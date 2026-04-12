Colombia

Mauricio Lizcano instó a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a ir a debates y pidió respeto por los resultados de las elecciones

El exministro de las TIC, que es uno de los 13 candidatos presidenciales que siguen en carrera rumbo a la primera vuelta, que se efectuará el domingo 31 de mayo, afirmó en diálogo con Infobae Colombia su preocupación por la manera en que se buscaría invisibilizar su voz en la contienda electoral

Guardar
Mauricio Lizcano habló sobre la necesidad de hacer debates
El candidato presidencial Mauricio Lizcano espera que existan debates en el presente periodo electoral, pese a la reticencia de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Infobae Colombia - Colprensa - Centro Democrático - REUTERS

Mauricio Lizcano, exministro de las TIC durante el Gobierno de Gustavo Petro, excongresista y actual candidato presidencial, cuestionó de forma directa la falta de debates entre los aspirantes mejor ubicados en las encuestas, defendió la necesidad de construir una tercera vía más allá del bipartidismo y denunció obstáculos sistémicos para los que buscan alternativas en la política colombiana.

En entrevista concedida a Infobae Colombia, Lizcano destacó su determinación de sostener una campaña basada en convicciones y no en cálculos electorales, reiteró la desproporción de recursos en relación con otras aspiraciones, entre ellas la del candidato oficialista Iván Cepeda, y la desigualdad en la presencia mediática que enfrentan los que no representan a los polos tradicionales en este proceso.

En su visita a Infobae Colombia, el candidato presidencial dejó en claro que continuará en carrera en la contienda pese a que las recientes mediciones no le den posibilidades de tener una amplia votación en la jornada del 31 de mayo - crédito Infobae Colombia

Mi campaña no es una campaña que el sujeto sea ganar encuestas, sino ganar elecciones”, sostuvo Lizcano al ser consultado sobre sus resultados en los sondeos de intención de voto, en los que –según la reciente medición de Atlas-Intel– no registra favorabilidad alguna; es decir, un 0,0% de balance, en contraste con lo que marca otro candidato considerado de centro, como el exgobernador Sergio Fajardo.

Y recordó que es el candidato más joven a la presidencia y que representa una nueva generación para la política nacional. “Los grandes grupos económicos, las grandes encuestadoras y muchos medios están interesados en que haya solo dos opciones”, señaló Lizcano, lo que, a su juicio, perpetúa un sistema que solo favorece a los sectores de izquierda y derecha, y no a nuevas propuestas.

En ese orden de ideas, añadió que “para muchos, lo único que les interesa es que haya bipartidismo en Colombia”. Pese a no figurar entre los primeros puestos de las encuestas, Lizcano enfatizó que 1.800.000 personas respaldaron con su firma el modelo de país que propone, una cifra que ilustra el alcance de su movimiento a pesar de los obstáculos de visibilidad mediática y financiación.

Estoy en un proyecto de vida que lleva 20 años al servicio de Colombia y que gracias a Dios estoy joven, empecé joven, me quedan –por los menos– otros 20”, puntualizó el caldense. Para el candidato, la lucha es de largo aliento y responde a una “convicción, no de conveniencia” y de esta forma adelantó que, sin importar lo que suceda en esta jornada, continuará en su ejercicio rumbo a la presidencia.

El candidato a la presidencia por firmas fue crítico con respecto a la postura de los tres contendores que lideran las encuestas, que no participarían en debates públicos - crédito Infobae Colombia

Lizcano desafió a Valencia, Cepeda y De la Espriella a ir a debates: “¿A qué le tienen miedo?“

Así pues, el candidato hizo un llamado directo a los contendores para que acepten participar en debates, por lo que cuestionó la renuencia de algunos líderes en los primeros lugares de las encuestas. “Es vergonzoso lo que está pasando con los candidatos, que son los que tendrían más responsabilidad realmente para ir a los debates y no los quieren hacer. Eso deja mucho que desear”, puntualizó Lizcano.

¿Qué les pasa? ¿O no tienen ideas o no tienen propuestas? ¿A qué le tienen miedo?”, se preguntó el candidato en su visita a esta redacción. Y sobre su posición frente a eventuales alianzas o apoyos, el excongresista, hijo del exrepresentante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, que estuvo en poder de las Farc, descartó especulaciones en relación con una posible alianza con miras a la segunda vuelta.

Yo no puedo ir a una campaña presidencial pensando en que voy a perder, primero que todo. Y segundo, tampoco sé quiénes van a ganar. Y tercero, pues yo estoy en un proceso de convicción, no de conveniencia”. Añadió que “mucha gente me dice: ‘usted es para conseguir un puesto’. No, yo los he tenido todos”. Su propósito, reiteró, es construir “de corazón una Colombia diferente” desde el centro.

