De la Espriella sacude la campaña: propone ignorar al régimen venezolano y negociar directo con EE. UU. para redefinir la relación bilateral

Abelardo de la Espriella propone un giro en la política exterior de Colombia hacia Venezuela en caso de llegar a la presidencia - crédito REUTERS

En medio del pulso político regional, la política exterior hacia Venezuela volvió a colarse en el centro del debate electoral colombiano. Esta vez, de la mano del abogado penalista Abelardo de la Espriella, que no solo busca llegar a la Casa de Nariño, también plantea un giro marcado en la forma de relacionarse con el país vecino.

Durante una entrevista realizada por Infobae Colombia, el candidato dejó clara su postura frente al actual escenario venezolano y anticipó cómo actuaría en caso de convertirse en presidente. Sus declaraciones se dieron en un contexto en el que las tensiones diplomáticas y las posturas frente al régimen siguen siendo tema de discusión en la región.

El candidato presidencial colombiano rechaza el diálogo directo con el actual régimen venezolano y busca canales alternos de interlocución - crédito Colprensa

Lejos de matices, De la Espriella optó por un tono directo al referirse a los actuales interlocutores del poder en Venezuela. Su visión, según explicó, no contempla un acercamiento tradicional con quienes hoy ejercen funciones dentro del país vecino, lo que marcaría una ruptura con esquemas diplomáticos convencionales.

Al ser consultado sobre una eventual relación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, el candidato fue enfático: “Esa relación hay que triangularla. Allá, Delcy es una funcionaria más. En Venezuela está gobernando el Gobierno americano y yo me voy a entender directamente con ellos, porque yo con esos bandidos del régimen no me voy a sentar. Tan sencillo como eso”.

La afirmación resumió buena parte de su enfoque: evitar el contacto directo con el actual liderazgo venezolano y, en cambio, priorizar canales alternos de interlocución. En su discurso, Estados Unidos aparece como un actor determinante en esa ecuación, lo que anticipa una política exterior alineada con esa visión.

Sin embargo, más allá de la crítica al presente, De la Espriella también proyecta un escenario futuro. Para él, el punto de partida de cualquier relación sólida entre Colombia y Venezuela pasa por un cambio político en ese país. En ese sentido, no ocultó su respaldo a la líder opositora María Corina Machado.

El candidato sostiene que la recuperación productiva de Venezuela representaría una oportunidad económica determinante para Colombia - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

“Yo lo que deseo es que venga pronto la democracia para Venezuela, que haya elecciones, que María Corina sea la presidenta, para que podamos articular unas relaciones bilaterales que son absolutamente necesarias e indispensables para ambas naciones”, afirmó.

Su planteamiento no se limita al terreno político. También introduce un componente económico que, a su juicio, podría redefinir la dinámica entre ambos países. Desde su perspectiva, una transición en Venezuela abriría oportunidades significativas para Colombia. En esa línea, aseguró que “la mejor reforma tributaria, el mejor plan de desarrollo para Colombia es que a Venezuela llegue la democracia plena”, al considerar que el deterioro productivo del vecino país generaría una demanda que Colombia podría suplir.

El candidato fue más allá al describir ese posible escenario: “porque nos vamos a convertir en los principales socios de Venezuela, porque el comunismo allá destruyó todo, no producen nada. Tenemos que mandarle todos los bienes y servicios posibles y eso va a disparar nuestra economía”.

El abogado penalista expresa su respaldo público a la líder opositora venezolana María Corina Machado como clave para la democracia - crédito Leonhard Foeger y Luisa González/Reuters

Se trata de una visión que combina elementos ideológicos con una apuesta económica clara, un mercado venezolano reactivado, pero dependiente, que impulse el crecimiento colombiano. En su lectura, ese escenario no solo es deseable, también viable en el corto plazo.

De hecho, expresó optimismo frente a los tiempos de un eventual cambio político en Venezuela. “Yo confío en que antes de que finalice el año pueda haber luz sobre eso”, señaló, sugiriendo que las transformaciones podrían estar más cerca de lo que muchos anticipan.

Mientras tanto, dejó claro que su estrategia sería mantener relaciones con actores internacionales clave. “Mientras llegue María Corina y un gobierno decente, yo me voy a entender con el gobierno americano, con el que tengo también las mejores relaciones”, concluyó.