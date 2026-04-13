Colombia

Abelardo de la Espriella afirmó que él no hubiera aprobado la adopción en parejas del mismo sexo: “Defender los principios y valores fundacionales del judeocristianismo”

El abogado y candidato presidencial explicó que su visión sobre la adopción por parte de parejas homosexuales cambió tras convertirse en padre

Guardar
Abelardo de la Espriella afirmó que los niños deben crecer con papá y mamá - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Abelardo de la Espriella afirmó que los niños deben crecer con papá y mamá - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En una entrevista concebida a Semana, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella expresó abiertamente su postura respecto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo en Colombia, un tema que ha generado debates legales y sociales en el país durante los últimos años.

De la Espriella manifestó que no está de acuerdo con la adopción homoparental, aunque reconoció que respeta la decisión de la Corte Constitucional de 2015 que permite este tipo de adopciones.

La entrevista realizada por Vicky Dávila planteó el tema al recordar que De la Espriella defendía anteriormente la adopción igualitaria.

El abogado respondió: “No estoy de acuerdo”, y explicó que su postura cambió tras convertirse en padre. “Cuando yo no había tenido a mis hijos, pensaba que era mejor que un niño abandonado en un orfanato viviera con una pareja del mismo sexo antes que quedarse ahí”, afirmó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella cambió su postura sobre adopción homoparental: “Cuando tuve hijos, entendí la importancia de los roles” - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Abelardo de la Espriella cambió su postura sobre adopción homoparental: “Cuando tuve hijos, entendí la importancia de los roles” - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La conversación giró en torno al valor de la familia y los principios que, según el abogado, forman parte de la base de la civilización occidental.

“Cuando yo tuve a mi hija Lucía, entendí que un niño necesita la división de roles para crecer con la formación que corresponde y para defender los principios y valores fundacionales del judeocristianismo”, sostuvo Del jurista.

Para el aspirante presidencial, la figura de papá y mamá es fundamental en la crianza, aunque reconoció que existen excepciones en las que mujeres u hombres enfrentan la crianza en solitario por circunstancias como la viudez.

Durante la entrevista, Vicky Dávila expresó su desacuerdo y compartió su experiencia profesional tras visitar hogares infantiles, donde constató que muchos niños nunca logran ser adoptados.

Yo creo que un niño necesita amor, más que cualquier cosa. Que el mundo se caiga, pero necesita amor”, señaló la periodista y excandidata presidencial. Añadió que conoce casos de parejas del mismo sexo que han formado familias felices y han dado oportunidades de vida a menores que, de otro modo, seguirían institucionalizados.

Cruce de palabras entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella por adopción en parejas del mismo sexo - crédito Colprensa/Montaje Infobae
Cruce de palabras entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella por adopción en parejas del mismo sexo - crédito Colprensa/Montaje Infobae

El intercambio de opiniones entre ambos fue respetuoso y evidenció la diversidad de perspectivas presentes en el debate público colombiano. De la Espriella subrayó que su cambio de postura no afecta sus principios esenciales.

He cambiado de posturas, como tú has cambiado de posturas, pero nunca he cambiado de principios. Para mí los niños son sagrados y tienen una especial protección por encima de cualquier otro ciudadano”, remarcó el abogado a Dávila.

El marco jurídico colombiano reconoció la adopción por parejas del mismo sexo desde una decisión de la Corte Constitucional en 2015, a la cual de la Espriella aseguró acatar pese a sus discrepancias personales.

Eso es una decisión de la Corte Constitucional que yo respeto como hombre de leyes que soy”, dijo el abogado. Aun así, precisó que si dependiera de él, no hubiese autorizado esa posibilidad: “Me toca acatarlo”.

Consultado sobre si pretende impulsar un cambio legal para revertir la medida, de la Espriella expuso que estaría dispuesto a respaldar a quienes deseen revisar el tema por la vía constitucional.

Para Armando Benedetti, Abelardo de la Espriella caería en una hipotética segunda vuelta presidencial si la llega a disputar con Paloma Valencia - crédito Lina Gasca/Colprensa
Abelardo de la Espriella respeta decisión de la Corte sobre adopción igualitaria - crédito Lina Gasca/Colprensa

Si hay un sector de la sociedad que piensa igual que yo y no se deja imponer unas tendencias por unas minorías y quiere, a través de los mecanismos constitucionales, revisar eso, en mí encontrarán un defensor de la causa”, señaló el jurista. Añadió que el sistema de adopción debe funcionar “ojalá, para parejas que no sean del mismo sexo”, aunque mientras la Corte lo determine, mantendrá su respeto por la ley.