En cuanto a la ecuanimidad del proceso para candidatos alternativos, Lizcano denunció una estructura que restringe la pluralidad. “¿Por qué quieren invisibilizar la voz de nosotros? ¿Por qué les da rabia que los que no estemos arriba en las encuestas podamos opinar? O sea, ¿la voz de nosotros no vale? ¿No somos ciudadanos?”, denunció el exministro.

“Primero, no nos dan financiación estatal. Segundo, nos exigen un millón de firmas para poder inscribirnos. Tercero, no tenemos la misma disponibilidad mediática que tienen los demás. Cuarto, hasta el algoritmo nos castiga. Sexto, los grupos económicos y todo el mundo están alrededor de unas opciones. El Gobierno toma partido”, complementó el político de 49 años, que también fue director del Dapre.

Contrario a lo que expresó el presidente Gustavo Petro, el exministro y hoy aspirante a la presidencia depositó su pleno respaldo a la manera en que se escrutan los comicios en el país y destacó el papel de organismos internacionales - crédito Infobae Colombia

Lizcano también afirmó a Infobae Colombia que el sistema electoral privilegia el bipartidismo y limita la competencia de candidatos independientes, y exigió públicamente a los tres candidatos mencionados que acepten debatir y sostuvo que, a pesar de las dificultades institucionales y mediáticas, persistirá con su propuesta de un centro renovador para el futuro político del país en esta jornada.

A la pregunta sobre su permanencia en la contienda, incluso frente a escenarios adversos, fue enfático. “Los procesos en los que nosotros estamos no son procesos de ahora, son procesos de largo aliento. Yo soy un combatiente de todas las batallas y de todos los años”, indicó. Con ese mensaje, recalcó que no busca un resultado inmediato, sino consolidar una alternativa a la polarización política colombiana.

Por último, el aspirante remarcó su confianza en el proceso electoral y la entrega de los resultados, en un tema en el que el presidente Petro ha planteado dudas. “No es perfecto, pero tampoco es un nido de ratas, como lo menciona el presidente”, dijo Lizcano, que si bien admitió deficiencias como la mala transmisión con los formados E-14, agregó que con una buena veeduría” y que confía en lo que se reporte.

Temas Relacionados

Mauricio LizcanoIván CepedaAbelardo de la EspriellaPaloma ValenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia se pronunció tras amenazas de muerte en su contra en las redes sociales y lanzó una dura advertencia: “No vamos a parar”

La aspirante presidencial del Centro Democrático lanzó un contundente mensaje a sus simpatizantes, a los que les agradeció por el apoyo recibido tras conocerse las intimidaciones en su contra, en las que aparecen sufragios y ofrendas fúnebres

Paloma Valencia se pronunció tras amenazas de muerte en su contra en las redes sociales y lanzó una dura advertencia: “No vamos a parar”

K-pop en iTunes Colombia: ‘Thinkin’ Bout U‘ de Cha Eun-woo lidera el top de las 10 mejores canciones

El K-pop surgió formalmente tras el debut del famoso grupo Seo Taiji and Boys en el año 1992, que incorporaron a su música estilos como rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno

K-pop en iTunes Colombia: ‘Thinkin’ Bout U‘ de Cha Eun-woo lidera el top de las 10 mejores canciones

De la Espriella sacude la campaña: propone ignorar al régimen venezolano y negociar directo con EE. UU. para redefinir la relación bilateral

El candidato plantea un giro radical en la política exterior con una apuesta por una estrategia alineada con Washington y un eventual cambio político en el vecino país

De la Espriella sacude la campaña: propone ignorar al régimen venezolano y negociar directo con EE. UU. para redefinir la relación bilateral

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia a mitad de abril: dato de inflación y guerra en Medio Oriente dejarían buenas noticias

La moneda estadounidense se sitúa entre $3.600 y $3.800, rango que evidencia estabilidad pese a la volatilidad internacional. La dinámica posicionó al peso colombiano entre las monedas con mejor desempeño en 2026

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia a mitad de abril: dato de inflación y guerra en Medio Oriente dejarían buenas noticias

La Adres evalúa acciones legales por difamación contra el alcalde de Medellín tras acusaciones sobre supuesta suspensión de pagos a hospitales

Las directivas de la entidad rechazan los señalamientos realizados por el titular del Gobierno local y destacan que los recursos asignados a la red hospitalaria fueron desembolsados conforme a la regulación vigente

La Adres evalúa acciones legales por difamación contra el alcalde de Medellín tras acusaciones sobre supuesta suspensión de pagos a hospitales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Minnesota vs. Sacramento: el partido de la US Open Cup en donde James Rodríguez podría tener sus primeros minutos como titular en Estados Unidos

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga