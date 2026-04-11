Colombia

En el sur de Bogotá, intentaron linchar a un adolescente por presunto abuso sexual a una menor de edad: hasta la Undmo tuvo que intervenir

La comunidad estaba tan agitada que tuvo que entrar la Policía con la Undmo para arrestar al sospechoso; en la salida se habrían atropellado a varios civiles

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Intento de linchamiento a presunto abusador de menor de edad al sur de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X
Intento de linchamiento a presunto abusador de menor de edad al sur de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

Un intento de linchamiento en Usme, al sur de Bogotá, en horas de la noche del 10 de abril de 2026, presuntamente habría dejado al menos cuatro personas gravemente heridas durante la intervención de la Policía y el Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para proteger a un hombre señalado de abusar sexualmente de una niña de 10 años.

Según información suministrada por testigos a Colombia Oscura, el procedimiento preventivo de las autoridades resultó en lesiones luego de que un vehículo policial arrollara a varias personas en el lugar cuando la comunidad intentaba agredir al presunto implicado.

Una multitud enfurecida se congrega en un conjunto residencial con la intención de linchar a un menor de edad, señalado de cometer un abuso. La policía interviene para controlar la situación en medio de gritos y caos - crédito @ColombiaOscura/X

El hecho desató la indignación de los habitantes de la zona, que responsabilizan a la Policía por la gravedad de las lesiones ocasionadas durante el operativo. La cifra preliminar indica la existencia de al menos tres heridos según el primer reporte.

Comunicado de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre los hechos

El incidente, que se viralizó por redes sociales, surgió después de que la comunidad alertara sobre un supuesto abuso sexual dentro de un apartamento de un conjunto residencial, en el que un menor habría sido víctima de tocamientos por parte de otro menor.

Policía Nacional confirmó que fue la propia comunidad la que dio aviso sobre el presunto delito, lo que generó una reacción inmediata de vecinos que, al conocer la situación, intentaron agredir al señalado como responsable. “La comunidad, al percatarse del hecho, intenta generar un linchamiento al presunto victimario; al lugar llega más apoyo policial y unidades de la Undmo”, detalló el comunicado oficial.

Policía se refirió al intento de linchamiento en Usme que dejó un ciudadano herido - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Policía se refirió al intento de linchamiento en Usme que dejó un ciudadano herido - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El relato oficial describe que, por la gravedad de la situación y para evitar un daño mayor, las autoridades consideraron “necesario hacer uso de un vehículo policial para extraer al menor de edad, presunto victimario, quien estaba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad”. Esta maniobra de extracción, ejecutada bajo presión social, derivó en la intervención de más efectivos policiales y en la utilización del vehículo institucional en espacios reducidos dentro del conjunto residencial.

Según el comunicado, “el vehículo de la Policía, al salir de este lugar, varias personas intentaron detenerlo y uno de ellos resultó lesionado.” El documento no detalla la gravedad de la lesión ni la identidad del afectado, pero el episodio desató nuevas tensiones entre residentes y autoridades.

Investigación disciplinaria abierta en Bogotá

El hecho fue suficientemente significativo para que la Policía Nacional en Bogotá dispusiera la apertura de una investigación disciplinaria sobre la actuación de los uniformados implicados en la extracción y posterior incidente vial. “La Policía Nacional en Bogotá aperturó una investigación disciplinaria, con el fin de esclarecer los hechos suscitados”, reza el comunicado, resaltando la preocupación institucional por la transparencia del procedimiento.

El comunicado no entrega datos del presunto agresor ni del ciudadano lesionado, tampoco refiere sanciones inmediatas. La resolución del caso queda pendiente del resultado de la investigación interna.

Imágenes impactantes de la tensa noche que se vivió en un conjunto residencial de Usme, donde una multitud enfurecida intentó tomar la justicia por su propia mano. La intervención de la policía y el Undmo generó un fuerte enfrentamiento para controlar la situación - crédito @ColombiaOscura/X

Capturaron a hombre señalado por abuso sexual de una menor de 14 años

La captura de un hombre señalado por abuso sexual contra una menor de edad en Medellín culminó con la imposición de una pena de nueve años de prisión, según anunció el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía. El caso ha originado una respuesta institucional que refuerza la postura de tolerancia cero frente a los delitos cometidos contra la niñez en la ciudad.

El responsable fue condenado a 108 meses de cárcel después de que la justicia dictara sentencia por mantener y solicitar contenido sexual con una menor de trece años. De acuerdo con Villa Mejía, el detenido enviaba fotografías con contenido explícito y solicitaba también que la menor le enviara imágenes similares. Las autoridades subrayaron que la detención se produjo en cumplimiento de una orden judicial, resultado de la investigación y el proceso judicial correspondiente.

En palabras del secretario, “el que riendo la hace, llorando la paga. Y de eso nosotros nos vamos a encargar”, remarcó, advirtiendo que los delitos de abuso sexual infantil figuran entre los más repudiables y graves para la sociedad.

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Intento de linchamientoPresunto abusadorMenor de edadUsmeColombia-Noticias

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