Mauricio Lizcano instó a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a ir a debates y pidió respeto por los resultados de las elecciones

El candidato presidencial Mauricio Lizcano espera que existan debates en el presente periodo electoral, pese a la reticencia de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Infobae Colombia - Colprensa - Centro Democrático - REUTERS

Mauricio Lizcano, exministro de las TIC durante el Gobierno de Gustavo Petro, excongresista y actual candidato presidencial, cuestionó de forma directa la falta de debates entre los aspirantes mejor ubicados en las encuestas, defendió la necesidad de construir una tercera vía más allá del bipartidismo y denunció obstáculos sistémicos para los que buscan alternativas en la política colombiana.

En entrevista concedida a Infobae Colombia, Lizcano destacó su determinación de sostener una campaña basada en convicciones y no en cálculos electorales, reiteró la desproporción de recursos en relación con otras aspiraciones, entre ellas la del candidato oficialista Iván Cepeda, y la desigualdad en la presencia mediática que enfrentan los que no representan a los polos tradicionales en este proceso.

En su visita a Infobae Colombia, el candidato presidencial dejó en claro que continuará en carrera en la contienda pese a que las recientes mediciones no le den posibilidades de tener una amplia votación en la jornada del 31 de mayo - crédito Infobae Colombia

“Mi campaña no es una campaña que el sujeto sea ganar encuestas, sino ganar elecciones”, sostuvo Lizcano al ser consultado sobre sus resultados en los sondeos de intención de voto, en los que –según la reciente medición de Atlas-Intel– no registra favorabilidad alguna; es decir, un 0,0% de balance, en contraste con lo que marca otro candidato considerado de centro, como el exgobernador Sergio Fajardo.

Y recordó que es el candidato más joven a la presidencia y que representa una nueva generación para la política nacional. “Los grandes grupos económicos, las grandes encuestadoras y muchos medios están interesados en que haya solo dos opciones”, señaló Lizcano, lo que, a su juicio, perpetúa un sistema que solo favorece a los sectores de izquierda y derecha, y no a nuevas propuestas.

En ese orden de ideas, añadió que “para muchos, lo único que les interesa es que haya bipartidismo en Colombia”. Pese a no figurar entre los primeros puestos de las encuestas, Lizcano enfatizó que 1.800.000 personas respaldaron con su firma el modelo de país que propone, una cifra que ilustra el alcance de su movimiento a pesar de los obstáculos de visibilidad mediática y financiación.

“Estoy en un proyecto de vida que lleva 20 años al servicio de Colombia y que gracias a Dios estoy joven, empecé joven, me quedan –por los menos– otros 20”, puntualizó el caldense. Para el candidato, la lucha es de largo aliento y responde a una “convicción, no de conveniencia” y de esta forma adelantó que, sin importar lo que suceda en esta jornada, continuará en su ejercicio rumbo a la presidencia.

El candidato a la presidencia por firmas fue crítico con respecto a la postura de los tres contendores que lideran las encuestas, que no participarían en debates públicos - crédito Infobae Colombia

Lizcano desafió a Valencia, Cepeda y De la Espriella a ir a debates: “¿A qué le tienen miedo?“

Así pues, el candidato hizo un llamado directo a los contendores para que acepten participar en debates, por lo que cuestionó la renuencia de algunos líderes en los primeros lugares de las encuestas. “Es vergonzoso lo que está pasando con los candidatos, que son los que tendrían más responsabilidad realmente para ir a los debates y no los quieren hacer. Eso deja mucho que desear”, puntualizó Lizcano.

“¿Qué les pasa? ¿O no tienen ideas o no tienen propuestas? ¿A qué le tienen miedo?”, se preguntó el candidato en su visita a esta redacción. Y sobre su posición frente a eventuales alianzas o apoyos, el excongresista, hijo del exrepresentante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, que estuvo en poder de las Farc, descartó especulaciones en relación con una posible alianza con miras a la segunda vuelta.

“Yo no puedo ir a una campaña presidencial pensando en que voy a perder, primero que todo. Y segundo, tampoco sé quiénes van a ganar. Y tercero, pues yo estoy en un proceso de convicción, no de conveniencia”. Añadió que “mucha gente me dice: ‘usted es para conseguir un puesto’. No, yo los he tenido todos”. Su propósito, reiteró, es construir “de corazón una Colombia diferente” desde el centro.

En cuanto a la ecuanimidad del proceso para candidatos alternativos, Lizcano denunció una estructura que restringe la pluralidad. “¿Por qué quieren invisibilizar la voz de nosotros? ¿Por qué les da rabia que los que no estemos arriba en las encuestas podamos opinar? O sea, ¿la voz de nosotros no vale? ¿No somos ciudadanos?”, denunció el exministro.

“Primero, no nos dan financiación estatal. Segundo, nos exigen un millón de firmas para poder inscribirnos. Tercero, no tenemos la misma disponibilidad mediática que tienen los demás. Cuarto, hasta el algoritmo nos castiga. Sexto, los grupos económicos y todo el mundo están alrededor de unas opciones. El Gobierno toma partido”, complementó el político de 49 años, que también fue director del Dapre.

Contrario a lo que expresó el presidente Gustavo Petro, el exministro y hoy aspirante a la presidencia depositó su pleno respaldo a la manera en que se escrutan los comicios en el país y destacó el papel de organismos internacionales - crédito Infobae Colombia

Lizcano también afirmó a Infobae Colombia que el sistema electoral privilegia el bipartidismo y limita la competencia de candidatos independientes, y exigió públicamente a los tres candidatos mencionados que acepten debatir y sostuvo que, a pesar de las dificultades institucionales y mediáticas, persistirá con su propuesta de un centro renovador para el futuro político del país en esta jornada.

A la pregunta sobre su permanencia en la contienda, incluso frente a escenarios adversos, fue enfático. “Los procesos en los que nosotros estamos no son procesos de ahora, son procesos de largo aliento. Yo soy un combatiente de todas las batallas y de todos los años”, indicó. Con ese mensaje, recalcó que no busca un resultado inmediato, sino consolidar una alternativa a la polarización política colombiana.

Por último, el aspirante remarcó su confianza en el proceso electoral y la entrega de los resultados, en un tema en el que el presidente Petro ha planteado dudas. “No es perfecto, pero tampoco es un nido de ratas, como lo menciona el presidente”, dijo Lizcano, que si bien admitió deficiencias como la mala transmisión con los formados E-14, agregó que con una buena veeduría” y que confía en lo que se reporte.