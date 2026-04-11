Colombia

“Líder” del paro nacional contra el avalúo catastral es señalada de ser militante del CD y ser presuntamente amiga de candidata presidencial: esto se sabe

Mantiene en debate nacional las motivaciones de quienes impulsan bloqueos y exige transparencia en nombres y roles de líderes sociales

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Las dudas en torno al registro partidario de la vocera principal han intensificado la controversia, en tanto ella argumenta que solamente representa las inquietudes de campesinos y pequeños propietarios afectados por recientes ajustes catastrales - crédito captura de pantalla Ultima Hora Col / X / @MadameSiimone /X
Las dudas en torno al registro partidario de la vocera principal han intensificado la controversia, en tanto ella argumenta que solamente representa las inquietudes de campesinos y pequeños propietarios afectados por recientes ajustes catastrales - crédito captura de pantalla Ultima Hora Col / X / @MadameSiimone /X

El paro nacional contra el aumento del impuesto predial se mantiene en varias regiones de Colombia, tras la actualización de los avalúos catastrales fijada por la resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

En el centro de la movilización figura Laura Tatiana Muñoz Ospina, presunta veedora nacional del movimiento, cuya supuesta militancia política ha encendido un debate sobre la independencia del liderazgo, según informó Caracol Radio.

Laura Tatiana Muñoz Ospina es la “principal” vocera del paro nacional que exige al Gobierno revisar el modelo del catastro multipropósito, tras la subida del impuesto predial que ha generado preocupación, especialmente entre campesinos y pequeños propietarios.

Aunque su papel en la protesta es reconocido, Muñoz Ospina enfrenta cuestionamientos por una posible afiliación política, que ella niega, y asegura que buscará que se aclare oficialmente su registro partidario.

Acusaciones sobre afiliación política y respuesta de la líder del paro

El movimiento y la figura de Muñoz Ospina han sido objeto de crecientes dudas sobre presuntos vínculos con sectores de oposición como el Centro Democrático y la senadora Paloma Valencia.

Las autoridades aseguran que corregir brechas territoriales requiere ajustar las tasaciones, subrayando que un aumento en el avalúo no necesariamente implica una subida igual en el impuesto predial para todos los propietarios - crédito captura de pantalla @MadameSiimone / X
Las autoridades aseguran que corregir brechas territoriales requiere ajustar las tasaciones, subrayando que un aumento en el avalúo no necesariamente implica una subida igual en el impuesto predial para todos los propietarios - crédito captura de pantalla @MadameSiimone / X

Según Caracol Radio, el registro oficial del Centro Democrático indica que Muñoz aparece como militante activa desde julio de 2023. No obstante, ella negó pertenecer al partido y afirmó que solicitaría formalmente una aclaración: “Le oficiaremos directamente al partido para que aclare el asunto”, comentó a Caracol Radio.

En cuanto a su supuesta cercanía con Valencia, Muñoz Ospina aseguró no haber trabajado con la senadora, aunque reconoció haber sostenido una reunión con ella y otros congresistas para buscar soluciones al problema del catastro.

Negó cualquier vínculo formal con campañas del Centro Democrático y subrayó que su participación en el paro responde únicamente a la preocupación de los campesinos y los afectados por la medida.

La controversia se amplificó en redes sociales, en las que actores como Madame Simone resaltaron supuestas conexiones políticas y dudas sobre la legitimidad del liderazgo de Muñoz.

Según mensajes citados por el medio radial, Muñoz habría sido incluso apartada de algunas mesas de diálogo por su papel polémico.

Reacciones del Gobierno y de los sectores políticos frente a la protesta

El presidente Gustavo Petro reaccionó por medio de redes sociales, diferenciando los intereses representados en la protesta: “Lo que hace Tatiana es buscar que los grandes hacendados, terratenientes y dueños de lotes de engorde no paguen impuesto predial a sus municipios, desfinanciando los servicios sociales del municipio y usa a los pequeños propietarios engañándolos”, expresó, según recogió Rtvc Noticias.

Documento que afirmaria que la ciudadana Laura Tatiana Muñoz Ospina es militante del Centro Democrático - crédito captura de pantalla @ThomasitaD / X
Documento que afirmaria que la ciudadana Laura Tatiana Muñoz Ospina es militante del Centro Democrático - crédito captura de pantalla @ThomasitaD / X

Petro precisó que el impuesto predial está compuesto por la tasa, asignada por los concejos municipales a propuesta de las alcaldías, y el avalúo catastral, determinado por el Igac.

Explicó que los avalúos llevaban 20 años sin actualizarse, una situación que benefició a grandes propietarios que tributaban mínimamente y perjudicó las finanzas locales.

El Gobierno convocó a los alcaldes para que establezcan tasas diferenciadas: más altas para haciendas improductivas y lotes urbanos de engorde, y más bajas para campesinos, pequeños productores agrarios y viviendas en estratos bajos. El objetivo es fortalecer la productividad y proteger a la población más vulnerable.

Por su parte, la representante del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, criticó las motivaciones del paro: “De día, defensores de las grandes extensiones de tierra; de noche, militantes del Centro Democrático. Si van a hacer paros, háganlos de frente y sin disfrazarse de campesinos”, afirmó, según Caracol Radio y Rtvc Noticias.

Desde la gobernación de Santander, el general Juvenal Díaz solicitó que el Gobierno nacional atienda las preocupaciones ciudadanas sobre los aumentos “desproporcionados” y evite que empresarios y pequeños propietarios continúen afectados.

Narrativas y críticas sobre el liderazgo y los intereses detrás del paro nacional

Las redes sociales han sido la plataforma para narrativas críticas sobre la protesta y sus principales representantes. Madame Simone, opinadora en X, señaló la existencia de “conexiones sospechosas” entre líderes de la huelga y figuras políticas de la derecha, así como nexos con autoridades y empresarios que, según afirma, buscan aprovechar la movilización para proteger intereses particulares.

Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook
Las autoridades departamentales consideran que el aumento ha sido desproporcionado y piden revisar el impacto sobre empresarios, agricultores y propietarios de bienes inmuebles en su territorio - crédito Siete TV/Facebook

A través de sus publicaciones, Simone acusa a organizadores regionales de instrumentalizar la movilización para campañas políticas dirigidas a beneficiar a “los grandes terratenientes de la zona”.

Plantea que el impacto mediático del paro responde a estrategias orientadas a captar apoyos y reforzar liderazgos opositores, incrementando la polarización política.

La discusión pública alrededor del paro nacional revela las disputas sobre el modelo catastral y las intenciones de sus promotores, al tiempo que destaca el uso de la desinformación como herramienta para influir en la coyuntura política.

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Paro Nacional Impuesto PredialCatastro MultipropósitoMovilización SocialLaura Tatiana Muñoz OspinaColombia-Noticias

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