Colombia

Viajar al Festival Vallenato: precios de vuelos y buses suben por alta demanda del evento, así están las tarifas

La mayoría de los asistentes llegan a Valledupar por carretera, ya que el 73% de los visitantes prefiere el transporte terrestre

Guardar
La fecha fue escogida en honor al natalicio del legendario personaje "Francisco el Hombre" - crédito Fundación Festival de la Leyenda Vallenata
El Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar 2026 atraerá a más de 230.000 visitantes, consolidándose como uno de los mayores eventos culturales de Colombia - crédito Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebrará en Valledupar del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, movilizará a más de 230.000 visitantes, destancandose como un los mayores eventos logísticos y culturales de Colombia.

Aunque la ciudad recibe vuelos adicionales durante la semana del festival, la infraestructura aérea resulta insuficiente para absorber la demanda, lo que convierte a la carretera en la principal vía de acceso: el 73% de los asistentes llega por tierra, esto según Pinbus.

El aeropuerto Alfonso López Pumarejo, con operación limitada, no alcanza a cubrir el flujo de viajeros, incluso con el refuerzo de rutas de Avianca, Latam, Wingo y Clic. Las tarifas aéreas, además, se han disparado: un vuelo en la víspera del concierto principal desde Bogotá cuesta hasta $1.903.900 en Clic, con las tarifas económicas agotadas y solo asientos preferenciales disponibles.

El aeropuerto Alfonso López Pumarejo no satisface la alta demanda durante el festival, aun con refuerzo de rutas áreas de Avianca, Latam, Wingo y Clic - crédito ANI
El aeropuerto Alfonso López Pumarejo no satisface la alta demanda durante el festival, aun con refuerzo de rutas áreas de Avianca, Latam, Wingo y Clic - crédito ANI

Desde Medellín, Clic ofrece vuelo directo a $1.007.200; Avianca y Latam solo operan con escalas, con precios que también superan el millón de pesos y trayectos que pueden prolongarse hasta nueve horas.

El costo del transporte terrestre: la alternativa principal

La mayoría de los asistentes al Festival Vallenato opta por el transporte terrestre, una decisión justificada no solo por la disponibilidad, sino por el ahorro económico. De acuerdo con datos de la Terminal de Transportes de Valledupar y la plataforma Pinbus, el pasaje en bus desde Bogotá hasta Valledupar se encuentra desde $142.000, mientras que desde Medellín el costo es similar, aunque el tiempo de viaje varía considerablemente.

Bogotá-Valledupar

El trayecto entre Bogotá y Valledupar es de aproximadamente 15 horas, con servicios directos y nocturnos que permiten a los visitantes llegar en la mañana y aprovechar el día. Los precios oscilan entre $142.000 y $200.000 por trayecto, dependiendo de la empresa, la hora y la clase del bus. El valor total solo en transporte ida y regreso puede situarse entre $284.000 y $400.000, una cifra considerablemente menor frente al costo de un solo trayecto en avión durante la semana del festival.

Panorámica de Valledupar. Foto: Alcaldía de Valledupar
Las tarifas aéreas para volar a Valledupar durante el Festival Vallenato superan los $1.900.000 desde Bogotá y el millón de pesos desde Medellín - crédito Alcaldía de Valledupar

Medellín - Valledupar

Desde Medellín, el viaje en bus cubre una distancia de 12 horas. El costo del pasaje parte de $142.000 por trayecto, llegando a $180.000 o más en horarios de alta demanda o buses de mayor confort. Así, el gasto solo en transporte ida y vuelta puede estar entre $284.000 y $360.000, siempre que la compra se haga con antelación.

En ambos casos, la recomendación es adquirir los tiquetes con anticipación, ya que durante la semana del festival la demanda se duplica y la disponibilidad puede agotarse rápidamente, especialmente para las fechas de mayor flujo: el jueves previo al concierto principal y el domingo de cierre.

