Colombia

“Sé a qué me expongo”: Petro respondió a orden de rectificar por hablar de fraude electoral

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la orden judicial que le exige rectificar sus declaraciones sobre un supuesto fraude electoral y anunció que dará respuesta el 13 de abril, en medio de un debate sobre libertad de expresión

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El presidente Gustavo Petro reaccionó a la orden judicial que le exige rectificar sus declaraciones sobre un supuesto fraude electoral y anunció que dará respuesta el 13 de abril, en medio de un debate sobre libertad de expresión | EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la orden judicial que le exige rectificar sus declaraciones sobre un supuesto fraude electoral y anunció que dará respuesta el 13 de abril, en medio de un debate sobre libertad de expresión | EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le exige rectificar sus declaraciones sobre un supuesto fraude electoral en Colombia. La decisión judicial le dio un plazo de tres días para emitir la corrección, tras considerar que no presentó pruebas suficientes sobre sus afirmaciones, según información obtenida por Revista Semana.

El mandatario anunció que responderá oficialmente el lunes 13 de abril y defendió su postura en torno a la libertad de expresión y los derechos fundamentales. A través de un mensaje en su cuenta de X, Petro indicó que prepara una respuesta más amplia frente a la decisión del alto tribunal, en medio de la controversia generada por sus declaraciones.

La reacción del jefe de Estado se da en un contexto de tensión entre sus afirmaciones públicas y los pronunciamientos de las autoridades judiciales. La polémica gira en torno a las acusaciones de fraude electoral que ha mencionado en distintos escenarios sin presentar pruebas que las respalden.

El Gobierno anunció una nueva ley de financiamiento que prevé una sobretasa del 15% al impuesto de renta del sector financiero - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
Gustavo Petro - La reacción del jefe de Estado se da en un contexto de tensión entre sus afirmaciones públicas y los pronunciamientos de las autoridades judiciales | crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

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Declaraciones de Petro y defensa de su postura

En su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la decisión judicial y defendió su posición frente al debate público. En ese sentido, afirmó: “Jamás un presidente de la República le debe enseñar a su sociedad a arrodillarse ante la convicción de sus derechos fundamentales”.

Además, el mandatario insistió en que es consciente de las implicaciones de sus declaraciones, pero sostuvo que su postura está respaldada por principios fundamentales. En esa línea, señaló:

“Ni censura ni negación de la libertad de expresión; sé a qué me expongo, pero los derechos fundamentales, y mi conciencia y mi objeción de conciencia ante la arbitrariedad se imponen”, citado por ese medio de comunicación.

El presidente Gustavo Petro destacó que el preconteo de las elecciones del 8 de marzo “no tiene efecto legal” - crédito César Carrión/Presidencia
El presidente Gustavo Petro destacó que el preconteo de las elecciones del 8 de marzo “no tiene efecto legal” - crédito César Carrión/Presidencia

El jefe de Estado también indicó que dará una respuesta formal al tribunal en los próximos días. Sobre ese punto, manifestó: “El lunes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que me ayudó a defender mis derechos en otros tiempos, tendrá mi respuesta”, citado por ese medio de comunicación.

Argumentos del tribunal y análisis del fallo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su decisión en la falta de pruebas que respalden las afirmaciones del presidente sobre un posible fraude electoral.

En su análisis, concluyó que no se evidenciaron irregularidades en el sistema utilizado durante el proceso de escrutinio.

En uno de los apartes del fallo se señala: “En suma, lo que ocurre, observa este Tribunal, es que no se demostró que el software fuera inseguro, o sea, susceptible de vulnerabilidades por seguridad informática, utilización irregular de códigos asignados a los funcionarios digitadores de resultados, ingreso ilícito por parte de terceros al sistema durante el tiempo que duraron los escrutinios o ingresos ilícitos o ilegales al sistema de escrutinios”, citado por Revista Semana.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su decisión en la falta de pruebas que respalden las afirmaciones del presidente sobre un posible fraude electoral - crédito Gobernación de Cundinamarca
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su decisión en la falta de pruebas que respalden las afirmaciones del presidente sobre un posible fraude electoral - crédito Gobernación de Cundinamarca

Asimismo, el alto tribunal hizo referencia a informes presentados por organismos de observación electoral que respaldan la transparencia del proceso. En ese sentido, indicó:

“De acuerdo con los informes arrimados al expediente por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y por la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el momento hay un balance positivo en relación con la transparencia y confiabilidad de los resultados obtenidos por la actuación de la Organización Electoral en dicha jornada de votaciones”, citado por ese medio de comunicación.

La decisión judicial establece que el presidente debe realizar la rectificación dentro del plazo estipulado, en un escenario que mantiene abierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad institucional y la verificación de afirmaciones relacionadas con el sistema electoral en Colombia.

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