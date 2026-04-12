Viajar al Festival Vallenato: precios de vuelos y buses suben por alta demanda del evento, así están las tarifas

El Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar 2026 atraerá a más de 230.000 visitantes, consolidándose como uno de los mayores eventos culturales de Colombia - crédito Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebrará en Valledupar del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, movilizará a más de 230.000 visitantes, destancandose como un los mayores eventos logísticos y culturales de Colombia.

Aunque la ciudad recibe vuelos adicionales durante la semana del festival, la infraestructura aérea resulta insuficiente para absorber la demanda, lo que convierte a la carretera en la principal vía de acceso: el 73% de los asistentes llega por tierra, esto según Pinbus.

El aeropuerto Alfonso López Pumarejo, con operación limitada, no alcanza a cubrir el flujo de viajeros, incluso con el refuerzo de rutas de Avianca, Latam, Wingo y Clic. Las tarifas aéreas, además, se han disparado: un vuelo en la víspera del concierto principal desde Bogotá cuesta hasta $1.903.900 en Clic, con las tarifas económicas agotadas y solo asientos preferenciales disponibles.

El aeropuerto Alfonso López Pumarejo no satisface la alta demanda durante el festival, aun con refuerzo de rutas áreas de Avianca, Latam, Wingo y Clic - crédito ANI

Desde Medellín, Clic ofrece vuelo directo a $1.007.200; Avianca y Latam solo operan con escalas, con precios que también superan el millón de pesos y trayectos que pueden prolongarse hasta nueve horas.

El costo del transporte terrestre: la alternativa principal

La mayoría de los asistentes al Festival Vallenato opta por el transporte terrestre, una decisión justificada no solo por la disponibilidad, sino por el ahorro económico. De acuerdo con datos de la Terminal de Transportes de Valledupar y la plataforma Pinbus, el pasaje en bus desde Bogotá hasta Valledupar se encuentra desde $142.000, mientras que desde Medellín el costo es similar, aunque el tiempo de viaje varía considerablemente.

Bogotá-Valledupar

El trayecto entre Bogotá y Valledupar es de aproximadamente 15 horas, con servicios directos y nocturnos que permiten a los visitantes llegar en la mañana y aprovechar el día. Los precios oscilan entre $142.000 y $200.000 por trayecto, dependiendo de la empresa, la hora y la clase del bus. El valor total solo en transporte ida y regreso puede situarse entre $284.000 y $400.000, una cifra considerablemente menor frente al costo de un solo trayecto en avión durante la semana del festival.

Las tarifas aéreas para volar a Valledupar durante el Festival Vallenato superan los $1.900.000 desde Bogotá y el millón de pesos desde Medellín - crédito Alcaldía de Valledupar

Medellín - Valledupar

Desde Medellín, el viaje en bus cubre una distancia de 12 horas. El costo del pasaje parte de $142.000 por trayecto, llegando a $180.000 o más en horarios de alta demanda o buses de mayor confort. Así, el gasto solo en transporte ida y vuelta puede estar entre $284.000 y $360.000, siempre que la compra se haga con antelación.

En ambos casos, la recomendación es adquirir los tiquetes con anticipación, ya que durante la semana del festival la demanda se duplica y la disponibilidad puede agotarse rápidamente, especialmente para las fechas de mayor flujo: el jueves previo al concierto principal y el domingo de cierre.

La dinámica del festival: cifras y logística

Según la Cámara de Comercio de Valledupar, en 2024 el 17% de los visitantes provenía de Bogotá y el 13% de Antioquia. Solo un 4% llegó por vía aérea, confirmando que la carretera no es un plan B, sino la columna vertebral del festival.

Durante los días del evento, la oferta de buses se duplicó y más de 1.293 buses ingresaron a la ciudad. A esto se sumaron unos 25.000 vehículos particulares, lo que saturó la capacidad vial y hotelera local, generando una ocupación cercana al 100%.

Durante la semana del festival, la demanda de pasajes terrestres y la llegada de buses a Valledupar se duplican, saturando la capacidad vial y hotelera local - crédito Idrd

El viaje nocturno es una opción cada vez más popular, permitiendo a los viajeros optimizar tiempo y presupuesto. Las principales empresas de transporte recomiendan llegar al terminal al menos una hora antes del embarque y considerar la compra de pasajes de regreso junto con la ida, para evitar filas y contratiempos en el retorno.

Recomendaciones y contexto del gasto

Para los viajeros que parten desde Bogotá o Medellín, el gasto mínimo solo en transporte terrestre para asistir al Festival Vallenato ronda los $284.000 ida y vuelta si se adquieren los pasajes con suficiente antelación. Quienes prefieren más comodidad o compran en el último momento pueden gastar hasta $400.000 o más, dependiendo de la clase de bus y la fecha seleccionada.