En medio de amenazas contra Paloma Valencia, aparece otra contra Abelardo de la Espriella y crece la alarma en campaña presidencial

La amenaza contra Abelardo de la Espriella en redes sociales aumenta la preocupación sobre la seguridad en la campaña presidencial colombiana - crédito Infobae Colombia

La amenaza apareció primero como una imagen que empezó a circular con rapidez en redes sociales. En ella, el rostro del abogado penalista y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella estaba acompañado por símbolos fúnebres, una estética que encendió alarmas en distintos sectores políticos por su carga intimidante.

El contenido no pasó desapercibido. En cuestión de horas, la publicación comenzó a replicarse y a generar reacciones, no solo por el mensaje explícito, sino por el contexto en el que surge, una campaña electoral marcada por la tensión y los cuestionamientos sobre la seguridad de aquellos que aspiran a la Presidencia.

El senador Mauricio Gómez Amín denunció que la misma página digital responsable de amenazas anteriores ahora apunta contra De la Espriella y Paloma Valencia - crédito @MauricioGomezCO/X

Detrás de la denuncia pública estuvo el senador Mauricio Gómez Amín, que advirtió que el origen de la amenaza no sería un hecho aislado. Según explicó, el mismo espacio digital ya había difundido mensajes similares contra la también candidata Paloma Valencia, lo que, a su juicio, agrava la situación.

“La misma página que amenaza de muerte a @PalomaValenciaL ahora arremete también contra @ABDELAESPRIELLA, un hecho gravísimo que merece el rechazo unánime del país. Sin embargo, llama aún más la atención el silencio retumbante de Iván Cepeda frente a estos sucesos”, dijo el senador.

El pronunciamiento no se quedó ahí. Gómez Amín también vinculó estos hechos con el clima de seguridad en el país y lanzó una crítica directa al enfoque del Gobierno. “Hoy Colombia cosecha las consecuencias de una política de “paz total” que solo ha servido para envalentonar a los criminales, debilitar la autoridad y poner en riesgo a quienes piensan diferente", agregó.

La reacción política fue inmediata. Desde diferentes orillas ideológicas, varios líderes coincidieron en rechazar las amenazas y en advertir sobre los riesgos que este tipo de mensajes representa para la democracia. Aunque las posiciones difieren en cuanto a las causas, el consenso gira en torno a la necesidad de frenar la escalada de violencia en el debate público.

Los símbolos fúnebres acompañando la imagen de Abelardo de la Espriella en redes refuerzan la gravedad de las amenazas políticas en Colombia - crédito REUTERS

El propio Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X, donde respondió con dureza al contenido difundido. “Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad”, escribió.

El episodio también reavivó un debate más amplio sobre el ambiente en el que se desarrolla la contienda electoral. Para algunos sectores, estos hechos no pueden desligarse de antecedentes recientes que marcaron la política nacional, como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en 2025, un caso que sigue presente en la memoria colectiva y que incrementa la preocupación frente a nuevas amenazas.

En medio de la controversia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los primeros en reaccionar públicamente. A través de redes sociales, cuestionó con dureza a quienes estarían detrás de estos mensajes y lanzó un llamado a la ciudadanía. “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”, escribió. En otro mensaje añadió: “Asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma, a María Fernanda y a otros, ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas”.

El dirigente político y líder del Centro Democrático aboga por unidad social frente a los ataques y exhorta a la población a proteger las instituciones democráticas - crédito @AlvaroUribeVel/X

Desde el Pacto Histórico, el también candidato Iván Cepeda se sumó al rechazo, aunque marcado por un tono distinto. “Condeno toda forma de violencia política. Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios. Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política”, señaló.

Desde el movimiento Salvación Nacional también se pronunciaron frente a las amenazas y expresaron su respaldo a la candidata Paloma Valencia. A través de un mensaje en redes sociales, señalaron: “Desde Salvación extendemos nuestra solidaridad a @PalomaValenciaL por esta vil y cobarde amenaza. Las autoridades deben tomar medidas de inmediato, desde esta cuenta también se ha amenazado @ABDELAESPRIELLA y seguro a más colombianos y candidatos. Esto es criminal e inaceptable”.

Por ahora, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que reforzará los esquemas de seguridad de los candidatos, en un intento por contener el riesgo y evitar que estos hechos escalen a escenarios más graves. Entretanto, la campaña sigue su curso, marcada por un ambiente que, lejos de calmarse, suma nuevos focos de tensión.