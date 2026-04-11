Dilian Francisca Toro rechaza críticas del director de la Agencia Nacional de Tierras por entrega de predios: “Falta usted a la verdad”

Dilian Francisca Toro rechaza críticas de la ANT sobre falta de voluntad política en el Valle - crédito Captura de Pantalla - @harmanfelipe/ X

La controversia entre la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, se intensificó tras las recientes declaraciones del funcionario nacional sobre la supuesta falta de voluntad política en la región para avanzar en la recuperación y entrega de predios.

Harman afirmó que “las coordinaciones, incluso con la Gobernación, con la Fuerza Pública, han sido muy difíciles en el Valle” y que, aunque se han logrado entregar entre 4.000 y 5.000 hectáreas, “hay alrededor de 70.000 en manos de la SAE”.

El director de la ANT sostuvo que “si existiera más cooperación con las entidades territoriales, hoy el Valle sería el departamento con más entregas en el país”. Estas afirmaciones motivaron la respuesta pública de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que defendió la gestión departamental y rechazó las críticas del Gobierno nacional.

La disputa entre la Gobernación del Valle y la Agencia Nacional de Tierras se agudizó tras las declaraciones sobre la supuesta falta de voluntad política regional para recuperar y entregar predios - crédito @DilianFrancisca/ X

La mandataria apareció en su cuenta de X en a que aseguró: “Director de la @AgenciaTierras, Juan Felipe Harman @harmanfelipe: Falta usted a la verdad cuando afirma que no hay coordinación con @GobValle”.

Toro manifestó: “Le puedo decir que existen 86 comunidades afrodescendientes y 16 comunidades indígenas, que están solicitando tierras en el Valle del Cauca, y de esas comunidades indígenas, muchas están en los coliseos de Bolívar, de El Dovio, El Cairo, y se lo he dicho a usted personalmente, que necesitamos que a esas personas les adjudiquen la tierra”. En su pronunciamiento, la mandataria acusó a Harman de priorizar la entrega de terrenos del Valle a comunidades de otros departamentos: “Usted no respeta a la gente del Valle del Cauca”.

La gobernadora enfatizó que “aquí hemos estado siempre dispuestos a trabajar de manera conjunta por la entrega de tierras y la Reforma Agraria”. Además, remarcó que la falta de articulación institucional ha obstaculizado los avances: “Lo invito a venir al Valle del Cauca o iremos a su oficina, pero coordinemos de verdad: lo que ha faltado es voluntad para responderle a nuestras comunidades”.

La mandataria advirtió que existen decenas de comunidades afrodescendientes e indígenas esperando adjudicación de tierras en el Valle del Cauca, mientras persiste la tensión por la entrega de predios a personas de otros departamentos - crédito @DilianFrancisca/ X

Dilian Francisca Toro también recordó que “en el Valle del Cauca siempre hemos estado listos para coordinar y ejecutar la Reforma Rural: lo hemos dicho y propuesto desde la Gobernación en múltiples espacios, incluso con rutas concretas como convenios y mecanismos de trabajo conjunto. Pero la falta de interlocución real de la Agencia Nacional de Tierras en el territorio y la débil articulación institucional han impedido avanzar como se necesita”.

La mandataria detalló que “en repetidas ocasiones hemos solicitado, incluso mediante cartas y con el respaldo del Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, un encuentro con la Agencia para atender las problemáticas del territorio, algunas que ya generan enfrentamientos entre comunidades. A hoy, no hemos recibido respuesta. La voluntad no puede quedarse en el discurso. Hoy se requieren decisiones, coordinación efectiva y responsabilidades claras para responderle de verdad a nuestros campesinos”.

Desde la Secretaría de Paz Territorial, María Camila Mantilla informó que “la Gobernación del Valle del Cauca ha venido trabajando en la consolidación de una estrategia que permita acompañar a las comunidades, sobre todo en entender la ruta de acceso a tierras, que no es competencia de la Gobernación, pero que ha intentado siempre promover este acceso a la información viable y veraz frente a las solicitudes de acceso a tierras”.

La Gobernación advierte que el estancamiento en la entrega de predios puede derivar en mayores problemáticas sociales y de orden público en el campo vallecaucano - crédito Colprensa/John Paz

El departamento enfrenta más de 50 procesos de retorno y reubicación pendientes, así como más de 300 sentencias de restitución de tierras y al menos 80 conflictos territoriales asociados a la tenencia de la tierra. Frente a este panorama, la gobernadora insistió en la necesidad de “decisiones, coordinación efectiva y responsabilidades claras”, advirtiendo que el estancamiento en la entrega de predios puede derivar en mayores problemas sociales y de orden público en el campo vallecaucano.