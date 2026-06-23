Colombia

Presidente del CNE descartó que se trasladen votos del exterior para escrutinios: habrá audiencia pública para atender reclamaciones

Cristian Quiróz explicó que la solicitud, ligada a una acción judicial, no se puede ejecutar por los plazos constitucionales y legales del escrutinio y la proclamación de resultados antes del cambio de mando

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Cristian Quiroz, magistrado presidente del CNE - crédito @CNE_COLOMBIA/X
Cristian Quiroz, magistrado presidente del CNE descartó el traslado de los votos del exterior, pues llegarían después de la posesión del presidente colombiano - crédito @CNE_COLOMBIA/X

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz Romero, anunció que el martes 23 de junio a las 9:00 a. m. se abrirá una sesión para revisar las reclamaciones aún vigentes en los 32 departamentos y Bogotá.

“Esa audiencia que ustedes van a ver a las nueve de la mañana es pública… Esa audiencia es para todos los colombianos”, dijo.

Quiroz precisó que el objetivo es exponer el panorama completo de los recursos pendientes y su estado. “Ahí tendremos el reporte de todas las reclamaciones que se presentaron, las que persisten en los treinta y dos departamentos y Bogotá, y tendremos un reporte para darle a ustedes con más claridad”, agregó.

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Según el funcionario, la instancia permitirá que los ciudadanos conozcan el detalle de los reclamos que siguen en trámite. “Para que todos los colombianos sepan qué hay y qué reclamaciones”, sostuvo al invitar a seguir la sesión.

El rechazo al traslado de votos del exterior

Documento con texto "Proceso electoral", "2026 Elecciones", y un cartel con texto "Mesa de votación y escrutinio de mesa", junto a logos
CNE descartó traslado de votos del exterior a Colombia para el escrutinio - crédito Colprensa/Catalia Olaya

En el mismo mensaje, Quiroz volvió a descartar la posibilidad de trasladar físicamente a Colombia todos los votos depositados en el exterior, un pedido que, según explicó, está asociado a una acción judicial. “La petición de traer todos los votos del exterior… no es posible por los tiempos”, señaló.

Quiroz atribuyó la restricción a los plazos constitucionales y legales que rigen el escrutinio y la declaratoria de resultados antes del cambio de mando. “No tendríamos cómo declarar ni la primera vuelta ni el presidente antes de su posesión”, dijo.

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El titular del Consejo Nacional Electoral remarcó que el procedimiento vigente responde a normas y no a decisiones discrecionales del ente.

“La Constitución y la ley, no siendo un capricho… ordenó que se hicieran con la recopilación de datos que hace la Registraduría del escrutinio que se hace durante los ocho días de votación de todos los consulados de los colombianos en el exterior”, afirmó.

El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, continúa como presidente electo mientras se realizan los escrutinios - crédito Europa Press
El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, continúa como presidente electo mientras se realizan los escrutinios - crédito Europa Press

También insistió en que el traslado físico de los sufragios haría inviable cumplir los plazos. “No es posible traer todos los votos, porque sería imposible que llegaran acá antes de la fecha de la posesión del presidente”, concluyó.

Piden garantías tras negativa del CNE a reconteo voto a voto en el exterior

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de descartar el reconteo voto a voto en el exterior, solicitado por el excandidato Iván Cepeda, la exsenadora María José Pizarro se pronunció en redes sociales. Pizarro afirmó que “el escrutinio en el exterior debe realizarse con el material electoral, es decir, los votos depositados en las urnas por parte de los colombianos”.

Agregó que la solicitud busca “contrastar con los votos que los formularios no tienen ninguna alteración” y enfatizó que, cuando la diferencia es menor al 0,9%, deben brindarse todas las garantías y claridades en el proceso.

María José Pizarro pidió transparencia en el conteo de votos de colombianos fuera del país - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro pidió transparencia en el conteo de votos de colombianos fuera del país - crédito @PizarroMariaJo/X

Más de 12,7 millones de colombianos respaldan la justicia social, la democracia y la defensa del ambiente, según destacó María José Pizarro en una declaración pública a través de su cuenta de X. La senadora expresó su gratitud a las comunidades que superaron obstáculos para ejercer su derecho al voto, recorriendo largas distancias por ríos, montañas y carreteras.

Pizarro aseguró que no permitirán retrocesos en las reformas sociales y que impulsarán un movimiento nacional por la defensa de la vida y los derechos sociales. Subrayó que el resultado oficial será determinado por los escrutinios y pidió respetar el proceso hasta su conclusión con garantías.

María José Pizarro pidió serenidad y destacó la estrechez en el conteo electoral colombiano - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro pidió serenidad y destacó la estrechez en el conteo electoral colombiano - crédito @PizarroMariaJo/X

Recordó que la democracia exige respeto a las reglas, afirmando: “Vamos a respetarlas, como siempre lo hemos hecho”. La dirigente reiteró el compromiso de su sector político con la transparencia y la participación ciudadana en Colombia.

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