ilegales y se destruyeron 6.471 máquinas industriales usadas en minería ilegal - crédito prensa MinDefensa

De acuerdo con la cartera, “las iniciativas conocidas sobre posibles mecanismos para combatir la minería ilegal hacen parte de escenarios de análisis y evaluación de alternativas, sin que ello implique decisiones adoptadas, solicitudes oficiales o compromisos institucionales por parte del Estado colombiano”.

Intercambio con periodistas y transparencia informativa

Otro punto abordado por el Ministerio de Defensa fue la gestión de información ante los periodistas de The New York Times. La entidad aseguró que respondió de manera oportuna y completa el cuestionario enviado por Simón Posada y Justin Scheck el 14 de mayo de 2026, en el que se consultaba sobre presuntas actividades de minería ilegal cerca de una unidad militar.

La respuesta oficial incluyó la entrega de documentos y soportes requeridos, entre ellos la escritura pública del predio donde se encuentra el Batallón Rifles, en el municipio de Cáceres, Antioquia.

El Ministerio de Defensa descarta que el Clan del Golfo explote minas en instalaciones militares del Bajo Cauca, tras verificación en el Batallón Rifles - crédito prensa MinDefensa
La entidad aseguró haber entregado toda la información requerida a The New York Times e incluyó documentación del Batallón Rifles de Cáceres, Antioquia - crédito prensa MinDefensa

“No es cierta la afirmación del artículo según la cual se negó información por parte de esta Cartera”, destacó el comunicado. En este sentido, la entidad reiteró su disposición a colaborar con los procesos de consulta adelantados por medios internacionales.

Compromiso institucional y respeto a la labor periodística

La respuesta de la entidad concluyó con un reconocimiento a la función de la prensa y un llamado a la transparencia. “El Ministerio de Defensa Nacional reitera su respeto y reconocimiento a la labor periodística que desarrollan los diferentes medios de comunicación, fundamentales para informar a la ciudadanía y visibilizar asuntos de interés público”.

Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con el acceso a la información pública y la lucha contra todas las manifestaciones de criminalidad que afectan la seguridad y los recursos del país.

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