Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios

Plastilina Mosh, ícono del rock en español y MTV Latinoamérica, ofrecerá un repertorio con éxitos como "Afroman", "Pervert Pop Song" y "Mr P-Mosh" - crédito cortesía Breakfast Live

La agenda de conciertos en Colombia sigue sumando nombres de cara al segundo semestre de 2026, y todo indica que será un año especialmente favorable para los nostálgicos del rock en español y, en particular, de MTV Latinoamérica.

Y es que, una de las agrupaciones que definió la estética y el sonido del canal durante los 2000, anunció su próxima visita a Colombia. Se trata del dúo mexicano Plastilina Mosh, responsable de perfilar con sus videoclips y sus canciones ingeniosas y atrevidas el sentir de los millennials durante ese periodo.

La productora Breakfast Live dio a conocer la noticia de su próxima visita, que tendrá lugar el 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. Allí donde Alejandro Rosso y Jonás González presentarán en vivo los temas que consolidaron su lugar en la música latina a fines de los 90 y comienzos de los 2000, como Afroman, Mr P-Mosh, Nalguita, Pervert Pop Song, Peligroso Pop, Human Disco Ball o Millionaire.

anuncia su regreso a Bogotá con un concierto en el Movistar Arena programado para el 15 de octubre de 2026 - crédito cortesía Breakfast Live

La venta de boletería constará de dos etapas de venta, con precios diferenciados según la localidad y la demanda. Primero tendrá lugar la preventa Movistar que comenzará el martes 14 de abril a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta el jueves 16 de abril a las 8:59 a. m., o hasta agotar el cupo asignado para esta fase. La venta general se habilitará inmediatamente después, desde el jueves 16 de abril a las 8:59 a. m., siempre que aún haya boletos disponibles.

El rango de precios estará desde los $125.000 hasta los $215.000 de acuerdo a la localidad, y siempre tomando en cuenta que se trata de valores a los que se les deben sumar los costos relacionados con el servicio de la tiquetera.

La venta general de boletos se habilitará tras la preventa, con precios que oscilan entre $125.000 y $215.000, más cargos por servicio - crédito cortesía Breakfast Live

Plastlina Mosh, la historia de la leyenda que posicionó la “avanzada regia” en América Latina

Jonás González y Alejandro Rosso son las mentes detrás de uno de los proyectos musicales más delirantes de la música mexicana. Originarios de Monterrey, fueron uno de los grupos responsables de protagonizar la “avanzada regia”, un momento clave en la música mexicana al posicionar a Monterrey como un epicentro creativo por sí mismo, rivalizando con el predominio de los proyectos creados o radicados en la Ciudad de México.

Contemporáneos y paisanos de Zurdok, Control Machete, Cartel de Santa, Kinky o El Gran Silencio; Plastilina Mosh alcanzó notoriedad con su LP debut Aquamosh (1998), en el que fusionaron electrónica, hip-hop y funk con guitarras prominentes, alejándose de lo que era moneda corriente en el “alterlatino” de ese tiempo, más orientado a fusionar ritmos folclóricos. Sus letras también marcaron la pauta a seguir desde entonces en el grupo: divertidas, descomplicadas, pero provocativas cuando hacía falta.

Esa tónica se mantuvo en sus siguientes trabajos, Juan Manuel (2000), Hola Chicuelos (2003), el compiltado Tasty + B Sides (2006) y All U Need Is Mosh (2008). A partir de entonces el grupo entro en receso creativo, para centrarse en proyectos personales. De manera paulatina retomaron su actividad en vivo, incluyendo una visita a Colombia en 2023 que les permitió reconectar con sus seguidores en el país y verlos interpretar nuevamente sus grandes éxitos.

El dúo confirmó que se prepara para publicar un nuevo álbum de estudio, luego de publicar una serie de sencillos independientes en los últimos años que incluyeron desde descartes del pasado como Ilegal que contó con Al Jourgensen de Ministry como invitado, hasta el más reciente Cínicos Pecadores y Blasfemos, con el que dejaron ver su estilo característico tanto en la letra como en el ritmo.

La relevancia de Plastilina Mosh en la lista de lista de “Las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos” realizada por la revista Billboard y que los ubicó en el puesto 38.