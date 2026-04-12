La actriz Natalia Reyes dio la cara por homicidio sucedido en su exclusivo hotel: “Una situación que nunca hubiéramos querido vivir”

Natalia Reyes y su esposo son los dueños del hotel - crédito fenixbeachcartagena / Instagram

El hotel Fénix Beach Cartagena atraviesa días de impacto tras el asesinato de José Danilo Oviedo Chacón, alias El Patrón, en su zona de playa durante la Semana Santa de 2026.

El establecimiento, propiedad de la actriz Natalia Reyes, fue epicentro de un episodio de violencia que se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa Colombia.

En respuesta a la conmoción, la administración del hotel difundió un comunicado oficial que marca la primera reacción pública de Reyes ante el cierre temporal impuesto por las autoridades. El mensaje, titulado “Estamos abiertos”, busca reafirmar el compromiso del negocio con la comunidad y distanciarse de cualquier vínculo con la víctima y las actividades delictivas investigadas.

Declaraciones de Natalia Reyes tras el cierre y el crimen

El comunicado del hotel destacó el apoyo de la comunidad y la decisión de continuar operando tras el incidente - crédito fenix.co

“Una situación que nunca hubiéramos querido vivir, que nos recordó la vulnerabilidad”, reconoció la administración en el comunicado. Subrayaron que se trató de un “incidente de orden público protagonizado por visitantes externos y ajeno a nuestra operación”. La nota enfatiza que la violencia no define al proyecto ni a la región.

Natalia Reyes agradeció el respaldo recibido durante la crisis. “Nos sentimos profundamente conmovidos por la resiliencia de nuestro equipo, la solidaridad de nuestros aliados y el cariño de huéspedes y amigos. Gracias por creer. Por ser parte de una comunidad que se rehúsa a alimentar cualquier tipo de violencia y que sabe que Colombia es mucho más que sus dificultades”, expresó la directiva.

El comunicado también recordó que el hotel lleva “10 años sembrando vida en la isla de Tierra Bomba, generando más de 150 empleos formales, trabajando con y por la comunidad de Punta Arena, reforestando, siendo refugio de muchos animales y construyendo una familia que cree en el turismo responsable y consciente”.

Natalia Reyes también se expresó en sus redes sociales - crédito nataliareyesg / Instagram

En el texto, Reyes y su equipo destacaron la decisión de resistir ante la adversidad: “Fénix Beach es un lugar para renacer. Una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Hemos vivido momentos inolvidables y superado también muchas adversidades, pandemia, dos frentes fríos que en menos de un mes destruyeron gran parte de las instalaciones, etc., pero aquí seguimos, trabajando con amor y dedicación, con arena entre los dedos y ganas de seguir creando mucha magia”.

El asesinato de José Danilo Oviedo Chacón ocurrió la tarde del domingo 5 de abril de 2026. El hombre, a quien la Fiscalía identificó como presunto articulador de rutas de narcotráfico en la costa Caribe y vinculado a redes criminales del Catatumbo, llegó al hotel acompañado de su familia. Testigos aseguran que en ese momento había entre 20 y 30 personas compartiendo bebidas alcohólicas en la playa.

El ataque fue ejecutado por sujetos armados que arribaron en lancha hasta la orilla y dispararon a quemarropa, lo que generó pánico entre los presentes. Las autoridades investigan si la agresión estuvo relacionada con una disputa interna entre bandas del narcotráfico o si se trató de un acto de sicariato premeditado.

La identidad de alias el Patrón circuló en redes sociales mientras la policía sigue en busca de los responsables del asesinato - crédito Redes sociales/X

Oviedo Chacón acumulaba antecedentes judiciales desde 2013 y era considerado por los organismos de inteligencia como un “capo invisible” con operaciones en Barranquilla y nexos con el Clan del Golfo y Los Pachenca, según reportes oficiales.

A raíz del crimen y tras la revisión administrativa, la Alcaldía de Cartagena ordenó el cierre del hotel por 10 días, entre el 6 y el 16 de abril de 2026. Las razones incluyeron la falta de registro vigente ante la Cámara de Comercio y la ausencia de documentación sanitaria, conforme a lo estipulado por la Ley 1801.

El equipo de Fénix Beach reiteró que, a pesar de las adversidades, el hotel seguirá funcionando y apostando por el desarrollo local. “Cartagena y Tierra Bomba son vida y seguiremos trabajando para que florezcan. Te esperamos para que sigas siendo parte de esta historia…”, concluyó el comunicado.