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Influencer colombiano explicó el mayor desafío que enfrentó la misión Artemis II en su momento más crítico: “Eso es el infierno”

En su entrada a la atmósfera terrestre, los cuatro astronautas a bordo atravesaron la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h, soportando temperaturas de hasta 2.700 ºC en el escudo térmico, indicó el creador de contenido

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Faber Burgos es un creador de contenidos digitales científicos y estará lanzando su primer libro durante la FILBo, 2023 / @faberburgos - Instagram
Faber Burgos es un joven colombiano, creador de contenidos digitales científicos - crédito @faberburgos/Instagram

La misión Artemis II de la Nasa enfrentó uno de sus mayores desafíos en su regreso a la Tierra, tras completar un vuelo alrededor de la Luna: las condiciones extremas de atravesar la atmósfera terrestre y amerizar frente a las costas de California, en Estados Unidos.

Faber Burgos, reconocido divulgador científico colombiano invitado por la Nasa al lanzamiento de Artemis II, explicó en entrevista con Semana que este reingreso representa el tramo más peligroso de la misión.

Según Burgos, la cápsula Orión y su módulo de servicio, luego de abandonar la influencia gravitacional de la Luna y aproximarse a las capas altas de la atmósfera implica procesos físico-químicos que pueden ser retadores.

El módulo de servicio, con los cuatro astronautas, mediante un motor denominado OMS, ajustó el ángulo de entrada de la cápsula para garantizar un reingreso seguro.

El influenciador colombiano, conocido por sus aportes educativos en redes, colabora con la Fuerza Aeroespacial Colombiana en una misión pionera para investigar la adaptabilidad de diversas especies arbóreas autóctonas en el espacio cercano - crédito @faberburgos/X
Faber Burgos fue invitado por la Nasa a presenciar el lanzamiento del Artemis II - crédito @faberburgos/X

Una vez la cápsula encontró el ángulo óptimo, el módulo de servicio se separó, y dejó a Orión con los astronautas y los recursos básicos para sobrevivir y completar el reingreso. Entonces, dicha cápsula realizó un pequeño salto atmosférico, técnica utilizada para ayudar a disipar parte de la energía y reducir la velocidad antes de enfrentar la fricción más intensa con el aire.

Burgos detalló que durante este proceso, la cápsula se convirtió en una auténtica bola de fuego: "Puede que solo la cápsula tenga temperaturas al exterior aproximadamente entre 2.500 a 3.000 grados Celsius. Eso es el infierno. Pero, ¿cómo mantiene a la gente a salvo dentro de esta cápsula? Por un material ablativo que se va degradando conforme va aumentando la temperatura“, dijo el joven divulgador científico.

Durante su explicación al medio, aseguró que, en estos casos, la seguridad de la tripulación depende de un material ablativo (diseñado para proteger estructuras del calor extremo) en el escudo térmico, que se degrada de forma controlada para disipar el calor extremo.

La cápsula de la tripulación del Artemis II amerizó en el Océano Pacífico en esta captura de pantalla de un vídeo en directo tras el sobrevuelo de la tripulación del Artemis II a la Luna, el 10 de abril de 2026 - crédito Nasa/Reuters
La cápsula de la tripulación del Artemis II amerizó en el Océano Pacífico en esta captura de pantalla de un vídeo en directo tras el sobrevuelo de la tripulación del Artemis II a la Luna, el 10 de abril de 2026 - crédito Nasa/Reuters

En la fase final, se abrieron once paracaídas que “reducen esa velocidad a 30 kilómetros por hora para que americe la cápsula tranquilamente con los cuatro astronautas en el Océano Pacífico, cerca a las sostas de San Diego esta noche. Siete, ocho de la noche, hora colombiana“, dijo.

El regreso de Artemis II es un hito para la exploración lunar y mantiene la atención internacional sobre el desarrollo tecnológico y los desafíos que enfrenta la Nasa en su objetivo de llevar a la humanidad de nuevo a la Luna.

Artemis II: exitoso amerizaje de la cápsula Orión en el Pacífico tras reingresar a 40.000 km/h

Información oficial de la Nasa indicó que la cápsula Orión de la misión Artemis II amerizó con éxito en el océano Pacífico, y concluyó un viaje de más de un millón de kilómetros por el espacio.

Los astronautas atravesaron la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, mientras el escudo térmico de la nave soportó temperaturas de hasta 2.700 grados Celsius.

El descenso terminó frente a las costas de San Diego, California, donde los equipos de rescate confirmaron que la tripulación se encuentra en excelente estado de salud.

Los miembros de la tripulación Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover son extraídos de la cápsula Artemis II por personal de recuperación en el Océano Pacífico, - crédito Reuters
Los miembros de la tripulación Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover son extraídos de la cápsula Artemis II por personal de recuperación en el Océano Pacífico, - crédito Reuters

Horas antes del descenso, los astronautas realizaron la tercera y última maniobra de corrección de trayectoria, activando los propulsores de Orión durante 8 segundos para situar la cápsula en el ángulo adecuado de ingreso atmosférico.

“Es un paso vital para asegurar que la cápsula Orion llegue al corredor de entrada sobre el Océano Pacífico antes del amerizaje. Parece que vamos a realizar una buena tercera maniobra de encendido del RTC y estamos evaluando los detalles”, comunicó el control de la misión en Houston a la tripulación.

Por su parte, el protocolo de salida de la tripulación, integrada por los astronáutas Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover, duró un par de horas, a manos de personal de recuperación.

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