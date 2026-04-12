Creg sacude el mercado del gas en Colombia: lanza plan piloto que podría cambiar cómo se distribuye el GLP

La Comisión de Regulación de Energía y Gas implementa un sandbox regulatorio para el mercado del Gas Licuado de Petróleo en Colombia - crédito Creg

Lejos de aplicar cambios inmediatos, el regulador energético decidió dar un paso intermedio: experimentar. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso sobre la mesa una propuesta que busca probar, medir y ajustar antes de transformar de fondo el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Colombia.

La apuesta no es menor. Se trata de la primera vez que la entidad abre la puerta a un sandbox regulatorio en este segmento, una herramienta que permite ensayar nuevas reglas bajo condiciones controladas. La idea es clara y se trata de entender qué funciona y qué no, antes de tomar decisiones definitivas que impacten a todo el sector.

El Proyecto de Resolución CREG 703 003 de 2026 abre espacio para comentarios de empresas y expertos del sector GLP - crédito Creg

Detrás de esta iniciativa hay un objetivo práctico. Más que reformar sobre el papel, la Creg quiere observar cómo se comporta el mercado en un entorno más flexible, donde sea posible ajustar variables en tiempo real sin comprometer la estabilidad del sistema.

El punto de partida quedó consignado en el Proyecto de Resolución Creg 703 003 de 2026, que ya fue publicado para comentarios. Con este documento, la entidad abrió un espacio para que empresas, expertos y actores del sector aporten su visión sobre el diseño del piloto. “Este proyecto estará recibiendo comentarios a través de nuestros canales oficiales hasta el próximo 17 de abril. Esperamos una masiva participación del sector, pues gracias a estos aportes podremos construir un piloto más sólido”, señaló la experta comisionada Ángela Álvarez.

La funcionaria explicó que el sandbox no es simplemente un ejercicio teórico. Se trata de un entorno de experimentación supervisado que permitirá evaluar alternativas regulatorias en condiciones reales, pero con seguimiento permanente. En otras palabras, un laboratorio controlado para tomar decisiones mejor informadas.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la posibilidad de implementar un esquema operativo más flexible en la distribución de GLP. Esto incluye analizar cómo funcionaría la intercambiabilidad de cilindros, un tema clave para mejorar la disponibilidad del servicio en distintas regiones del país.

La CREG busca probar nuevas reglas bajo condiciones controladas para ajustar la regulación del GLP según resultados concretos - crédito Andina

Además, el piloto permitirá estudiar la eficiencia logística del sistema. Desde los tiempos de reposición de cilindros hasta el uso del parque disponible, cada variable será observada para identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora. La trazabilidad y la seguridad también ocupan un lugar prioritario en este ejercicio. La Creg busca garantizar que cualquier ajuste en la operación mantenga estándares adecuados de control, seguimiento y protección para los usuarios.

Otro frente de análisis será el comportamiento competitivo del mercado. El sandbox permitirá evaluar si un esquema más flexible puede fomentar mejores condiciones entre los actores del sector, promoviendo eficiencia sin sacrificar calidad en el servicio.

Para la entidad, este tipo de herramientas representa una forma de modernizar la regulación. En lugar de imponer cambios rígidos desde el inicio, se abre la posibilidad de construir normas a partir de evidencia, con base en resultados concretos y no únicamente en proyecciones.

El piloto de la CREG evaluará la eficiencia logística del sistema, optimizando reposición y uso del parque de cilindros en Colombia - crédito Andina

En el mediano plazo, la expectativa apunta directamente al usuario final. “Esperamos que este ejercicio también se traduzca, en el mediano plazo, en mejoras para los usuarios, como una reposición más oportuna de cilindros y una mayor flexibilidad en la operación del servicio”, concluyó Ángela Álvarez. Sin embargo, el éxito del proceso dependerá en buena medida de la participación del sector. La etapa de comentarios será clave para ajustar el diseño del piloto y asegurar que refleje las necesidades reales del mercado.

El lanzamiento de este sandbox marca un giro en la manera en que se construyen las reglas del juego en el sector energético. Más que una reforma inmediata, es una invitación a probar, corregir y aprender sobre la marcha. En un mercado donde la logística, la cobertura y la seguridad son determinantes, este tipo de enfoques podría abrir la puerta a soluciones más ágiles y efectivas. Por ahora, la Creg da el primer paso: observar antes de decidir.