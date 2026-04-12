Andrés Forero denunció posible maniobra del Gobierno para controlar la Nueva EPS con movimientos administrativos

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, fue señalado por Forero en el contexto de la crisis actual de la Nueva EPS - crédito @AForeroM/X - Nueva EPS

El congresista uribista Andrés Forero hizo una denuncia sobre una presunta toma irregular del control accionario de la Nueva EPS por parte del Gobierno nacional.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático expuso documentos que revelarían una maniobra administrativa para que el Estado aumente su participación en la entidad de salud más grande del país, según informó El Tiempo.

La denuncia se centró en la situación de Comfenalco Antioquia, una de las cajas de compensación accionistas de la Nueva EPS, que fue intervenida por el Gobierno el 15 de septiembre de 2023. El congresista sostiene que el interventor, designado por la administración de Gustavo Petro, habría autorizado el traspaso de acciones hacia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que permitió al Ejecutivo obtener la mayoría accionaria.

El Hospital Alma Máter suspendió servicios a afiliados de la Nueva EPS tras reportar una cartera vencida superior a 53.870 millones de pesos - crédito Nueva EPS

Los documentos presentados por Forero al medio incluyen una resolución de la Superintendencia Nacional de Salud fechada el 5 de enero de 2026 que autoriza el cambio accionario, el contrato de cesión de acciones de Comfenalco Antioquia a favor del Ministerio de Hacienda, así como certificaciones de la contadora de la empresa y registros del libro de accionistas que confirman el nuevo esquema de propiedad tras la operación del 7 de enero de 2026. Dichos movimientos habrían modificado de forma sustancial el control sobre la Nueva EPS.

Más allá del cambio accionario, Forero advirtió que la situación impacta directamente la operación de la entidad. El legislador informó que el Hospital Alma Máter suspendió servicios a usuarios de la Nueva EPS por retrasos en la formalización de contratos para los regímenes subsidiado y contributivo, y por una deuda acumulada que supera los 53.870 millones de pesos.

“Y entretanto Gustavo Petro y Jaramillo tienen en el limbo y acéfala a Nueva EPS. Lo que hacen es inhumano y criminal”, expresó Forero, citado por el medio mencionado.

La incertidumbre sobre el futuro de la Nueva EPS aumentó después de que el 3 de abril finalizara su periodo oficial de intervención, sin que al momento el Gobierno nacional haya emitido un comunicado definitivo sobre el rumbo de la empresa o la continuidad de medidas especiales de vigilancia.

La Procuraduría General de la Nación ya solicitó explicaciones formales al Ejecutivo para establecer si persisten las causas que motivaron la intervención y garantizar la atención de millones de afiliados.

Cambio de interventor en la Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro nombró al médico Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS, luego de casi un mes de vacancia en la dirección de la mayor aseguradora de salud de Colombia.

La entidad permanecía sin responsable desde la salida de Luis Óscar Gálvez, que habría renunciado tras la solicitud del mandatario, en medio de cuestionamientos sobre su gestión y el deterioro de la operatividad de la entidad.

El nombramiento de Ospina ocurre en un entorno donde la figura legal bajo la cual opera la Nueva EPS aún no está completamente definida - crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali

La designación de Ospina, exalcalde de Cali y profesional de la medicina, se produjo cuando la Nueva EPS atraviesa una crisis administrativa y financiera que pone en riesgo la atención de más de 11,5 millones de afiliados. Durante varias semanas, funcionarios del gobierno evaluaron el camino jurídico y administrativo para la entidad, que desde el 3 de abril se encontraba en una situación indefinida, luego de expirar la prórroga de la intervención decretada en 2024.

El nombramiento de Ospina ocurre en un entorno donde la figura legal bajo la cual opera la Nueva EPS aún no está completamente definida. La continuidad de la intervención depende de un concepto técnico que debe emitir la superintendencia ad hoc y remitir al Ministerio de Salud y Protección Social para formalizar una nueva prórroga. Sin embargo, la funcionaria a cargo se encuentra temporalmente inactiva por motivos médicos, lo que mantiene a la aseguradora en un limbo jurídico.