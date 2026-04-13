Colombia

Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila protagonizaron una entrevista llena de indirectas: “Donde hubo amor, cenizas quedan”

En la entrevista, el abogado habló del testaferro Álex Saab, tema por el que fue cuestionado en diferentes ocasiones por la periodista y excandidata presidencial

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Abelardo De La Espriella contestó a un mensaje de Vicky Dávila y dijo que la apoyaría si conecta más con la gente en las elecciones - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa y Catalina Olaya/Colprensa
Tensión y confesiones: el cruce entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella en Semana - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa y Catalina Olaya/Colprensa

La periodista Vicky Dávila quien cuestionó en diferentes ocasiones al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella por su defensa como jurista al testaferro Álex Saab, recientemente realizó una entrevista para Semana al aspirante a la Casa de Nariño.

Durante la conversación, Dávila enfatizó la importancia del espacio periodístico y la atención de la audiencia. “58 personas conectadas en todas las redes. Es muy importante”, recalcó al inicio, marcando el tono de la charla.

De la Espriella respondió con comentarios sobre el “rating” y la dinámica entre ambos, a lo que la periodista replicó: “No me ponga en esa situación incómoda, porque yo estoy aquí haciéndole una entrevista periodística. Entonces, cuidadito”.

La entrevista, expuso diferencias en la percepción de roles y límites profesionales. Dávila subrayó la distancia entre el vínculo personal y la labor informativa mientras De la Espriella mencionó: “Tú no eres la de siempre”, y enseguida Dávila añadió: “Yo estoy aquí haciéndole una entrevista periodística”.

En la disputa contra Abelardo de la Espriella, Cepeda gana con 39,4%, pero la indecisión permanece alta en el 26,7% - crédito Colprensa
Vicky Dávila marcó distancia con Abelardo de la Espriella durante entrevista en Semana - crédito Colprensa

El abogado buscó suavizar el tono: “Donde hubo amor, cenizas quedan”, frase que la periodista anticipó con un “Yo sabía que usted me iba a salir con esas cosas”.

El diálogo, transmitido a una audiencia conectada en tiempo real, puso en primer plano los desafíos de abordar casos de alta sensibilidad mediática.

Abelardo de la Espriella negó financiamiento de Álex Saab y desmintió ser informante de Estados Unidos

En la misma entrevista, De la Espriella también negó de manera enfática cualquier relación financiera con Alex Saab, empresario vinculado con el régimen venezolano.

De la Espriella aseguró: “No, no, absolutamente no. Me someto al sistema que quieran, pero ¿qué clase de imbécil? Yo tengo siete años que no hablo con Alex”, en respuesta a la pregunta sobre supuestos aportes de Saab a su campaña.

Durante la conversación, Vicky Dávila, insistió en las especulaciones sobre el origen de los recursos que financian la candidatura de De la Espriella.

Abelardo de la Espriella desmintió versiones sobre nexos con agencias estadounidenses - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Abelardo de la Espriella desmintió versiones sobre nexos con agencias estadounidenses - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El abogado sostuvo que su trayectoria profesional y actividad empresarial explican su respaldo económico. “Yo tengo una vida propia y una carrera propia y fui muy exitoso en mi profesión como abogado y que invertí en buenos negocios. Otros no salieron tan bien, pero yo estoy trabajando desde los nueve años”, afirmó.

Resaltó su experiencia como comerciante y presentador en Telecaribe, así como su incursión en el sector ganadero y en el desarrollo de pequeños emprendimientos desde temprana edad.

El entrevistado subrayó que la acusación carece de sentido, indicando: “¿Qué clase de oligofrénico se mete en una campaña como esta para que lo financie un cliente al que no ve hace siete años y que tiene problemas por su vinculación con un régimen al que yo detesto?”.

Enfatizó que su desvinculación de Saab es total y que cualquier insinuación sobre su supuesta dependencia económica de terceros “no tiene sentido ni cabeza”, según sus palabras recogidas por Semana.

Abelardo de la Espriella rechaza vínculos con Alex Saab - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella rechaza vínculos con Alex Saab - crédito Luisa González/Reuters

La entrevista abordó también rumores que circulan en redes sociales y algunos sectores políticos sobre posibles arreglos de De la Espriella con autoridades de Estados Unidos.

Se le consultó acerca de versiones que lo señalan como supuesto “agente de la DEA”, “de la CIA” o “testigo protegido” en ese país. El abogado respondió: “Te faltó del Mossad. Dicen que soy del Mossad, de la CIA, de la NSA. Hombre, Vicky, falso de toda falsedad”.

Explicó que tras ejercer como defensor de Alex Saab, solicitó y obtuvo la ciudadanía estadounidense, proceso que implica estrictos controles y verificaciones por parte de las autoridades migratorias de ese país.

De la Espriella mencionó que mantiene buenas relaciones con el gobierno estadounidense, pero negó cualquier colaboración como informante.

“Supongamos que eso sea cierto. ¿Cómo se supone que con ese cable pelado, como se dice aquí en el Caribe colombiano, yo voy a aspirar a la presidencia de la República?”, planteó.

Por último, aseguró que no existen elementos que sustenten las versiones sobre su supuesta relación con agencias de inteligencia o judiciales de Estados Unidos.

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