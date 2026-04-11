Colombia

Andrés Parra sorprendió al confesar por qué no quiere llegar a Hollywood y descartó volver a interpretar el papel de Pablo Escobar

El actor afirmó que replanteó su concepto de éxito y felicidad y dijo que no volvería a interpretar el papel del narcotraficante colombiano más famoso “ni por cien millones de dólares”

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El actor dijo que no anhelaba el estilo de vida de los actores de Hollywood - crédito soyandresparra y elgeorgeharris / Instagram

El actor colombiano Andrés Parra, reconocido por su interpretación de Pablo Escobar en la serie El Patrón del Mal, habló sobre su experiencia con la fama y su visión de la industria del cine de Hollywood, y aseguró que prefiere alejarse de ese mundo.

En una entrevista para el pódcast del comediante venezolano George Harris, Parra hizo algunos comentarios sobre la posibilidad de ser considerado un “Robert de Niro en español” por su calidad actoral, y afirmó que la fama suele ser vista como un ideal, pero en realidad resulta difícil de manejar, especialmente cuando se convierte en una costumbre.

“La fama es durísima, sobre todo cuando te acostumbras. Y yo no sé si yo quiera eso”, sostuvo el actor, que continuó con la afirmación que ahora el dinero no es un factor determinante en sus decisiones profesionales.

Andrés Parra - Por la ventana
Parra afirmó que está convencido de que nunca volverá a estar gordo - crédito @Culotauro/Instagram

“Ya sé que no necesito diez millones de dólares para poder ser feliz. Entonces, ya la plata no me motiva. Yo puedo vivir perfectamente bien sin diez millones de dólares”, expresó.

Entonces, abordó la posibilidad de volver a interpretar al narcotraficante Pablo Escobar únicamente por una suma millonaria. Dijo que, pese a que en algún momento afirmó que lo haría por un cuantioso pago libre de impuestos, se trató de “una broma” y descartó la posibilidad de retomar ese papel: “Ni por cien millones de dólares yo volvería a ser Escobar”.

Reiteró su posición sobre el estilo de vida de un “actor de Hollywood”: “No creo que yo quiera eso para mí, ni para mi familia, ni para mis hijos, ni para mis amigos, ni para mi pareja, ni para nadie”.

El papel que hizo a Andrés Parra bajar de peso: “Yo solo servía para la escena del tejado, cuando lo matan

En una entrevista que el actor concedió para el pódcast Por la ventana, de los humoristas Camilo Díaz “Culotauro”, Camilo Sánchez y Emir Quintero, emitida en diciembre de 2025, el actor colombiano reveló que su actuación de Pablo Escobar fue determinante para impulsar un cambio profundo en su vida personal y en su salud.

Parra relató que, antes de asumir el papel, ya era consciente de su problema con el sobrepeso por una relación poco saludable con la comida. En ese diálogo dijo que el problema llegó a ser tal, que se despertaba durante la madrugada por la ansiedad que le generaba su estado físico.

El actor narró que fue la productora Juana Uribe, la que comenzó a despertar en él un motivo de cambio: “El punto de quiebre es que yo estaba muy gordo. Me entero de que van a hacer esa serie y yo no la quería hacer, yo pensé que eso lo iban a funar y que no quería hacer ese ridículo. Me enteré de que Juana Uribe me había visto comiendo en un centro comercial y había dicho: ‘Ese man está muy gordo ya’, eso a mí me pegó, de que yo estaba muy gordo, que yo solo servía para la escena del tejado, cuando lo matan“, dijo.

El actor, Andrés Parra, a registrado continuamente su recorrido por medio de sus redes sociales.
El actor Andrés Parra bajó de peso luego de su papel de Pablo Escobar - crédito @soyandresparra/Instagram

Poco después, Uribe le dijo que le daba tres meses para bajar de peso antes del inicio de las grabaciones. “Yo contraté a un nutricionista y bajé 16 kilos, hice a Escobar con 96 kilos. Se acabó el proyecto y yo quedé con el gusto de seguir bajando”, explicó el actor, que llegó a pesar 70 kilos tras el rodaje.

El actor reconoció que el rodaje de la serie fue agotador tanto física como mentalmente, con jornadas extensas y una alta exigencia emocional. “Ese proyecto iba a durar cuatro meses y duró diez, pero la gente ha preferido decir que me volví loco. Yo después de eso me desaparecí porque estaba cansado”, confesó Parra.

Actualmente, según dijo, se mantiene alejado de los malos hábitos y que su visión sobre el éxito y la felicidad ha cambiado.

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