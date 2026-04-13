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Abelardo de la Espriella se refirió nuevamente al polémico comentario contra Juan Daniel Oviedo: “Tampoco era para tanto”

El candidato presidencial rechazó las acusaciones de discriminación y aseguró que no es homofóbico ni discrimina a nadie

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Abelardo de la Espriella desmintió que por comentario contra Juan Daniel Oviedo fuera homofóbico - crédito Luisa González/REUTERS y Colprensa
Abelardo de la Espriella desmintió que por comentario contra Juan Daniel Oviedo fuera homofóbico - crédito Luisa González/REUTERS y Colprensa

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió nuevamente sobre el polémico comentario que lanzó contra el hoy aspirante a la Vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, días antes de que se realizaran las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

En su momento, el jurista, en una entrevista concedida al canal de YouTube RichyTv, había emitido comentarios en tono burlesco sobre lo que pensaba del exdirector del Dane.

No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, manifestó en el espacio digital.

El mensaje considerado ofensivo desató la controversia sobre los discursos y las actitudes en campaña - crédito @MauricioCard / X

Tras ello, De la Espriella volvió a referirse a dicho episodio y descartó que tenga actitudes homofóbicas, al considerar que cuenta con personas que gustan del mismo sexo.

Hay que dejar la susceptibilidad, Tampoco es para tanto. No soy homofóbico. Tenemos un gran amigo tu y yo que se llama Felipe Zuleta. No tengo nada en contra de las personas ni discrimino a nadie por su orientación sexual, raza o ideología”, explicó el candidato presidencial en diálogo con la periodista Vicky Dávila en Semana.

Incluso, indicó que, luego de su comentario, Oviedo se ha burlado de él por varios aspectos particulares como su saludo militar. “Yo no tengo problema, pero Oviedo me ha mamado gallo full a mí y se burla del saludo militar. Me ha dado periodicazos por ahí en video y tal, y yo no salgo a decir que Juan Daniel (gestos) no, esto no es un tema de niños, estamos compitiendo por la Presidencia de la República”, recalcó.

crédito @PalomaValenciaL/X
crédito @PalomaValenciaL/X

Críticas a Paloma Valencia

De otro lado, Abelardo de la Espriella se refirió a su relación con la senadora y también candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático).

Inicialmente, en la descartó por completo cualquier posibilidad de alianza en la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026, debido a que la congresista de oposición ganó la consulta interpartidista, lo que la imposibilita jurídicamente de aliarse con otros aspirantes.

No obstante, fue enfático en que la presencia de figuras vinculadas al expresidente Juan Manuel Santos en su coalición también lo habrían desistido de aliarse con la senadora Valencia.

“No habría podido estar ahí con tanto santista”, indicó De la Espriella en diálogo con Semana.

Juan Manuel Santos y Abelardo de la Espriella
El expresidente Juan Manuel Santos y el precandidato Abelardo de la Espriella han protagonizado una serie de enfrentamientos en las redes sociales - crédito Colprensa

El abogado argumentó que no podría sumarse a una coalición integrada por dirigentes como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, a quien señaló por “vivir de la teta del Estado” y mencionar que su hermana “ha sido como 10 veces embajadora de todos los gobiernos”, y por la presencia de Aníbal Gaviria, sobre quien recordó que “tiene un proceso abierto por corrupción en la Corte Suprema”.

Del mismo modo, el candidato mencionó que el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón buscó el respaldo de figuras como “los Ñoños y los Musas en Córdoba” y rechazó compartir espacio con “ministros de Santos que apoyaron a Santos para que nunca respondieran a sus víctimas”.

Al referirse a Juan Manuel Galán, aseguró: “Debe tener 52 años y lleva 52 años viviendo del Estado. El hermano, alcalde, desastre de alcalde, pero además han pertenecido a los de siempre”.

En cuanto al panorama de la centro derecha, el candidato relató que la propuesta para una unión se presentó en noviembre de 2025, pero que fue la propia Paloma Valencia quien rechazó una competencia previa entre ambos.

- crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram
- crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

El aspirante también se refirió a la situación interna del equipo de Paloma Valencia, señalando que “no ha podido controlar a su suegro y a su cuñado que todo el día me atacan”, esto en referencia al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, quien es suegro de la candidata presidencial del Centro Democrático.

Finalmente, Abelardo de la Espriella destacó su alianza con José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial. “No vine a hace la política de siempre. Vine a cambiarla para siempre”, puntualizó.

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