Colombia

Así se forjó el escándalo por acoso sexual en Caracol Televisión: una prácticante los denunció

Las investigaciones originadas por denuncias de acoso sexual dentro de la empresa derivaron en la salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, según documentos que señalan posibles fallas en el tratamiento institucional de estos casos

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Al menos 15 nuevas denuncias de acoso laboral y sexual fueron recibidas durante la inspección en Caracol Televisión en marzo de 2024 - crédito @jorgeavargas67/@orregoricardo/ Instagram
Al menos 15 nuevas denuncias de acoso laboral y sexual fueron recibidas durante la inspección en Caracol Televisión en marzo de 2024 - crédito @jorgeavargas67/@orregoricardo/ Instagram

La crisis en Caracol Televisión llevó a la salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, dos de sus figuras más reconocidas del noticiero, tras una serie de denuncias internas por acoso sexual.

La cadena de decisiones administrativas que desencadenó este desenlace tuvo como detonante los testimonios de tres periodistas y una practicante, quienes relataron episodios de hostigamiento que, según su versión, se extendieron durante varios meses.

El ultimátum de la practicante consistió en advertir a la empresa que, si Caracol Televisión no tomaba medidas y no informaba públicamente sobre el caso de acoso sexual, ella haría públicas las pruebas. Esto obligó al canal a desvincular a los presentadores de inmediato, y expuso que las denuncias no eran nuevas ni aisladas, sino parte de una serie de reclamos internos ignorados durante al menos cinco años.

El 13 de marzo de 2026, tres periodistas y una practicante denunciaron acoso sexual contra Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego ante el área de Gestión Humana. La empresa reaccionó solo ante la presión directa de la practicante, lo que desembocó en la salida pública de ambos presentadores el 24 de marzo, como detalló la Revista RAYA.

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron denunciados por presunto acoso sexual. Caracol Televisión informó que las denuncias son de particular gravedad - crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG
El Ministerio del Trabajo abrió una inspección a Caracol Televisión por irregularidades en la gestión de denuncias de acoso laboral y sexual- crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG

Días después, el Ministerio del Trabajo inspeccionó el canal y halló reportes previos no gestionados de forma adecuada, así como omisiones sistemáticas por parte de las directivas.

Patrones de acoso y omisiones históricas en Caracol Televisión

El acta de inspección del Ministerio del Trabajo describe que Ricardo Orrego recibió dos llamados de atención: el primero, el 18 de agosto de 2023, por “abrazos forzados, besos obligados, acercamientos y tocamientos no consentidos”; el segundo, el 28 de abril de 2025, por comportamientos ofensivos hacia mujeres y por aprovechar su posición jerárquica.

La empresa solo emitió advertencias, argumentando que las víctimas no querían informar al comité de convivencia, sin justificar este proceder.

Desde 2021, los inspectores encontraron antecedentes de acoso sexual asociados a Orrego. Según testimonios publicados por la Revista RAYA, había una conducta normalizada de hostigamiento, también atribuida a Vargas, que incluía llamadas fuera del horario laboral, como una realizada a las 2:00 a. m.

El ministro Antonio Sanguino supervisa personalmente la inspección en Caracol Televisión, primera etapa del plan nacional de verificación de medios de comunicación en Colombia - crédito Ministerio de Trabajo
Las autoridades encontraron antecedentes de quejas previas y omisiones en los procesos disciplinarios en el canal de noticias- crédito Ministerio de Trabajo

Las directivas impusieron, de forma verbal, restricciones informales: evitar reuniones privadas y salir del ascensor si el presentador estaba presente. “Teníamos prohibido saludarlo”, contó una de las denunciantes a la Revista RAYA.

Durante la inspección, el Ministerio del Trabajo detectó 15 quejas adicionales que reflejaban un ambiente “inseguro, tenso y hostil”. Las denuncias señalaron a figuras de alto perfil en el canal y en la emisora Blu Radio. Muchos de estos testimonios permanecen en reserva, pues varias víctimas no revelaron su identidad. El canal carecía, además, de un protocolo de atención para casos de acoso sexual que incluyera personal tercerizado.

Repercusiones y medidas adoptadas por Caracol Televisión

La respuesta institucional de Caracol Televisión fue desigual. Mientras que Ricardo Orrego fue despedido unilateralmente, Jorge Alfredo Vargas salió tras firmar un acuerdo de “confidencialidad recíproca”, según la Revista RAYA, que impedía revelar detalles del caso. El canal explicó la diferencia alegando que Vargas había cumplido la edad para jubilarse, justificación que evitó abrir un expediente disciplinario y una investigación penal.

La inspección del Ministerio del Trabajo, que duró cerca de ocho horas, concentró su revisión en expedientes de otras figuras destacadas como Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol; Néstor Morales, director de Mañanas Blu; y Sylvia Patiño, coordinadora de redacción en Blu Radio.

Funcionarias del Ministerio del Trabajo dialogan con empleados durante la visita a Caracol Televisión, con el fin de evaluar protocolos internos y condiciones de seguridad laboral - crédito Ministerio de Trabajo
El despido de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Caracol Televisión responde a denuncias de acoso sexual dentro del canal colombiano - crédito Ministerio de Trabajo

El sistema de denuncias anónimas disparó la presentación de nuevas quejas, en su mayoría de mujeres. Uno de los testimonios sobre Morales señaló: “Néstor barre el piso con las mujeres periodistas”, mostrando la gravedad del maltrato y la violencia laboral denunciados.

Tras esta auditoría, el Ministerio impuso a Caracol Televisión medidas preventivas y temporales: protección integral para denunciantes y testigos, investigaciones con enfoque de género, reconstrucción documental de las denuncias, reparación a víctimas y elaboración de un protocolo de género y diversidad.

La empresa presentó un recurso para apelar estas medidas el 9 de abril, aunque hasta la fecha no ha comunicado los argumentos jurídicos de su apelación.

Según la Revista RAYA, la empresa no ha ofrecido más detalles sobre el acuerdo de confidencialidad ni sobre los avances en las investigaciones. El canal mantiene silencio respecto a los fundamentos de su apelación y los términos de la desvinculación de Vargas y Orrego.

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