En el diálogo, Vicky Dávila insistió en que, más allá de estructuras familiares tradicionales, el elemento indispensable en el bienestar infantil es el afecto.

Un niño necesita amor. Y es posible que una pareja del mismo sexo, si la escogen bien, como deberían escoger bien las adopciones en parejas heterosexuales, es posible que haya mucho amor”, argumentó la periodista.

Relató que conoce casos en los que la adopción por parte de parejas del mismo sexo ha significado salvar vidas y ofrecer entornos estables y felices.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaAdopción en parejas del mismo sexoAdopción homosexualLgbtiq+Colombia-Noticias

Más Noticias

Diego Novoa de Millonarios sí agredió al hijo de Eduardo Pimentel: la Dimayor lo sancionó por seis partidos tras la declaración de un funcionario públicó en su contra

Mediante la resolución 037 de 2026, el Comité Disciplinario determinó la culpabilidad del portero Embajador en la gresca tras el informe de Medicina Legal y la declaración del Secretario Técnico para la Comisión Local de Tunja

Diego Novoa de Millonarios sí agredió al hijo de Eduardo Pimentel: la Dimayor lo sancionó por seis partidos tras la declaración de un funcionario públicó en su contra

Balacera en el sector del CAN en Bogotá: en un intento de robo uno de los delincuentes resultó herido

Policía de la Dipro reaccionaron de inmediato y logaron detener el crimen en el sector del CAN

Balacera en el sector del CAN en Bogotá: en un intento de robo uno de los delincuentes resultó herido

Angelino Garzón, exvicepresidente de Juan Manuel Santos, le pidió a Sergio Fajardo que se una a la campaña de Paloma Valencia: “El ego le hace daño”

El líder político señaló que Fajardo podría atraer los votos del centro político a la campaña de la senadora del Centro Democrático

Angelino Garzón, exvicepresidente de Juan Manuel Santos, le pidió a Sergio Fajardo que se una a la campaña de Paloma Valencia: “El ego le hace daño”

Aeronaves de las Fuerzas Militares no están aseguradas, confirmó la Contraloría: el Estado colombiano tendría que pagar millones en indemnizaciones

Según el ente de control, solo el 19% del total de la flota tiene un seguro contra todo riesgo vigente, mientras que la mayoría de las aeronaves, en caso de fallar o colisionar, no tendrían ningún tipo de protección financiera

Aeronaves de las Fuerzas Militares no están aseguradas, confirmó la Contraloría: el Estado colombiano tendría que pagar millones en indemnizaciones

Roy Barreras admitió que fracasó al intentar liderar una propuesta de centro en Colombia: “Un país fracturado y dividido”

El candidato presidencial señaló que su experiencia y propuestas de centro no convencieron al electorado y que hoy enfrenta el escenario sin el apoyo de las maquinarias políticas tradicionales

Roy Barreras admitió que fracasó al intentar liderar una propuesta de centro en Colombia: “Un país fracturado y dividido”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los mejores momentos de la histórica presentación de Karol G en Coachella: “Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia”

Estos fueron los mejores momentos de la histórica presentación de Karol G en Coachella: “Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia”

Karol G envió poderoso mensaje a la comunidad latina durante su histórico ‘show’ en Coachella: “No tengan miedo, siéntanse orgullosos”

Esta es la canción que estrenó Karol G en Coachella junto a Greg González de Cigarettes After Sex: “Solo queda decir que te quise de más”

Karol G hace historia en Coachella 2026: así fue su show como primera mujer latina en encabezar el festival

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Deportes

Diego Novoa de Millonarios sí agredió al hijo de Eduardo Pimentel: la Dimayor lo sancionó por seis partidos tras la declaración de un funcionario públicó en su contra

Diego Novoa de Millonarios sí agredió al hijo de Eduardo Pimentel: la Dimayor lo sancionó por seis partidos tras la declaración de un funcionario públicó en su contra

La selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA: formato del torneo y posibles rivales de la Tricolor

Colombia vs. Brasil: este será el día que la tricolor jugará la semifinal del Sudamericano Sub17

Hinchas de Junior de Barranquilla desatan disturbios en Asunción, Paraguay: 12 fueron detenidos

Murió Alonso ‘Pocillo’ López, histórico lateral de Millonarios y exjugador de la Selección Colombia a los 69 años