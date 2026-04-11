Ornella Sierra se despide temporalmente de las redes sociales: “Necesito una pausa para sanar y reconectar”

Ornella Sierra impactó a sus seguidores al comunicar que se alejará temporalmente de las redes sociales para enfocarse en su equilibrio emocional y crecimiento interior - crédito @ornellasierra/ Instagram

Ornella Sierra, reconocida creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se tomará una pausa de las redes sociales.

La barranquillera compartió que ha decidido desconectarse temporalmente del entorno digital para enfocarse en su bienestar personal y espiritual. La noticia fue comunicada a través de sus plataformas, donde explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

Sierra explicó que siente la necesidad de “una pausa, un espacio para mí”, y que este retiro tiene como propósito reconectar con su interior y recargar energías. “Trabajamos, hacemos, cumplimos, pero no siempre nos detenemos a ver qué está pasando dentro de nosotros”, reflexionó la influenciadora, que añadió que hace tiempo se percibe desconectada de su espiritualidad. En su mensaje, Ornella insistió en que cree en Dios y considera importante volver a conectar con esa fuerza superior, convencida de que esto abre caminos positivos en la vida.

Ornella explicó a sus seguidores que su retiro es una oportunidad para reflexionar sobre su vida interior y retomar su espiritualidad - crédito @Ornella Sierra/ TikTok

La decisión de Ornella Sierra implica un retiro espiritual durante algunos días, periodo en el que planea estar completamente desconectada de las redes. Según indicó, al regresar buscará compartir con sus seguidores un contenido renovado y recargado de amor. Su anuncio generó diversas reacciones en Internet: muchos usuarios enviaron mensajes de apoyo y respaldo, valorando su honestidad y la importancia de priorizar la salud mental y emocional.

El contexto emocional de Ornella también ha tenido eco en las declaraciones recientes de Carolina Picorios, expareja de Miguel Bueno, que habló sobre cómo vivió el romance que surgió entre el cantante y Ornella Sierra en La casa de los famosos.

Picorios reconoció que fue un proceso difícil y que, aunque se encontraba en Estados Unidos avanzando en su carrera de modelaje, seguía de cerca lo que sucedía en el reality colombiano. La modelo confesó que tenía la esperanza de una reconciliación con Miguel Bueno, y la cercanía entre él y Ornella le hizo aceptar que esa posibilidad se desvanecía.

Picorios admitió que fue difícil aceptar la cercanía entre Miguel Bueno y Ornella durante el programa, lo que marcó el cierre definitivo de una posible reconciliación - crédito @ornellasierra/Instagram

Picorios relató que la ruptura fue dolorosa y que se enteró por redes sociales de que no habría un “segundo capítulo” en su historia con el cantante. En sus palabras, “fue duro” y aunque tuvo conversaciones con Miguel, ambos acordaron enfocarse en sus carreras profesionales, dejando abierta una puerta que finalmente no se volvió a cruzar.

“Pero ella ya no estaba con kapo”, “Nunca me cayó bien esta muchacha”, “nunca me gusto y no me entra su personalidad me parece sin peso”, “no le creo tampoco dio una entrevista en un podcast diciendo que se sentía mejor sin miguel”, “Pero ellos no tuvieron ninguna romance dentro de la casa. Qué locura”, “tan duro le dio que se metió rápido con kapo”, (Sic) fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

El paso de Miguel Bueno y Ornella Sierra por el reality estuvo marcado por la especulación sobre una posible relación sentimental. Aunque hubo besos, regalos y encuentros posteriores fuera del programa, la relación nunca llegó a formalizarse. Tras la eliminación de ambos, mantuvieron el contacto e incluso participaron en reencuentros con otros excompañeros, pero optaron por priorizar sus proyectos personales.

Carolina Picorios, expareja de Miguel Bueno, recordaron la atención mediática sobre la vida sentimental de Ornella tras el 'reality' - crédito @carolinapicorios/ Instagram - La casa de los famosos

Actualmente, Ornella Sierra ha iniciado una nueva etapa tanto en lo profesional como en lo sentimental. Se ha mostrado en redes junto a Humberto Vargas, su nueva pareja, con el que comparte momentos de felicidad y estabilidad. Por su parte, Miguel Bueno se ha enfocado en su carrera musical y no ha hecho pública ninguna relación sentimental.

El recorrido de Ornella por La casa de los famosos le permitió destacarse y ganarse el cariño del público, especialmente con su participación en el Top 10 y su recordada sección del Pinky Show. Hoy, establecida en Bogotá, la creadora de contenido enfrenta una etapa de cambios y crecimiento personal.