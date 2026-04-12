Colombia

Armando Benedetti respondió a denuncias por amenazas de muerte contra Paloma Valencia: “Hemos brindado todas las garantías”

El ministro del Interior rechazó el mensaje intimidatorio que fue dado a conocer por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático en la mañana del domingo 12 de abril

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Armando Benedetti contestó a las declaraciones de la senadora del Centro Democrático en una entrevista - crédito Ministerio del Interior y Colprensa
El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior Armando Benedetti, rechazó las amenazas y aseguró garantías de seguridad para todos los candidatos sin distinción política - crédito Ministerio del Interior y Colprensa

Apenas horas después de que el Centro Democrático y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunciaran un ataque contra la candidata presidencial Paloma Valencia que, en las últimas, alertó sobre posibles amenazas de muerte en su contra, desde el Gobierno nacional rechazaron las acciones intimidatorias

De hecho, uno de los primeros en reaccionar fue el ministro del Interior, Armando Benedetti que, a través de su cuenta de X, aseguró que han mantenido todas las medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los candidatos sin importar su ideología política.

Según el jefe de Cartera, desde las diferentes instancias se ha velado por mantener a salvo a la oposición e impedir que se repitan casos como el ocurrido en junio de 2025, cuando el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros en el occidente de Bogotá.

Así mismo, Benedetti aseguró que las autoridades ya iniciaron con las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de los mensajes intimidatorios, que incluyeron una imagen de una corona fúnebre con el nombre de la candidata del Centro Democrático, además de un mensaje en supuesta honra a su “memoria”.

El ministro del Interior aseguró que las autoridades ya iniciaron con las investigaciones para dar con los responsables de la amenaza - crédito X
El ministro del Interior aseguró que las autoridades ya iniciaron con las investigaciones para dar con los responsables de la amenaza - crédito X

Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia y la vandalización de una de sus sedes de campaña. Centro Democrático, desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”, escribió el ministro del Interior en su cuenta de X.

El mensaje se produce luego de que el Centro Democrático y su candidata reprocharan las actuaciones en su contra, que también incluye el daño a algunas de sus sedes de campaña en diferentes zonas del país.

Incluso, la también senadora cuestionó en sus redes sociales que las medidas de protección fueran garantizadas solo a los candidatos afines al proyecto del presidente Gustavo Petro, mientras la oposición sufre fuertes ataques que podrían atentar contra su vida.

“Las garantías de este gobierno son solo para su candidato, el mismo que se apoya en la criminalidad”, escribió la candidata presidencial.

El partido Centro Democrático advierte que este tipo de intimidaciones pueden motivar actos violentos en la contienda electoral - crédito X
El partido Centro Democrático advierte que este tipo de intimidaciones pueden motivar actos violentos en la contienda electoral - crédito X

Frente a las presuntas amenazas de muerte, el Centro Democrático denunció la circulación de una imagen intimidatoria dirigida contra su candidata presidencial. Este acto de hostigamiento, ocurrido el 12 de abril, ocurre en la recta final hacia las elecciones presidenciales de mayo, en un ambiente ya tensionado por la competencia directa entre la oposición y el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Según informó el partido en su cuenta de X, la difusión de la fotografía constituye, a su juicio, un atentado grave contra la integridad del debate democrático en Colombia, por cuanto se utiliza una alusión fúnebre con la imagen y nombre de Valencia para insinuar su supuesta muerte.

En un comunicado difundido a través de sus redes oficiales, el partido condenó la publicación de la imagen y advirtió que “esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”.

Además, enfatizó que tales expresiones no sólo constituyen amenazas directas, sino que fomentan hostilidad contra los referentes de oposición en una coyuntura caracterizada por la polarización.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez exigió protección especial para Paloma Valencia tras la difusión de la imagen intimidatoria. - crédito X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez exigió protección especial para Paloma Valencia tras la difusión de la imagen intimidatoria. - crédito X

Rechazamos cualquier tipo de amenaza o publicación que solo busca sembrar odio contra la oposición”, y exigió respuestas de las autoridades, recordando: “Colombia no puede olvidar que líderes como Miguel Uribe Turbay fueron asesinados por defender sus ideas”.

Durante las horas posteriores a la denuncia pública, dirigentes nacionales y locales del Centro Democrático y otras colectividades manifestaron su solidaridad con la candidata y reclamaron garantías al Gobierno nacional para que la campaña de Paloma Valencia pueda desarrollarse en condiciones de protección y libre movilidad.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez interpuso un llamado en su cuenta de X, alertando: “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”.

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