Continúa el agarrón entre Marbelle y Gustavo Bolivar: “Si le hubiera dicho care cul... ¿Se imaginan el discurso?”

Imágenes originales tomadas de Instagram @Gustavo_Bolivar y RCN Televisión

El cruce entre Marbelle y Gustavo Bolívar escaló a partir de una publicación del exdirector de Prosperidad Social en la que atacó a la cantante al compartir una fotografía de su matrimonio, en la que insinuaba que el papá de la artista era alias Papá Pitufo.

Como respuesta, la también jurado musical de varios realities le respondió a Bolívar: “¿Por qué no se informa bien, perro hijueputa? El papá pitufo que usted busca no estaba en mi matrimonio. Está metido en el culo de su patrón! (sic)”.

La respuesta del guionista no tardó en aparecer y con ayuda de la inteligencia artifical, reivindicó su origen indígena tras recibir insultos relacionados con su identidad.

Múltiples mensajes de Marbelle a Gustavo Bolívar por su respuesta al ser llamado "care muisca" por la artista - crédito @Marbelle30/X

Bolívar expresó: “Nunca me sentiré insultado porque me digan ‘indígena’. Es raíz, es historia, es dignidad, es lo que soy y lo que somos”.

La reacción de Marbelle, en tono sarcástico, apuntó a minimizar la reivindicación de Bolívar y a desviar el foco hacia acusaciones personales y cuestionamientos sobre la integridad del exfuncionario.

Marbelle ha venido compartiendo en su cuenta de X una serie de publicaciones con mensajes enérgicos y descalificativos al exdirector de Prosperidad Social.

La llamada “reina de la tecnocarrilera”, opositora declarada del gobierno Petro, tildó a Bolívar de “mequetrefe” y lo acusó de intentar hacer daño con sus publicaciones, cuestionando además su integridad y señalando:

Respuesta de Marbelle a la publicación de Gustavo Bolívar en la que indicó que no le molestaba que lo llamara "care muisca" - crédito @Marbelle30/X

“Responda por la gente que ha hecho suicidar o por los policías a quienes llama cerdos, pues mi padre fue policía y ya quisiera ser usted un dedo meñique de mi padre”, fue uno de los mensajes que dejó la artista nacida en Buenaventura.

Escalada verbal y burlas de la artista en X

En su cuenta de X, Marbelle reiteró sus ataques personales contra Bolívar, escribiendo: “USTED ES UN ESTÚPIDO. Bruto, ¡sabe lo que hizo y debe comprobarlo!”, seguido de un mensaje en el que defendió la dignidad de su padre: “Mi padre sí es un hombre digno y con principios, un hombre ejemplar, no un hampón como usted”.

Marbelle aseguró que no leyó completa la respuesta de Gustavo Bolívar por la publicación que la artista compartió atacándolo por la confusión del padre de la artista con Papá Pitufo - crédito @Marbelle30/X

En medio de la discusión, la artista insistió en la burla, corrigiendo uno de sus insultos: “Perdón, corrijo, entonces es malparido mequetrefe”, y remató con la palabra “mamarracho” acompañada de emojis de risa.

Las respuestas de la intérprete de Collar de perlas no solo se centraron en la confrontación directa, sino que incluyeron elementos de burla visual y referencias a la apariencia de Bolívar, como una foto de una estatua de piedra acompañada del comentario: “Esta foto, ¿será real?”.

Además, ironizó sobre el discurso de Bolívar en torno a su herencia indígena, diciendo: “El care artesanía se indignó más por decirle feo que por los madrazos… Qué malparido tan gracioso”, y añadió: “Si le hubiera dicho care culo, ¿se imaginan el discurso?”, junto a la imagen de una mujer bostezando.

Marbelle ha compartido una serie de respuestas a Gustavo Bolívar tras su respuesta a los insultos de la artista - crédito @Marbelle30/X

Así defendió a Aberlardo de la Espriella tras evento en el Movistar Arena

En una de sus publicaciones recientes a los simpatizantes del presidente de la República, formulando críticas directas hacia ese sector, “aquí sintiendo toda la rabia petriste”, dijo.

En sus comentarios, también hizo alusión al evento realizado por Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá el 3 de noviembre, donde la artista participó para expresar su apoyo al precandidato.

En su publicación de X Marbelle expresó abiertamente su postura tras el evento de Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá.

La cantante estuvo presente en el multitudinario evento y demostró su apoyo ante las presidenciales de 2026 para el precandidato - @marbelle.oficial/ Instagram

La artista destacó la importancia de la participación ciudadana genuina e hizo referencia al ambiente que percibió durante la jornada: “Qué lindo es ver como sin necesidad de repartir tamales ni plata amarrada a los tamales se pueda convocar a los ciudadanos, se siente un aroma a dignidad, a libertad, a seguridad, a gente que quiere ver a su país cada vez mejor, eso es lo que se siente en este momento (...) Esto es Colombia”.