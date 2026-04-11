Ministerio de Ciencias aclaró rumores sobre una posible desfinanciación para 2027: atribuyó confusión a “falla tecnológica”

El anteproyecto divulgado generó preocupación en la comunidad científica al reflejar únicamente $30.000 millones asignados a funcionamiento, sin recursos visibles para proyectos - crédito Minciencias

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que la aparente ausencia de recursos de inversión en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 no corresponde a una desfinanciación del sector, sino a un inconveniente tecnológico que impidió registrar correctamente la información en el sistema oficial.

La aclaración se produjo luego de que en distintos espacios académicos y científicos circulara el documento presentado por el Ministerio de Hacienda el 7 de abril ante el Congreso de la República, en el que se evidenciaba que el presupuesto asignado a esa cartera se limitaba a poco más de $30.000 millones destinados exclusivamente a funcionamiento.

Reacciones del sector científico

Investigadores, académicos y organizaciones científicas manifestaron inquietud por el posible impacto en la financiación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La publicación del anteproyecto generó preocupación en la comunidad científica, que interpretó la cifra como un recorte significativo frente a vigencias anteriores. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales reaccionó mediante un comunicado en el que expresó su “asombro y profunda tristeza ante la reducida asignación presupuestal prevista para ciencia, tecnología e innovación”.

En su pronunciamiento, la entidad advirtió sobre el impacto de una eventual reducción en los recursos del sector. “En un país que necesita elevar su productividad, cerrar brechas territoriales, fortalecer su soberanía tecnológica y ofrecer oportunidades reales a sus jóvenes investigadores, debilitar la financiación de este sector envía una señal preocupante”, indicó.

Además, recordó que la inversión en investigación tiene efectos multiplicadores en la economía. “Distintos análisis citados por el propio Departamento Nacional de Planeación señalan que por cada dólar invertido en I+D se generan al menos cuatro dólares en beneficios para la sociedad”, se lee en el documento.

Presentación de cifras oficiales

La ministra de Ciencia afirmó que es “inadmisible” que algunos congresistas desinformen sobre el proceso presupuestal y reiteró que “no es cierto que la ciencia estará desfinanciada en 2027” - crédito @YeseniaOlayaR/X

Frente a estas reacciones, el Ministerio de Ciencia detalló que, de acuerdo con el documento CONPES 4152 del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2026-2029, el sector cuenta con un techo presupuestal indicativo de $223.000 millones para 2027. De ese total, $30.000 millones corresponden a gastos de funcionamiento —incluyendo deuda pública— y $193.000 millones a recursos de inversión, los cuales no aparecieron reflejados en el anteproyecto divulgado.

“La información correspondiente a la línea de inversión, aunque fue debidamente estructurada y sustentada en el documento técnico, no pudo ser cargada en el SIIF Nación debido a un inconveniente tecnológico”, señaló la cartera.

Además, informó que el anteproyecto fue radicado el 31 de marzo de 2026, cumpliendo con los lineamientos establecidos, e incluyó una solicitud de recursos adicionales por $332.484 millones. Esto eleva el total solicitado a $555.349 millones, discriminados en $46.339 millones para funcionamiento y $509.010 millones para inversión.

Cronograma del proceso presupuestal

El cronograma oficial establece que el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027 será radicado ante el Congreso a más tardar el 29 de julio de 2026 - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El ministerio explicó que el proceso de definición del presupuesto aún se encuentra en etapas preliminares y detalló el cronograma establecido junto con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda.

Según la programación, entre abril y mayo de 2026 se expedirá la circular conjunta para la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo, y se realizarán comités sectoriales para revisar las propuestas de cada sector. Antes del 15 de junio se prepararán los documentos PreCONFIS y CONFIS del Marco Fiscal de Mediano Plazo, los cuales serán presentados al Congreso.

Posteriormente, antes del 15 de julio, se comunicará la cuota presupuestal a cada sector y se elaborarán los documentos CONPES correspondientes. Finalmente, a más tardar el 29 de julio de 2026, el Gobierno nacional radicará el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2027 ante el Congreso.

La cartera hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad académica a participar en el debate público con responsabilidad y enfoque técnico - crédito Ministerio de CIencias

En este contexto, el Ministerio de Ciencias indicó que continuará gestionando los recursos necesarios para asegurar su inclusión en el proyecto definitivo. “El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estará atento a esta programación para gestionar los recursos requeridos y garantizar su inclusión”, señaló.

“Compartimos un mensaje de tranquilidad a la comunidad en general y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la rigurosidad técnica y la responsabilidad en la gestión de los recursos para el sector”, concluyó la cartera del Gobierno.