La dinámica del festival: cifras y logística

Según la Cámara de Comercio de Valledupar, en 2024 el 17% de los visitantes provenía de Bogotá y el 13% de Antioquia. Solo un 4% llegó por vía aérea, confirmando que la carretera no es un plan B, sino la columna vertebral del festival.

Durante los días del evento, la oferta de buses se duplicó y más de 1.293 buses ingresaron a la ciudad. A esto se sumaron unos 25.000 vehículos particulares, lo que saturó la capacidad vial y hotelera local, generando una ocupación cercana al 100%.

Artistas como Jean Carlos Centeno y Alex Manga participan en homenaje a Ómar Geles - crédito Idrd
Durante la semana del festival, la demanda de pasajes terrestres y la llegada de buses a Valledupar se duplican, saturando la capacidad vial y hotelera local - crédito Idrd

El viaje nocturno es una opción cada vez más popular, permitiendo a los viajeros optimizar tiempo y presupuesto. Las principales empresas de transporte recomiendan llegar al terminal al menos una hora antes del embarque y considerar la compra de pasajes de regreso junto con la ida, para evitar filas y contratiempos en el retorno.

Recomendaciones y contexto del gasto

Para los viajeros que parten desde Bogotá o Medellín, el gasto mínimo solo en transporte terrestre para asistir al Festival Vallenato ronda los $284.000 ida y vuelta si se adquieren los pasajes con suficiente antelación. Quienes prefieren más comodidad o compran en el último momento pueden gastar hasta $400.000 o más, dependiendo de la clase de bus y la fecha seleccionada.

Temas Relacionados

Festival de la Leyenda VallenataTransporte Terreste para ValleduparPrecio vuelos ValleduparColombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

Paloma Valencia se pronunció tras amenazas de muerte en su contra en las redes sociales y lanzó una dura advertencia: “No vamos a parar”

La aspirante presidencial del Centro Democrático lanzó un contundente mensaje a sus simpatizantes, a los que les agradeció por el apoyo recibido tras conocerse las intimidaciones en su contra, en las que aparecen sufragios y ofrendas fúnebres

Paloma Valencia se pronunció tras amenazas de muerte en su contra en las redes sociales y lanzó una dura advertencia: “No vamos a parar”

K-pop en iTunes Colombia: ‘Thinkin’ Bout U‘ de Cha Eun-woo lidera el top de las 10 mejores canciones

El K-pop surgió formalmente tras el debut del famoso grupo Seo Taiji and Boys en el año 1992, que incorporaron a su música estilos como rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno

K-pop en iTunes Colombia: ‘Thinkin’ Bout U‘ de Cha Eun-woo lidera el top de las 10 mejores canciones

De la Espriella sacude la campaña: propone ignorar al régimen venezolano y negociar directo con EE. UU. para redefinir la relación bilateral

El candidato plantea un giro radical en la política exterior con una apuesta por una estrategia alineada con Washington y un eventual cambio político en el vecino país

De la Espriella sacude la campaña: propone ignorar al régimen venezolano y negociar directo con EE. UU. para redefinir la relación bilateral

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia a mitad de abril: dato de inflación y guerra en Medio Oriente dejarían buenas noticias

La moneda estadounidense se sitúa entre $3.600 y $3.800, rango que evidencia estabilidad pese a la volatilidad internacional. La dinámica posicionó al peso colombiano entre las monedas con mejor desempeño en 2026

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia a mitad de abril: dato de inflación y guerra en Medio Oriente dejarían buenas noticias

La Adres evalúa acciones legales por difamación contra el alcalde de Medellín tras acusaciones sobre supuesta suspensión de pagos a hospitales

Las directivas de la entidad rechazan los señalamientos realizados por el titular del Gobierno local y destacan que los recursos asignados a la red hospitalaria fueron desembolsados conforme a la regulación vigente

La Adres evalúa acciones legales por difamación contra el alcalde de Medellín tras acusaciones sobre supuesta suspensión de pagos a hospitales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Minnesota vs. Sacramento: el partido de la US Open Cup en donde James Rodríguez podría tener sus primeros minutos como titular en Estados Unidos

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga